MSB: "Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz" - Son Dakika
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin "Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz" açıklamasında bulundu.

27.06.2024 12:10
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin "Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuşmasına Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başladı.

"Son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Terör tehditlerini sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Tuğamiral Aktürk, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 270 olmuştur. Ayrıca, kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'e rahmet diledi.

"Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz"

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pençe-Kilit Harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz."

Sınırlarda etkin ve dinamik tedbirlerin alındığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2 bin 581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 olmuştur" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin önceliği, Gazze'de katliamın sona ermesi, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesidir"

İsrail'in saldırılarını işaret eden Tuğamiral Aktürk, "Saldırı ve katliamlarına devam eden İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kamplarına ve okullara yönelik alçakça saldırılarını sürdürmektedir. Söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit eder hale gelmiş olması endişe vericidir. Daha büyük çatışmaya yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. Ülkemizin önceliği, Gazze'de katliamın sona ermesi, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesidir. Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınmasından memnuniyet duyuyor, bu adımların Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aktürk ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 106'ncı Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı.

Orman yangınlarıyla mücadelede Rezerv Güç çerçevesinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Rezerv Güç kapsamında İzmir, Denizli ve Çanakkale'deki orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 8 helikopter ve görevlendirilen personel ile 214 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" diye konuştu.

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "25 bin uzman erbaş alımının planlandığı 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' başvuruları 30 Haziran'da sona erecektir. 26 Haziran'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi '2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 24 Haziran-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir" şeklinde konuştu.

Bedelli askerlik konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki meskün mahal görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskün mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili " TSK'nın sivillerin yaşadığı meskün mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskün mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekat merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

Tuğgeneralin gözaltına alınması

Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara da şu cevabı verdi:

"Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır."

FETÖ terör örgütü ile mücadele

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."

Üçüncü dünya savaşı ihtimali ve TSK'nın hazırlık durumu

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:

"Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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