Müzik ve Dayanışma ile Deprem Yarası Sarılıyor - Son Dakika
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Müzik ve Dayanışma ile Deprem Yarası Sarılıyor

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Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu, Hatay ve Kuzey Kıbrıs'dan gelen korolarla birlikte deprem yaralarını müzikle sarma amacıyla bir konser düzenliyor. 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümü yaklaşırken, dayanışma mesajları verilecek ve gençler buluşacak.

31.01.2025 18:49  Güncelleme: 18:58
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Depremin yaralarını müzik ve dayanışma ile sarıyorlar

BURSA - Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu'yla birlikte, 1 Şubat akşamı Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne alacak olan Hatay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuk ve gençlik koroları verecekleri konser öncesi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile buluştu. Müziğin köprü olduğu 3 kentin çocuk ve gençlerinin buluşmasında, dayanışma mesajı verildi.

6 Şubat depreminin 2'nci yıldönümü yaklaşırken, bazı öğrencilerini de kaybeden Hatay'daki Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ada Işığı Çocuk Korosu ve Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu; Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu'yla birlikte, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret etti.

1 Şubat akşamı Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne alacak olan koroların, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki buluşmasında çocuklar, gençler, veliler ve koroların şef ve yardımcıları da yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, belediye olarak gençlerin ve çocukların öncelikleri arasında yer aldığını ve buna uygun projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinde bir felaketin yaşandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Bu kadar gencimizin, oradaki yaşanan felaketten sonra hala müzik yapıyor olması çok önemli. Müzik, aslında ruhun gıdası. Tabii ki eğitimi de hiçbir zaman da ihmal etmemek lazım. Çocukların başarıya giden yolunun yüzde 50'si çalışmaksa, diğer yüzde 50 için sosyal bir insan olmak önemli. Müzikle, sporla, sanatla, sosyal projelerle ilgilenen kişiler olmak başarının önemli bir kriteri" diye konuştu.

Deprem zamanında Hatay'a giderek yaşananlara tanıklık ettiğini anlatan Başkan Şadi Özdemir, "Oradaki acıları gördük. Yaşanan acıları sizin gibi olmasa da biliyorum. Yardım etmeye çalıştık. Nilüfer Belediyesi Samandağ'da konteyner kent, aşevi kurdu. Nilüfer, o dönemde dayanışmanın güzel örneğini sergiledi. Dileğimiz bir daha o günler yaşanmasın. Biz sadece güzel anlar için bir araya gelelim. Hepiniz kentimize hoş geldiniz" dedi.

"Çocuklar kaynaşıyor"

Ada Işığı Çocuk Korosu ve Gençlik Vokal Topluluğu Şefi Erkan Dağlı, Gazimağusa ile kardeş kent olan Nilüfer'de olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda KKTC'de 'Korolar Buluşuyor' temasıyla 3 koro olarak sahne aldıklarını söyleyen Dağlı, "Şimdi de Nilüfer'de sahneye çıkacağız. Hatay, Gazimağusa ve Bursa'daki korolar ile buluşmamızda, çocuklar ve aileleri kaynaşarak bir dostluk köprüsü kuruyor" dedi.

"Yaşama tutunmamızı sağladı"

APKORD Çocuk Korosu Şefi Sezgin Suna da, depremin ardından çok şeyin değiştiğini belirtti. Suna, "Her şeyden önce koromuzdan 3 çocuğumuzu yitirdik. Yetişkin koromuzdan 2 koristimizi kaybettik. Koca bir şehir yok oldu. Çocuklarımız da Türkiye'nin birçok yerine dağıldı. Online çalışmalar ve tatillerdeki kamplarla, koroyu bir araya getirdik ve tekrar el ele tutuşarak şarkı söylemeye devam ettik. Bu hem bize çok iyi geldi, hem de tekrar yaşama tutunmamızı sağladı. Çocukların da beraber olması, birbirleriyle özlem gidermesi, müziğin birleştirici ruhunu daha somutlaştırdı" diye konuştu.

Şef Suna, çocukların kentin dışına çıkarak bu tür faaliyetlere katılmasının çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu tür organizasyonlara, davetler almamız bizim için çok önem arz ediyor. Nilüfer Belediyesi'ne bu anlamda, organizasyondaki emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü çocukların, beraber olabilmesi için manevi bir güç sağlıyor ve onları inanılmaz mutlu ediyor. Bu verilebilecek en büyük ödül diye düşünüyorum. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu Şefi Suat Şahin de, Başkan Şadi Özdemir'e organizasyona desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Depremden sonra müziğe sarıldım"

Yaklaşık 10 yıldır koro çalışmalarında yer alan APKORD Korosu'nun genç üyesi Umut Alkan, depremin yaralarını müzikle sarmaya çalıştıklarını söyledi. Konservatuvarda hoca olmayı hayal ettiğini belirten Alkan, "Depremden sonra müziğe daha sıkı sarıldık. Farklı şehirlerde konserler veriyoruz ve bu da önemli bir deneyim" dedi.

APKORD Çocuk Korosu'nun bir diğer üyesi Beren Güzelyüz de müzik sayesinde insanlarla tanıştıklarını, sosyalleştiklerini söyledi.

Buluşmada, iki koronun şefi; kentlerini anlatan hediyelerini Başkan Şadi Özdemir'e verdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müzik ve Dayanışma ile Deprem Yarası Sarılıyor - Son Dakika

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