Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 6 ilde çıkan 7 yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, " Antalya'nın Muratpaşa Güzeloba ve Alanya Söğüt, Uşak'ın Sivaslı, Adana'nın Kozan, Denizli'nin Acıpayam, Manisa'nın Akhisar ve Karabük'ün Ovacık Kışla bölgelerinde çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Bu illerimizde yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yangınlarla mücadelede görev alan ekipleri ve gönüllüleri de anan Yumaklı, "Kontrol altına almak için yoğun mücadele gösteren orman kahramanlarımıza, gönüllülerimize, yöre halkımıza, ilgili kamu kurumlarımıza, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yangında zorlu arazi şartlarına rağmen gece boyunca çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Yangına 2 uçak, 23 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, hava araçlarının yoğun sis ve duman nedeniyle sınırlı bir alanda görev yapabildiğini aktardı.

Yumaklı, "Antalya Gazipaşa'daki yangına gece boyu yoğun müdahalemizi sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de başladık. 2 uçak, 11 helikopter ve karadan orman kahramanlarımızın mücadelesi sürüyor" diye konuştu.

Mersin'in Silifke ilçesi Çaldırlı Mahallesi'nde gece saat 01.50'de çıkan yeni yangına ise 10 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını aktaran Yumaklı, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 3 helikopter yangına müdahale ediyor. Şu anda orada da yoğun mücadele sürüyor" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu, Antalya ve Mersin'de devam eden yangınların şu an için yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığının altını çizdi.

"Bugün ve yarın sıcaklıklar daha da artacak"

Yumaklı, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam ettiğini belirterek, özellikle Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgelerinde yüksek risk oluştuğuna dikkat çekti.

Yangınlarla mücadele konusunda gerekli kabiliyet ve kapasiteye sahip olduklarını dile getiren Yumaklı, şunları söyledi: "Bizi zaman zaman zorlayan, güçlerimizin bölünmesidir. Önümüzdeki günlerde ekstra hassasiyet bekliyoruz. Bu hassasiyeti sizlerden nefesimiz olan ormanlar, Yeşil Vatan için istiyoruz. Lütfen dikkatli olalım." - KARABÜK