Nasrettin Hoca, Yaz Kur\'an Kurslarında Çocuklarla Buluşuyor

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Yaz Kur'an Kurslarını gezerek çocuklarla bir araya gelen Nasrettin Hoca, yaptırdığı etkinliklerle hem çocukları eğlendiriyor hem eğlendirirken öğretiyor hem de milli kültürel değerimiz olan Nasrettin Hoca'nın çocuklar tarafından tanınmasına katkı sağlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gayret Derneği işbirliğinde okulların kapanmasıyla birlikte düzenlenen yaz Kur'an kurslarını ziyaret eden Nasrettin Hoca, çocuklarla bir araya gelerek onları hem eğlendiriyor hem de eğlendirirken öğretiyor. Nasrettin Hoca, çocuklara çeşitli etkinlikler yaptırırken sorularda sorarak yaz Kur'an kurslarında öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlıyor. Ayrıca Nasrettin Hoca, milli kültürel değerimiz olan Nasrettin Hoca'nın da çocuklar tarafından daha tanınır ve bilinir olmasını sağlıyor. Bu kapsamda Gayret Derneği ile Kastamonu İl Müftülüğü organizesinde Kuzeykent Ulu Cami'de "Çocuklar Nasrettin Hoca ile Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Nasrettin Hoca, çocuklara "Güzel çocuklar camide, güzel çocuklar Kastamonu'da, güzel çocuklar Nasrettin Hoca'nın yanında" sloganlarını söyletti.

Ayrıca Nasrettin Hoca, çocuklara çeşitli sorular yönelterek, halat çekme oyunu ve çuvalla zıplama yarışı yaptırdı. Ayrıca etkinlikte camiye gelen öğrencilerin velileri ile din görevlileri de halat çekerek yarıştı.

Programın sonunda çocuklara balonlar dağıtılırken, ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Nasrettin hocam, camide çocuklarla birlikte Türk bayrağı açarak salavat getirdi.

"Varlık dünyamızın en büyük değerleri ve emanetleri olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizi öğrenebilmeleri açısından yaz Kur'an kurslarımız çok önemli"

Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Kazım Atcı, yaz Kur'an kurslarının devam ettiğini belirterek, "Okullarımızın kapanmasının ardından Kastamonu İl Müftülüğü olarak ve Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürütmüş olduğu yaz Kur'an kursları çerçevesinde camilerimizde, Kur'an kurslarımızda ve Milli Eğitim Müdürlüğünün bizlere tahsis etmiş olduğu okullarımızda yaz Kur'an kurslarımız devam ediyor. Varlık dünyamızın en büyük değerleri ve emanetleri olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizi öğrenebilmeleri açısından yaz Kur'an kurslarımız çok önemli. Dolayısıyla bizlerde bu öneme binaen çocuklarımızı bu değerlerimize uygun bir şekilde peygamber efendimizin (S.A.V.) şahsiyetine ve örneklerine uygun bir şekilde yetiştirmek üzere yaz kurslarımızda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bugünde istedik ki çocuklarımıza milli bir değerimiz olan Nasrettin Hoca ile tanıştıralım. Nasrettin Hoca'da bizleri hem düşündürür hem güldürür. Dolayısıyla bizlerde istedik ki Nasrettin Hoca hem çocuklarımızı güldürsün hem de düşündürsün" dedi.

"İl genelinde Kur'an kurslarına yaklaşık 17 bin 800 öğrencimiz katıldı"

Yaz Kur'an kurslarına katılımdan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Atcı, "Bu sene yaz Kur'an kursu etkinliklerimize Kastamonu İl Müftülüğü bünyesinde il genelinde yaklaşık 17 bin 800 öğrencimiz katıldı. Bu rakama baktığımız zaman geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik bir artışın olduğunu sevinerek müşahede ediyoruz" diye konuştu.

"Gönüllü olarak diyanetteki hocalarımıza destek amaçlı yaz Kur'an kurslarında cami cami geziyoruz"

Temsili Nasrettin Hoca Mehmet Albayrak ise, Üsküdar'dan Kastamonu'ya yaz Kur'an kursuna katılan çocuklarla buluşmak için geldiğini belirterek, "4 yıldır Gayret Derneği Başkanımız Tahir Karataş ve Gayret Derneği Gençlik Kolları Başkanı ve kameramanımız Emin Karataş ile birlikte Türkiye'deki bütün camilerimizi diyar diyar gezip çocuklarımızla buluşuyoruz. Çocuklarımıza bir nebze olsun camiyi sevdirmek, hocalarımızı sevdirmek, Allah'ını, peygamberini ve Kur'an-ı sevdirme noktasında hocalarımızın yanında olmak, bir çorbada tuzumuz olsun diye camilerimizi gezerek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Biz bu programları yaparken de herhangi bir ücret almıyoruz, gönüllü olarak diyanetteki hocalarımıza destek amaçlı yaz Kur'an kurslarında cami cami geziyoruz. Camilerimizde çocuklarımızla soru-cevap yapıyoruz, çocuklarımızla birlikte yarışmalar yapıyoruz, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesine de giderek çocuklarımızın yüzlerini güldürdük"

