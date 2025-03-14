MEÜ. Rektörü Erol Yaşar: "Kendi enerjisi üreten üniversite konumuna geldik" - Son Dakika
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MEÜ. Rektörü Erol Yaşar: "Kendi enerjisi üreten üniversite konumuna geldik"

MEÜ. Rektörü Erol Yaşar: "Kendi enerjisi üreten üniversite konumuna geldik"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine (KABEV) kabul edilen ilk üniversite olarak, kendi enerjisini üretip yıllık yaklaşık 60 milyon TL tasarruf sağlamayı planladıklarını belirterek, "Proje çerçevesinde hastane, Tıp Fakültesi...

14.03.2025 15:31  Güncelleme: 15:34
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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine (KABEV) kabul edilen ilk üniversite olarak, kendi enerjisini üretip yıllık yaklaşık 60 milyon TL tasarruf sağlamayı planladıklarını belirterek, "Proje çerçevesinde hastane, Tıp Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi otoparklarına güneş enerjisi santralleri kuruldu. Bu santrallerden 3 megavat gücünde elektrik üretilecek ve Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin elektrik faturasında yüzde 40 civarında tasarruf edilecek" dedi.

Mersin Üniversitesi'nde, 'üniversite-sanayi ve medya iş birliği' konulu toplantı düzenlendi. Medya ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, görevdeki 2 yıllık süreçte hayata geçirilen projler ve üniversitenin hedeflerini paylaştı.

Gençlik Akademisi'ndeki toplantıda, bugüne kadar MEÜ'ye hizmet veren tüm rektör, yönetici, akademik ve idari personele teşekkür ederek başlayan Rektör Erol Yaşar, "Yüzü kente dönük, üreten ve paylaşan bir üniversite parolasıyla hareket eden bizler için iş dünyamızın ve medyamızın temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren; iş birliğine açık, ürettiği bilgiyi ve projeleri kentle paylaşan bir yönetim anlayışını benimsedik. Mersin Üniversitesi ürettiği bilginin ve elde ettiği deneyimin üniversite sınırlarının dışına taşınmasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir kurumdur" ifadelerini kullandı.

"Kendi enerjisi üreten üniversite konumuna geldik"

Üniversitenin kendi enerjisini üreten ve bunun finansmanını da Dünya Bankası Projesi ile alan ilk üniversite olduğunu dile getiren Yaşar, "Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine (KABEV) kabul edilen ilk üniversite olan üniversitemiz, kendi enerjisini üreterek yıllık yaklaşık 60 milyon TL tasarruf sağlamayı planlamaktadır. Söz konusu proje çerçevesinde hastane, Tıp Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi otoparklarına güneş enerjisi santralleri kuruldu. Bu santrallerden 3 megavat gücünde elektrik üretilecek ve Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin elektrik faturasında yüzde 40 civarında tasarruf edilecek. Tasarruf ile üniversitenin aylık ödediği elektrik faturada 5 milyon TL, yıllık ise 60 milyon TL civarında bir azalma sağlanacak. Mersin Üniversitesi, Dünya Bankası Finansmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gözetimiyle ikinci etap güneş enerjisi santrali projesinin kabulünü de aldı. Bu proje kapsamında, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) ile Üniversitenin Onkoloji Hastanesi otoparkı kapalı otopark haline getirilecek ve 1 megavat gücünde elektrik üretecek güneş enerjisi panelleri ile otoparkın üzeri kaplanacak" diye konuştu.

"Tıp Fakültesi Hastanemizde hızlı ve kaliteli hizmeti hastalarımıza sunuyoruz"

Dijital hastaneye geçiş aşamalarına başlandığını ve bu sayede sağlık hizmeti kalitesinde ciddi bir iyileşme söz konusu olduğunu belirten Yaşar, "Üniversitemiz yaklaşık 70 milyon TL değerinde 3 manyetik rezo, 5 milyon TL değerinde yüksek çözünürlüklü laparoskopik infrared cerrahi sistem, 2 milyon TL değerinde bilgisayarlı görme alanı cihazını, 65 milyon TL değerinde tomografi cihazını ve bunlarla birlikte toplamda yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki gelişmiş teknoloji ürünü tıbbi cihazları bünyesine katmıştır. Yeni bir PED cihazı alımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni cihazlar ile hastalıkların teşhis ve tetkikinde önemli ölçüde kolaylık sağlamasının yanında, randevu süreleri de önemli ölçüde kısaldı. Böylelikle vatandaşlarımızın memnuniyeti üst seviyelere çıktı" şeklinde konuştu.

