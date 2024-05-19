Kırım Tatar Halkının Sürgününün 80. Yılında Kırım Kültür Parkı ve Anıtı Açıldı

Yerel

Kırım Tatar halkının Kırım'dan sürgün edilerek koparılmasının 80'inci yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından Kırım Kültür Parkı ve Anıtı açıldı.

Kırım Kültür Parkı ve Anıtı'nın açılışında konuşan Başkan Kurt, 18 Mayıs 1844 Büyük Soykırımın 80'inci yıl dönümü olduğuna çekerek, "Hem o günü unutmamak, unutturmamak adına hem de Tatar kültürünü sonsuza kadar yaşatmak adına bu parkı ve anıtı açıyoruz. Sabahleyin bir miting ve yürüyüş gerçekleştirdik. Şunu unutmamamız lazım, Eskişehir deyince, Türkiye'nin her yerinde 'Tatar mısın?' diyorlar. O zaman Eskişehir'in de her yerinde Tatar kültürünün işaretlerinin olması gerek. Bugün bizim buraya yapmış olduğumuz bu anıt gerçekten Tatar tarihine, siyasetine ve Tatar sanatına hizmet eden büyüklerimizin işaretidir. Onları gördükçe Eskişehir'in bir Tatar şehri olduğunu ve burada bu kültürün var olduğunu herkes bilecek, herkes öğrenecek. Gelecek kuşaklara bunu anlatacağız. Ama esas olan 18 Mayıs 1944'deki sürgün diye tabir edilen şeyin aslında bir soykırım olduğunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi.

"Paranın ve emperyalizmin gücü yoksul halkları yok etmeye yetmeyecektir"

Soykırımlara ses çıkarmayanların yeni soykırımları davet ettiğine vurgu yaparak sözlerine devam eden Başkan Kurt, konuşmasının devamında, "O nedenle her türlü soykırıma itiraz ediyoruz, hayır diyoruz. Tarihte pek çok vardır, ama bugün de var. Yüz yıldır Filistin halkı ciddi anlamda sıkıntı çekiyor ve bugün artık soykırım boyutunu aşmıştır. Ama bütün dünya bunu seyrediyor. Paranın gücü, emperyalizmin gücü yoksul halkları yok etmeye yetmeyecektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bunu Kuvayi Milliye'de bir destan yazarak bütün dünyaya göstermiştir. 18 Mayıs'ta elbette korkuyoruz, elbette üzülüyoruz ama 19 Mayıs var. 19 Mayıs'ta emperyalizme karşı bir Kurtuluş Savaşı'nı başlatan bir toplumla beraber yaşıyoruz. O nedenle ben bütün geçmişimizdeki şehitlerimize saygılarımı, minnetlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün çağdaş bir ülke haline getiren emperyalizme karşı tavır koyan bir ülke haline getiren, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Kırım Kültür Anıtı'nın heykeltraşı Emre Ünal'a teşekkür plaketi takdim etti. Ardından da Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından Kırım Sürgünü'nü konu eden 'Hasret' Oyunundan bir bölüm sahnelendi. Hasret oyununun ardından Eskişehir Kırım Derneği Kırım Ailesi Çocuk Korosu Ey Güzel Kırım şarkısını seslendirdi. Daha sonra da protokolde bulunan isimler Kırım Kültür Parkı ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Parkta Kırım Tatarları için önemli yere sahip isimlerin heykelleri bulunuyor

Kırım Yarımadasından yüzyıllar boyunca büyük baskılar neticesinde sürülen ve soykırıma maruz kalan Kırım Tatarlarının özgürlük mücadelesi anısına yapılan park, 4 bin 750 metre kare alana sahip. Parkta Kırım Tatarları için önemli yere sahip isimlerin heykellerinin olduğu bir anıt bulunuyor. Kırım Kültür Parkı'na yapılan anıtta, Türk ve İslam toplumlarının eğitim, kültür, reform ve modernleşme ihtiyacını benimseyen İsmail (Bey) Gaspırali, Kırım Halk Cumhuriyeti ilk başkanı, politikacı, avukat, şair ve yazar Numan Çelebicihan, Kırım Türkü, milli şair ve Türkolog Bekir Sıdkı Çobanzade, Kırım Türkü, Kırım'ı ve Kırım Tatarlarının yaşantılarını anlatan roman yazarı Cengiz Dağcı ile siyasetçi ve aktivist Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun heykelleri yer alıyor. Parkta ayrıca süs havuzu, çocuk oyun alanı, çay bahçesi, yürüme yolları, oturma alanları ve fitness alanları da bulunuyor.

71 Evler Mahallesi Candanel Sokak ile İlalan Sokak kesişiminde bulunan parkın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. - ESKİŞEHİR