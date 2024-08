Yerel

Kanalizasyonları dahi yok

Mikrobun içinde yaşayan köylülerin 8 yıldır çilesi bitmiyor

Bayburt'un Çayıryolu köyü sakinlerinin yaşadığı altyapı sorunu, vatandaşları canından bezdirdi. Kanalizasyonu bulunmayan, içme suyunun hortumlar aracılığıyla ahırlardan evdeki musluklara verildiği köyde vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere seslendiler. Mikrobun, pisliğin içinde yaşayan, 8 yıldır rezil bir yaşam sürdüklerini belirten köylüler köyde bir türlü altyapı, üstyapı çalışması başlatmayan Bayburt İl Özel İdaresine sitemde bulundular. Öte yandan köyde yaşanan insanlık dramı, "İl Özel İdaresi ne iş yapar? köyde 8 yıldır neden çalışma başlatılmıyor? sorun neden görmezden geliniyor?" sorularını da beraberinde getiriyor.

Köylülerin mağduriyeti yaklaşık 8 yıl önce Milli Emlak Müdürlüğünden arsa almakla başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar Milli Emlak aracılığıyla 183 parça arsayı, 2016 yılında 148 bin dolar karşılığında satın aldılar. Köylülerin ve köy muhtarının iddiasına göre altyapı, üstyapı ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının yapılması için kendilerinden alınan para, Bayburt İl Özel İdaresine aktarıldı, İl Özel İdaresi ise köyde 8 yıl boyunca vaat edilen altyapı çalışmalarıyla birlikte herhangi bir çalışmayı gerçekleştirmedi.

"8 yıldır bir tane çivi bile çakılmadı"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Salim Cafaroğlu, muhtar seçildiği tarihten bu yana köyde çalışma başlatılması için mücadele veriyor. İl Özel İdaresine giderek görüşmeler sağladığını, yine de bir sonuca varamadığını aktaran Cafaroğlu, "Köyümüzün üstyapı alanını görüyorsunuz, yerleşim alanını görüyorsunuz. Milli Emlak'tan 8 yıl önce 183 parça arsa almıştık. 8 yıl önce bizden altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi için 148 bin dolar para alındı. Bu çalışmalar yapılacak denildi, 8 yıldır bir tane çivi bile çakılmadı" diyerek konuştu.

Köylüler eştikleri kuyuları kanalizasyon olarak kullanıyor

Köy sakinlerinin kendi imkanlarıyla kanalizasyon kuyuları açtığını, kuyulardan sızan kokular nedeniyle evlerin önlerinin kokudan geçilmediğini vurgulayan Cafaroğlu, "Görüyorsunuz, herkes kısıtlı imkanlarla kendi kanalizasyonunu yapmış. Sanki Afrika usulü sistemde yaşıyoruz. Mikrop, rezillik her şey bir arada. Biz İl Özel İdaresine gittik, durumu izah ettik. Bizim haberimiz yok dediler. Geldiler, baktılar, incelediler altyapı için çalışmalara başlayacağız dediler. Zorla getirttim, gelip bir tek yol açtılar. Şu an daha yapılacak bir şey yok" dedi.

"Vatandaş burada mağdur. Mikrobun içinde yaşıyoruz"

Köydeki vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen Cafaroğlu, "Köyümüzün içi de aynı şekilde, altyapısı 55 yıllık değişmesi lazım. Değiştirilmesi için dilekçelerimi vermişim, ilgilenen yok. Bayburt da sahipsiz, köyümüz de sahipsiz. Ben İl Özel İdareye gittim, tartıştım. Geldi yerinde gördüler, parasını ödediğimiz halde bize denildi ki hayır öyle bir şey olamaz. Sonra Milli Emlak'ı aradılar, doğru teyit aldılar. Milli Emlak doğrudur, biz parayı aldık dedi. İlk etapta İl Özel İdaresi bizim haberimiz yok diyordu. Şimdilerde ise ihaleye verdik dediler. İhaleye verildi ama pisliği, rezilliği görüyorsunuz. Vatandaş burada mağdur. Mikrobun içinde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Su hattımız, şebekemiz yok ahırdan gelen suyu kullanıyoruz"