Deprem bölgesinde de çeşitli etkinliklerde bulunduklarını kaydeden Albayrak, "Korona zamanında 2020 yılında çocuklar eve hapsoldu. Anneler, babalar, herkes çok sıkılmıştı. Bende, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızla muhabbet olsun diye internet üzerinden 'çocuklarımız yarışıyor' diye bir program organize ettim. Ben, 15-20 çocuk gelir diye düşünürken 87 tane çocuk zoom üzerinden benimle yarıştı. Bunun akabinde deprem bölgesinde ki insanlara bir nebze katkımız olsun, yüzleri gülsün diye Üsküdar'dan Gayret Derneği Başkanımız Tahir Karataş ve Gayret Derneği Gençlik Kolları Başkanı ve kameramanımız Emin Karataş ile birlikte deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesinde çadır çadır gezdik. Şu anda da İl Müftülüklerimiz üzerinden diyar diyar geziyoruz, şu ana kadar Türkiye'nin bütün illerini hemen hemen gezmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Onların Noel babası var ise bizimde Nasrettin Hoca'mız, Karaöz-Hacivat'ımız var"

Yaptıkları etkinliklerde çocukların yüzlerini güldürürken aynı zamanda Nasrettin Hoca ile Karagöz-Hacivat gibi milli değerleri de çocuklara öğrettiklerini belirten Albayrak, şöyle konuştu: "Filmler, televizyondaki diziler çocuklarımızı gerçekten çok fazla etkiliyor. Bu anlamda bizlerde bunu gördük. Bizimdi Karagöz-Hacivat'ımız var, Nasrettin Hoca'mız var dedik. Bu anlamda neler yapabiliriz diye düşündük. Onların Noel babası var ise bizimde Nasrettin Hoca'mız, Karaöz-Hacivat'ımız var. Büyük Ekseriyatında Nasrettin Hoca olarak camilerimize gidiyoruz fakat daha büyük etkinliklere Karagöz-Hacivat'ımızı da yanımıza alıyoruz. Gönlümüz her zaman çocuklarımızın yanında, onların yüzünün gülmesi anlamında tebessüm etmelerini istiyoruz. Gülerken ve eğlenirken de çocuklarımızın akıllarında kalsın diye beraber cami içerisinde toplu olarak Fatiha suremizi okuyoruz, salavatlar getiriyoruz, çocuklarımıza bilmeceler soruyoruz, onlardan cevaplar alıyoruz. Bu sayede bilenlerin yanında bilmeyenlerde öğrenmiş oluyor. Bu sayede çocuklarımızın yüzünde mutluluk ve neşe bırakmaya çalışıyoruz"

Çocuklar, Nasrettin Hoca ile hem eğlendi hem öğrendi hem de yarıştı

Yaz Kur'an kursuna giden Elif Kansız da, "Yaz Kur'an kursunda çok eğleniyorum. Hocalarımızın ya da arkadaşlarımızın bizlere farklı farklı ikramları oluyor. Oyunlar oynayıp, hocalarımızdan dinimizi öğreniyor. Bu sayede bir sürü de arkadaş edindim. Camilerde farlı ilimleri öğrenerek eğleniyoruz" dedi.

Nasrettin Hoca ile çok eğlendiğini söyleyen Ahmet Kaan Öztürk ise, "Yaz Kur'an kursuna gidiyorum. Kur'an da öğrendim. Nasrettin Hoca çok güzeldi. Biraz komik birisiydi. Eğlendirdi bizleri" diye konuştu.

Daha önce buna benzer bir etkinliğe katılmadığını belirten Zeynep Sümeyye Kömeç de, "Nasrettin Hoca ile çok eğlendim. Daha önce böyle bir eğlence görmemiştim. Bu beni çok mutlu etti. Yaz Kur'an kursuna gidiyorum, bundan sonrada gitmeye devam edeceğim. Kurslarda Kur'an okumayı öğreniyorum, sureleri öğreniyorum. Dinimizle alakalı bilgiler ediniyorum" dedi.

Nasrettin Hoca'nın etkinliklerine katıldığını söyleyen Zeynep Tansel ise, "Nasrettin Hoca'yı çok beğendim, harikaydı. Ben daha önce böyle bir etkinliğe gelmemiştim. Yazın Kur'an kursuna gidiyorum, gitmeye de devam edeceğim. Büyüyünce de Kur'an hocası olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Ayşe Melek Karabacak ise "Nasrettin Hoca'nın yaptığı etkinliklere katıldım. Yazın Kur'an kursuna gittim, çok güzeldi ve Kur'an okumaya geçtim" dedi.

Kuzeykent Kur'an Kursuna gittiğini kaydeden Ferhan Tülenk ise, şunları kaydetti: "Orada çok eğleniyorum, arkadaşlarım var. Bazen arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Ayrıca yeni arkadaşlarda ediniyorum. Kur'an okumama da çok az kaldı" - KASTAMONU