Metan gazından şehit düşen askerleri mağaradan TTK tahlisiye ekibi çıkarttı

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetleri sırasında daha önce bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca hastane olarak kullanılan bir mağaraya giren 19 asker, metan gazından zehirlendi. Askerlerden 12'si, metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit oldu. 6 askerin kaldırıldıkları hastanede tedavisinin sürdüğü açıkladı.

10 KİŞİLİK EKİP UZMAN EKİP MAGARAYA GİRDİ

Metan gazı konusunda arama ve kurtarma eğitimi alan TTK tahlisiye ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine helikopterle bölgeye sevk edildi. Zonguldak'tan bölgeye hareket eden 10 kişilik ekip, askerlerin zehirlendi mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldı.

TTK EKİBİ ŞEHİTLERİN NAAŞINI MAGARADAN ÇIKARDI

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. Haberin gelmesiyle TTK tahlisiye ekibimizden uzman arkadaşlarımız metan gazı zehirlenmesi olması nedeniyle teçhizatlarıyla bölgeye intikal ettiler. Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin" dedi.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Piyade Teğmen Furkan Sert

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi

İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık

Piyade sözleşmeli Er Ahmet Gültekin

İstihkam Üsteğmen Ege Akar

Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan,

Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."