2024 yılında yaşanan mağduriyet, Çayıryolu'ndaki rezilliği gözler önüne sererken, evlerin önünde açılan sözde kanalizasyon kuyularından yayılan kötü koku, vatandaşları canından bezdirdi. Su hattının, şebekenin bulunmadığını, evlerde kullanılan suyun ahırlardan geldiğinin altını çizen Cafaroğlu, "Rögarları, kanalizasyonu hep kendi imkanlarımızla yaptık. Altyapı yok, pislikler açtığımız kuyulara gidiyor. Vatandaş ahırlardan gelen suyu, hayvanların suyunu içme suyu olarak kullanıyor. Normal su hattımız, şebekemiz yok ahırların suyunu kullanıyoruz" diyerek konuştu.

"Bizim altyapımız yapılsın biz bir şey istemiyoruz"

Köy sakinlerinden Hasan Coşkun isimli vatandaş, altyapı çalışmalarına bir an önce başlanılması gerektiğine vurgu yaparak yetkililere çağrıda bulundu. "Bizim altyapımız yapılsın da biz bir şey istemiyoruz" diyerek konuşan Coşkun, "Altyapıyı alabilmek için zamanında para ödedik. Bu çalışmalar yapılsın diye ücret ödendi, bizden para alındı. Şu an altyapıda sorunlarımız var, koku yapıyor. Evlerin içine kadar, banyolara kadar koku yayılıyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Muhtarımıza destek vermek istiyoruz ki bir an evvel altyapımız yapılsın. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bizim altyapımız yapılsın da biz bir şey istemiyoruz. Önemli olan bu altyapının yapılabilmesi, suyumuzun azlığı da ayrı sorun. Bir an önce bu sorunun giderilmesini istiyoruz. 8 yıl oldu, artık ilgilenilsin rica ediyoruz" sözlerini kullandı.

Çayıryolu köyü Bayburt'a değil de Erzurum'a mı bağlı? Köydeki sorun neden görmezden geliniyor?

8 yıldır giderilmeyen mağduriyetin ne zaman giderileceği köy sakinleri tarafından merak edilirken, vatandaşlar musluklarından oluk oluk suyun akacağı günü dört gözle bekliyorlar. Gözünün enfeksiyon kaptığını, tam olarak gözüne hastalık nereden bulaştığını bilmeyen Yurdagül Coşkun isimli vatandaş da bir an önce bu mağduriyete son verilmesini istedi. Köylülerin yaptığı kanalizasyonun taştığını, bu nedenle kokunun tüm eve yayıldığını kaydeden Coşkun, "Komşularımızın kendi imkanlarıyla yaptığı kanalizasyonlar yeri geliyor taşıyor. Geçen gün komşumuza ait rögar taştı, onun kokusu her tarafa yayıldı. Hastalık oluyor, sinek oluyor. Benim gözüm enfeksiyon kapmış, gözüme virüs bulaşmış nerden bulaştığını bilmiyorum. Gözümden 15-20 gün çektim. Bunun bir an evvel yapılması lazım. En büyük sorunumuz altyapı. Suyumuz damdan, ahırdan geliyor o da az geliyor. Bunun bir an evvel yapılması, sorunun giderilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"İl Özel İdare bir türlü buraya hizmet getirmiyor, ilgilenmiyor"

Bir diğer köy sakinlerinden Münir Coşkun ise İl Özel İdaresinin ilgilenmediğini ileri sürerek, muhtarın özverili çabasından bahsetti. İl Özel İdaresinin bir türlü köye hizmet getirmediğinin altını çizen Coşkun, "Yeni muhtarımız bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak İl Özel idaresi pek ilgilenmiyor. Muhtarımız elinden geldiği kadar uğraşıyor ama İl Özel İdare bir türlü buraya hizmet getirmiyor. Geçici çözüm olarak su hortumları kullanıyoruz, o da yeterli değil. Ayrıca kanalizasyonumuz yok. Herkes evinin önüne kendi imkanlarıyla bir çukur kazdı, o şekilde kanalizasyon olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.