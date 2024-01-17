Nilüfer Belediyesi, Tarımsal Arazi Analiz ve Haritalandırma Çalışmasını Tamamladı

Nilüfer Belediyesi, Türkiye'de ilk kez ilçedeki tarımsal arazilerin analiz ve haritalandırma çalışmasını tamamlayarak yeni bir dönem başlattı. Topraklarında hangi ürünle daha fazla verim alabileceklerini bir tuşla ücretsiz olarak öğrenebilen Nilüferli çiftçiler, artık emeklerinin karşılığını alabilecek.

Tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı, bütün dünyada giderek daha büyük önem kazanırken, Bursa'da Nilüfer Belediyesi, üniversite iş birliğiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. İlçedeki tarımsal araziler analiz edilerek toprak haritası çıkarıldı ve ücretsiz olarak çiftçilerin erişimine açıldı.

Nilüferli çiftçiler, topraklarında ne ekerlerse daha verimli sonuç alacaklarını tek bir tuşla öğrenebilecekler.

"Toprak hayattır" sloganıyla yola çıkan Nilüfer Belediyesi, en önemli doğal varlıklarımızdan biri olan toprağın planlı ve sürdürülebilir yönetilmesi için "Nilüfer İlçesi Arazilerinin Detaylı Toprak Etütleri, Arazi Kullanım Planı ve Köy Bazlı Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması Projesi"ni hayata geçirdi.

2020 yılında başlayan projeyi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy yürüttü. Ayrıca Çukurova Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden de araştırmacılar projede yer aldı. Üç yılda Nilüfer'in dört bir yanında sürdürülen çalışmalar sonucu elde edilen bilimsel veriler, çiftçiye, toprağında hangi ürünleri daha verimli yetiştirebileceği, ne kadar suya, ne kadar gübreye ihtiyaç duyacağı konusunda yol gösterecek.

VERİLERE ULAŞMAK ÜCRETSİZ

Projenin, çiftçiler için üretimde yol haritası olacağını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Çiftçilerimiz, proje sonucu elde edilen verilere Nilüfer Belediyesi'nin web sayfası üzerinden parsel numaralarını girerek ulaşabilecek. Bu verilerden topraklarında hangi ürünlerin daha verimli yetişebileceğini, ne kadar suya, ne kadar gübreye ihtiyaç duyulacağını görecekler. Dileyen herkes kendi parselindeki toprağın niteliklerini bu şekilde öğrenebilecek. Böylesine kapsamlı bir bilimsel çalışmanın verilerinin tüm kamuoyunun paylaşımına sunulması, Türkiye'de ilk kez Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Başkan Erdem, çalışmanın tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesini, nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini ve Bursa tarımının gelişimine de önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

UYDUYLA BELİRLENDİ

Proje kapsamında, Nilüfer'in arazi ve toprak varlığı uydu teknolojileri yardımıyla belirlenerek tüm karakteristik ve yetenekleri tanımlandı, uluslararası standartlara uygun olarak sınıflandırıldı ve detaylı olarak haritalanması yapıldı.

Nilüfer Belediyesi bu projeyi tamamlayarak, yeni toprak sınıflandırma sistemine dayalı olarak üretilmiş "Detaylı Temel Toprak Haritası" sayısal verilerine sahip olan, toprak bireylerinin sayısını belirleyerek uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandıran, toprakların verimlilik durumlarını, arazi yetenek, sulu tarıma uygunluk ve tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarını belirleyen ilk belediye oldu.

Projeyle, Nilüfer'in toprak yapısına göre pazar değeri olan ekonomik ürün deseni oluşturuldu. Verilerin çiftçiler tarafından yaygın şekilde kullanılmasıyla önümüzdeki yıllarda tarımsal verimin artması, bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, toprak yapısına uygun sulama sistemlerinin belirlenip su israfının önüne geçilmesi planlanıyor.

ÇİFTÇİLERE YOL HARİTASI

Projeyi yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, elde edilen verilerin, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak, tarımı sürdürülebilir hale getirmek adına çiftçilere yol gösterici olacağını vurguladı. Aksoy, "Bu çalışmayı topraklarımızın özelliklerini tanımak, potansiyellerine uygun kullanımları üreticilerine sunmak amacıyla gerçekleştirdik. Çiftçiler, tarımsal faaliyetleri toprak analizleriyle de desteklediğinde daha az gübre kullanımı gerektiren bir üretim yapacaklar. Sorunlarının ne olduğunu da bilecekler. Burada çevreye duyarlı, topraklarının özelliklerini koruyan ve kaliteli bir üretim yapacaklar. Ayrıca tarım açısından değerli toprakları haritalandırarak bu toprakların korunmasını da sağlıyoruz" dedi.

Çiftçilere bu verilerden nasıl yararlanacakları hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bir yerel yönetimin Türkiye'de ilk kez yaptığı bu çalışmanın tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğinin de altını çizdi.

"TOPRAK ANALİZLERİNE GÖRE TARIM YAPACAĞIZ"

Nilüferli çiftçiler de yılladır ekip biçtikleri topraklarında yapılan analiz sonuçlarını merakla inceliyor. Beklentileri, bu veriler ışığında daha verimli, daha az masraflı ürün yetiştirebilmek. Bazı çiftçiler analiz sonuçlarına göre topraklarında verimli olacak yeni ürünler denemeye karar verirken, bazıları da alternatif ürünleri deneyeceklerini söyleyerek, "Bu verilere göre tarım yapacağız" dediler.

Hem topraklarını korumak hem de para kazanmak istediklerini belirten çiftçiler, "Hangi tarlarımızda hangi ürünü verimli ve kaliteli şekilde yetiştirebileceğimizi öğrendik. Bundan memnunuz. Toprak analizi de yaptırıyoruz. Mal yapacağız, para kazanacağız, kendi karnımızı doyuracağız. Kendi toprağımızı koruyacağız. Ektiğimizi, yetiştirdiğimizi bileceğiz. Para kazanırsak devam edeceğiz" diye konuştular.