Minikler Van'ı Keşfediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minikler Van'ı Keşfediyor

Geniş Video İzle

Tavşanlı Haymeana Anaokulu'nda öğrencilere Van'ın kültürü ve zenginlikleri tanıtıldı.

10.12.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik öğrenciler "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" ile Türkiye'yi tanıyor

Bu hafta miniklere Van tanıtıldı

Van'a ait kahvaltı sofrası hazırlandı, Van Kedisi, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü görsellerle tanıtıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Haymeana Ana Okulu'nda minik öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının 2 yıldır uyguladığı "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında bu hafta Van'ı tanıdı.

Okulun 7 öğretmeni görev bölümü yaparak geçtiğimiz günlerde Rize, Bursa ve Adana şehirlerini, bu hafta da Van şehrini yakından tanıttılar. Öğrencilerin bu haftaki dersi ise Van şehrinin çeşitli yönleri ile tanıtılması oldu. Van şehrine ait kültürel ve turizm alanları tanıtımının yapıldığı derste Van'a ait kahvaltı sofrası hazırlandı, Van şehrine ait Van Kedisi, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü görsellerle tanıtıldı. Proje kapsamında minik öğrenciler bu yörelerin gelenek, göreneklerini, yemeklerini ve kültürlerini öğrenmiş oldular.

Okul öncesi öğretmeni Zeynep Altun, "Milli Eğitim Bakanlığının 2 yıldır yürütmüş olduğu "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"ni bizler de okullarımızda severek uyguluyoruz. Ülkemize ait yöresel değerleri kültürel değerleri zenginlikleri bu sayede çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bugün de günlerden "Van" dedik"

Daha önce Van'da öğretmenlik yapmış olan Nurhan Yeşil ise, "Öncelikle yakından uzağa şeklinde önce kendi ilimizi, Kütahya ve ilçelerine ait özellikleri ile tanıttık. Kasım ayından itibaren de ülkemize ait farklı yöreleri tanıtıyoruz. Bu hafta önce Karadeniz'den Rize'yi tanıttık. Güney bölgemizden Adana'yı tanıttık, Marmara'dan Bursa ilimizi tanıttık ve bugün de günlerden "Van" dedik. Van kahvaltısı olmazsa olmaz dedik ve bugün detaylı bir Van kahvaltısı hazırladık öğrencilerimize. Velilerimizin desteği çok önemliydi burada ve bize yöresel yemek hazırlanmasında çok yardımcı oldular. Daha sonra çocuklarımıza Van'a ait yöresel yemekleri, yöresel kıyafetleri tanıttık. Van'ın gezilip görülmesi gereken Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü gibi özel yerlerinden bahsettik. Aynı zamanda koruma altına alınmış olan Van kedisi cinsini tanıttık. Bizim ve çocuklarımız için çok güzel eğlenceli bir ders geçirdik. Projenin amacına uygun bir ders olması için gayret gösterdik" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Tavşanlı, Kütahya, Kültür, Eğitim, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minikler Van'ı Keşfediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Minikler Van'ı Keşfediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.