"Yeni bina yatırımlarımızla eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesi yükselecek"

Yeni bina yatırımları hakkında konuşan Yaşar, şu bilgileri verdi; "Ülkemizin en modern Denizcilik Fakültesi binası çok yakında öğrencileriyle buluşacak. 13 bin 850 metrekare kapalı, 7 bin 892 metrekare açık alana sahip yeni fakülte binası Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hibe yoluyla yapılarak üniversitemize teslim edildi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çiftlikköy Kampüsü'nde yer alan Akdeniz Kültür Merkezi güzel sanatlar galerisi, bin 650 kişilik konferans salonu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hizmete girdi. Kültür merkezimiz sadece üniversitemizin etkinliklerine değil, kentteki birçok kurum ve kuruluşun etkinliğine de ev sahipliği yapmakta. Ayrıca yatırım programında bulunan Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yer alacak, 5 bin metrekarelik yeni İlahiyat Fakültesi binasının ihalesinin bu yıl içinde tamamlanmasının ardından inşaatına başlanacak. Eczacılık Fakültemizin de yeni ve modern binasının temeli önümüzdeki tarihlerde atılacak. Üniversitemizin bir simgesi olan giriş kapısı da yakın bir tarihte tamamlanacak."

"Öğrenci dostu ve çözüm odaklı bir üniversiteyiz"

Öğrencilerin her zaman öncelediklerini ve bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Rektör Erol Yaşar, "Artık yemeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Bu proje ile yılda 49 milyon TL'lik bir tasarruf ediyoruz. Öğrencilerimize dört çeşit yemeği 17 TL'ye sunuyoruz. Öğrencilerin kampüs içi ulaşımlarının hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanması için ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle sınav haftalarında yoğunluğun yaşandığı kütüphanede 24 saat esasına göre hizmet veriyoruz. Bu kapsamda kütüphaneyi akşam saatlerinde kullanan öğrencilere ücretsiz simit, çay ve çorba ikramları da yapılıyor. Böylelikle öğrencilerimizin kütüphanemizden daha verimli yararlanması sağlıyoruz. Bu konudaki hayalimiz ise üniversitemize modern bir kütüphane kazandırabilmek. Yapılacak bağışlar bizler ve geleceğimizin mimarı gençlerimiz için çok anlamlı olacak. Yakın bir tarihte Yenişehir Kampüsümüzde de vatandaşlarımıza açık yeni bir kafeterya yapımının gerçekleştirilmesiyle personel ve öğrenciler için önemli bir sosyal tesis daha Mersin Üniversitesi'ne kazandırılacak" dedi.

"Projelerimiz ile üniversitemiz Türkiye Yüzyılı'nda çok daha iyi bir seviyeye gelecek"

Üniversitenin gelecek hedeflerinden de bahseden Yaşar, şöyle devam etti; "Araştırma Üniversitesi adayı olabilmek için 'Atama Yükseltme Kriterleri', 'Akreditasyon' çalışmaları gibi hususlarda gerekli koşulları sağlayacağız. Üniversitemizi ilk 30 içerisinde konumlandırmak için çalışmalarımızı arttıracağız. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri ile Hukuk Fakültesi gibi yeni akademik birimleri üniversitemize ve kentimize kazandıracağız. İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin akreditasyon çalışmalarını ivedilikle tamamlayacağız. Bölgedeki sebze ve meyve analizlerini merkezimizde gerçekleştireceğiz. Modern bir kütüphane binası yapmak konusunda girişimlerimizi artıracağız. Bu konudaki bağışlar bizlerin daha kısa sürede sonuç almamamızı sağlayacak. Sağlık turizmi bizim bir diğer temel hedefimiz. Özellikle Plastik Cerrahi ve Dermatoloji Dal Hastanesi'ni kurarak bu konuda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz."

"Paydaşlarımızla birlikte yürüyerek üniversitemizi her alanda geliştireceğiz"

MEÜ'nün hedeflerine güçlü adımlarla ilerlediğini belirten Yaşar, "Gerçekleştirdiğimiz etkili iş birliği protokolleri, öğretim elemanlarımızın artan projeleri, her alanda sıralamalarda daha iyi noktalara gelmemiz, yayın sayılarındaki yükseliş, şehir dinamikleriyle güçlenen bağımız, personelimizin güçlü aidiyet duygusu, öğrencilerimizin genel memnuniyet seviyesi ve aldığımız geri dönüşler bizlere doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan sonra da bu yolda siz değerli paydaşlarımızla birlikte yürüyerek Mersin Üniversitesi'ni her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MEÜ. Rektörü Erol Yaşar: 'Kendi enerjisi üreten üniversite konumuna geldik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEÜ. Rektörü Erol Yaşar: "Kendi enerjisi üreten üniversite konumuna geldik" - Son Dakika
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