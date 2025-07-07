Metan gazından şehit düşen askerleri mağaradan TTK tahlisiye ekibi çıkarttı

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetleri sırasında daha önce bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca hastane olarak kullanılan bir mağaraya giren 19 asker, metan gazından zehirlendi. Askerlerden 12'si, metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit oldu. 6 askerin kaldırıldıkları hastanede tedavisinin sürdüğü açıkladı.
Metan gazı konusunda arama ve kurtarma eğitimi alan TTK tahlisiye ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine helikopterle bölgeye sevk edildi. Zonguldak'tan bölgeye hareket eden 10 kişilik ekip, askerlerin zehirlendi mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldı.
Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. Haberin gelmesiyle TTK tahlisiye ekibimizden uzman arkadaşlarımız metan gazı zehirlenmesi olması nedeniyle teçhizatlarıyla bölgeye intikal ettiler. Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin" dedi.
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura
Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman
Piyade Uzman Çavuş Kani Obi
İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm
Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık
Piyade sözleşmeli Er Ahmet Gültekin
İstihkam Üsteğmen Ege Akar
Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan,
Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir
Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı
Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak
MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."
Son Dakika › Yerel › Metan gazından şehit düşen askerleri mağaradan TTK tahlisiye ekibi çıkarttı - Son Dakika
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