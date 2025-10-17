Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor - Son Dakika
Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor

Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor
17.10.2025 22:25
Aydın'daki okulda öğrenciler, yemekhaneye alınmadıkları için sokakta yemek yemek zorunda kalıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir okulun öğrencileri, öğle arasındaki yemeklerini okul yemekhanesinde değil sokakta, bank ve taşların üzerinde yiyorlar. Ücretli yemekten faydalanmayan öğrencilerin, yemekhaneye alınmadığı ve yemek için sınıfları da kullanamadıkları iddia edilirken, veliler ve öğrenciler bu duruma bir çözüm üretilmesini istedi.

Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu'ndaki öğle arası dinlenme ve beslenme saatinde, öğrencilerin sokakta sağlıksız ve hijyen şartlarına uymayan bir ortamda yemeklerini yemeleri tepki çekti. İddiaya göre, okul yemekhanesinde çıkan ücretli yemekten faydalanamayan ve sınıflarda da yemek yiyemeyen öğrenciler, okul bahçesi ve çevresindeki sokaklarda yerlere oturarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sağlıksız bir ortamda sokaktaki heykel ve duvar başlarında yemeklerini yemek zorunda kalan öğrenciler ve veliler bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Sokak başlarında yemek yiyen öğrenciler de "Evden getirdiğimiz yemeklerimizi yemekhanede yiyemiyoruz. Sınıflarda oturmaya bile izin vermiyorlar, yemekhaneye almıyorlar. Sadece oradan yemek alanları içeriye alıyorlar. Yağmur yağdığı zaman sadece sınıflara alıyorlar bizi. Diğer zamanlarda yemeklerimizi dışarıda yemek zorunda kalıyoruz" dediler.

Öğrenci velileri ise güneşli günlerde bir şekilde idare ettiklerini ancak yağmurlu ve soğuk günlerde ne olacağını düşündüklerini ifade ederek herkesin okuldan yemek alabilecek maddi durumunun olmadığını ve bir çözüm bulunmasını istedi. Ayrıca öğle arası dışarıda yemek zorunda kalan çocukların, güvenlik açısından da sorun oluşturduğuna dikkat çeken veliler, evden yemeklerini getiren öğrencilerin yemeklerini yemekhanede veya sınıflarda yiyebilmesi gerektiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Efeler, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor - Son Dakika
