Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Senem Kıvrık'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe'de Senem Kıvrık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi M.K. tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Aras, "Senem'in 6284 sayılı yasa gereği koruma kararı aldırdığını biliyorsunuz. Ancak buna rağmen bu cinayet işlendi. Demek ki koruma kararı da aslında şu anda yeterli yaptırım sağlamıyor. Peki, kadını korumak, çocuğu korumak, kimin görevi? Devletin değil mi? Senem'in hakkını kim koruyacak? Biz Muğla'dan şiddeti, cinayeti uzaklaştıracağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figen Erozan ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel ile birlikte başkanlık binasında, Menteşe'de Senem Kıvrık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi M.K. tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Aras, şunları söyledi:

"Senem'in 6284 sayılı yasa gereği koruma kararı aldırdığını biliyorsunuz. Ancak buna rağmen bu cinayet işlendi. Demek ki koruma kararı da aslında şu anda yeterli yaptığımı sağlamıyor. Şiddete uğramış, arkasından koruma kararı aldırmış ama maalesef ölümden kurtulamamış. Peki, kadını korumak, çocuğu korumak, kimin görevi? Devletin değil mi? Devleti yöneten hükümetin, ilgili bakanlığın, kolluk güçlerimizin, yargı makamlarının değil mi? Kadını koruyamadığımız için bunun hesabını vermek zorunda değil miyiz? O kadını korumayan ve uygulamayı gerektiği gibi hayata geçirmeyenlere hesabını sormayacak mıyız? Senem'in hakkını kim koruyacak arkadaşlar? Problemin ana kaynağının bu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama toplumdaki genel kabul, zaten kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gördüğü için onu 'hak ettiğini' düşünüyorlar. Demek ki bütün bu bahsettiğim makamlar, bütün yöneticiler bir kadını korurken kafalarında soru işaretleri ile düşünüyorlar. Mevzuatı uygularken de bazı soru işaretleri var. Demek ki bizim ana görevimizin bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyoruz. Biz açıkçası Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kimin ne yaptığına bakmayacağız. O yapmış bu yapmamış değil biz yasaların bize verdiği tüm yetki ve sorumluluklarla, insani ve vicdani sorumluluklarla orada yer almasa dahi kadını ve çocuğu korumak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Gerektiğinde risk alacağız. Muğla'dan şiddeti cinayeti uzaklaştıracağız."

Geçen aylarda Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzalayan Başkan Aras, ilçe belediyelerinin de bu belgeyi imzalayacaklarını belirterek, "Kadın Dayanışma Derneği ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız, ilçe belediyeleri ile görüşüyor. İlçelerimizde de peyderpey Şiddet Tutum Belgesi'ni imzalayacaklar. İmzalamak yetmiyor. Uygulamak önemli" dedi.

"Bizim kurumumuzdan birisinin olması da bizi ayrıca düşündürttü"

Senem'i öldüren boşanma aşamasındaki eşi M.K., ile ilgili bilgi veren Başkan Aras, "2 Ağustos'ta kadar belediyemizde ambulans şoförü olarak çalıştı. Ancak alkollü araba kullandığı için 2 yıl ehliyeti alınınca zaten disiplin soruşturmasını başlatmıştık. Sonra hemen istifa etti. 2 Ağustos'ta ayrılmıştı işten yoksa biz zaten işten atacaktık. Bizim kurumumuzdan birisinin olması da bizi ayrıca düşündürttü. Bakın biz burada şiddete karşı önce kendimizi düzeltmemiz gerekir derken demek ki hiçbir şey yeterli değil daha fazla çalışmak zorundayız. Ben buradan hemcinslerime de seslenmek istiyorum, boşanabilirsiniz, ayrılabilirsiniz, kavga edebilirsiniz. Çocuklarınız var. Eşini öldürerek ne kazandın" ifadelerini kullandı.

"Her türlü şiddet karşısında sıfır toleransla dimdik duracağız"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise şöyle konuştu:

"Bizler meydanlarda toplanıyoruz sürekli, bağırıyoruz. 6284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını talep etmekten, İstanbul Sözleşmesi'nin geri kazanmanın mücadelesini vermekten de artık usandık. 6284 sayılı yasa hakkıyla etkin bir şekilde uygulansa ne olurdu? Faile tedbir hapsi uygulanabilirdi. Hapse atılabilirdi. ya da elektronik kelepçe takılabilirdi. Bunlar önleyici ve koruyucu tedbirler. Bunlar alınsaydı şu an Senem göz göre göre bu cinayete kurban gitmeyecekti. Artık meydanlarda toplanıp aynı sözleri tekrarlamaktan bıktık. Dün şunu gördüm. Muğla kadınıyla erkeğiyle hem cenaze töreninde hem de basın açıklamasında kadına şarkı şiddete tepkisini çok net bir kararlılıkla ortaya koydu. Şunun bilinmesini isterim. Bizler de bu konuda aynı net kararlılıkla her türlü şiddet karşısında sıfır toleransla dimdik duracağız."

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figen Erozan ise şunları söyledi:

"Senem bir mücadele verirken öldürüldü. O mücadele neydi. Yaşadığı evlilik hayatını sonlandırma mücadelesi ve kendisi için bir karar alma mücadelesiydi. Karşısında bunu kabul etmeyen bir erkek vardı. Öldürülen kadınları mağdur gibi görüyoruz ve öyle yazıyoruz. Senem çok önemli bir şey yaptı, itiraz etti. Dimdik mücadele başlattı. Burada görevini yapmayanlar kim? Evlenmek gibi boşanmak da bir haktır. Kimindi? Devletin ve kurumların. Kolluğun ve yargının. Görevlerini yapmadılar, yapmamaya devam edecekler. Çünkü artık kadına böyle bir rol biçiyorlar. Bize iktidarlara itaat ettiğiniz gibi evdeki kocaya da itaat edeceksiniz ama 500'e yakın kadın öldürülüyor ki bu kadın hareketinin ortaya çıkardığı rakamlar. 2017'den beri devlet herhangi bir veri paylaşmıyor. Neden? İnfial çıkar çünkü. Bu toplantıyı önemsiyorum. Umarım tüm yerel yönetimlere de örnek olur."