İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek

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İstanbul Boğazı\'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek
29.05.2025 13:53  Güncelleme: 15:12
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İstanbul Boğazı\'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek
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Türkiye'nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. 11 saat sürecek dev platformun geçişi, dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerliyor. İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu, dron ile görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, 9 kılavuz kaptan ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-7, KURTARMA-8, KURTARMA-9, KURTARMA-11, KURTARMA-12 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun görev aldığı belirtildi.

Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! 11

2026'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, buradaki 20 yıllık görevine 1 yıl sonra başlayacak.

Platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Gelecek yılın ortasında görev yapmaya başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek

8 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYCAK

Enerji alanında Türkiye'ye büyük katkı sağlaması beklenen "Osman Gazi" platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda görev alacak. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştırması hedefleniyor. Bu artış sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek. Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan dev platform, 140 kişilik personel kapasitesiyle çalışacak. İşlenen doğalgaz, deniz altından karaya uzanacak 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı ile ulusal şebekeye aktarılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Demir:
    Ondan mi dünyanın en pahalı gazını petrolünü kullanıyoruz bırakın bu yalan algıyı ülke bitmiş hala gosteris pesindesiniz 6 8 Yanıtla
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