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Nilüferler solunca tekneler kuşlar için baraj gölüne açıldı

Işıklı Gölü'nde tekneler kuşlar için tur düzenlemeye başladı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölünde 2 Haziranda başlayan nilüfer tekne turları, su seviyesinin düşmesi ve nilüfer çiçeklerin solmasıyla sona erdi. Tur tekneleri gölde yaşayan farklı kuş türlerini yakından görmek isteyenler için baraj gölüne açılıyor.

Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesi sınırları içinden bulunan Işıklı Gölü, yeşille mavinin buluştuğu, temiz suyuyla ve nilüfer tarlalarıyla turistlerin ilgisini çeken bir yer haline geldi. Bu yıl 2 Haziran'da başlayan nilüfer tekne turları baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ve nilüfer çiçeklerinin solmasıyla sona erdi. Çivril İlçesine bağlı Işıklı Baraj kapaklarının da bulunduğu Seraserli Mahallesi'ndeki tur tekneleri, gölde yaşayan kuş türlerini yakından görmek isteyenler için göle açılıyor. Tur yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde, pek çok kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Tekne Kaptanı Özer Çetinkaya, "Bu yıl Işıklı Gölünde nilüfer turları bitti. Ancak kuşlar için turlar düzenlemeye devam ediyoruz. Göl su kuşları için önemli bir yaşam, yumurtlama, kuluçka, ve göç ortam oluşturuyor. Bölgede kuluçkaya yatan arasında küçük balaban, alaca balıkçıl, küçük büyük ak balıkçıl, Erguvan balıkçıl, çeltikçi, boz kaz, Angıt, Pasbaş Dalağan, deniz kartalı, saz delicesi, kızıl şahin, uzun bacak, Gülen Sumru, Kır incir kuşları vardır" dedi.

"Erken açıldığı için su seviyesi yaklaşık 4 metre düştü"

Nilüferlerin Mayıs ayında açtığını ancak av yasakları nedeniyle tur teknelerinin baraj gölüne açılmasına izin verilmediğini anlatan Kaptan Özer Çetinkaya, "Burası Işıklı Gölü. Şu anda Seraserli Mahallesinde kapılar tarafından tekne turundayız. Bu senenin nilüfer turları her zamanki gibi 1 Haziran'da başladı. Normalde nilüfer turlarının 1 Mayıs'ta başlaması lazım, ama balık avı yasak olduğu için 1 Haziran'a kadar bekletiliyorlar. Bu da Nilüferlerin yüzde 30 kaybolması ya da geçmesi anlamına geliyor. Yağışların olmamasından dolayı, sulama amaçlı baraj kapakları erken açıldı. Erken açıldığı için su seviyesi yaklaşık 4 metre düştü. Zaten burayı besleyen bir Küfi Çayı vardı. Oradan gelen su, gölü tek başına 2 metre civarına dolduruyordu ve doluluk oranını yüzde 50'ye ulaştırıyordu. Tabii oralara 3 tane baraj yapılınca, buraya artık su girişi olmadı. O yüzden barajda doluluk oranı yüzde 40 oldu. Yağışlarla birlikte yüzde 5 artış sağlandı ve doluluk oranı yaklaşık yüzde 50'ye çıktı" şeklinde konuştu.

"Kuşların bulunduğu bölgelere tur düzenliyoruz"

Tarım arazilerinin sulanması için baraj kapaklarının bu yıl erken açıldığını yaklaşık 1.5 aylık bir dönemde Nilüfer turlarını bitirmek zorunda kaldıklarını anlatan Kaptan Çetinkaya, "Bu yıl ki Nilüfer turlarını bitirdik, şimdi kuş turlarını başlattık. İnsanlar göl havası almak istiyorlar. Biz de kuşların bulunduğu bölgelere tur düzenliyoruz. Buradaki kuş türlerine gelince genellikle karabatak kuşları bulunmaktadır. Zaten ürediği için yuvaları da burada. Ayrıca gri balıkçıl ve beyaz balıkçıl kuşları var. Bunlar kendileri 90 santim boyunda oluyor. Uzun bacaklı kuşlar, pelikanlar ve çok çeşitli ördekler de mevcut. Ördeklerin kendi arasında 5-6 çeşidi bulunuyor. Çok sayıda kuş olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Nilüfer turu için Kırşehir'den Denizli'ye geldiklerini, nilüfer turu yerine artık kuş turuna katılacaklarını anlatan Ahmet Altan, "Biz Kırşehir'den buraya, Işıklı Baraj Gölü'ne ziyarete geldik. Aslında nilüferleri görmek için gelmiştik, ama onların zamanını kaçırmışız, biraz geç kaldık. Yine de burada görebileceğimiz çok sayıda kuş türü vardı. Kuşları görmek için tekrar bir tur ayarladık. Burası bir yapay baraj gölü olmasına rağmen, doğal kuş gölleri gibi, kuş cenneti olarak birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Karabatak, pelikan, birçok balıkçıl türü ve martılar etrafımızda. Gerçekten kuş dolu bir ortamdayız ve büyük bir görsel şölen yaşıyoruz. Geçen sene de gelmiştim ve o zaman nilüferleri görme şansım olmuştu. Çok güzel görüntüler yakalamıştık. Şimdi nilüferleri yakalayamadık ama kuşları görmek de bizim için büyük bir zevk oldu" dedi.