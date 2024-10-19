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Osmangazi'den aynı çatı altında 4 hizmet

Mehmet Akif Mahallesi'ne 4'ü 1 arada hizmet

Osmangazi'nin insan odaklı yatırımları devam ediyor

Mehmet Akif Hizmet Binası açıldı

BURSA - İnsan odaklı belediyecilik anlayışını ilke edinen ve bu doğrultuda örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında dört önemli hizmeti buluşturduğu Mehmet Akif Hizmet Binası'nı düzenlenen törenle hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların nitelikli hizmetlerle buluşabilmesi adına son 6 ayda tüm birimleriyle birlikte çalışmalara hız verdi. Erkan Aydın'ın göreve gelmesinin ardından değişen anlayışla birlikte birçok anlamda örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, özellikle insan odaklı belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Osmangazili yurttaşların ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha ilçeye kazandıran Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında dört önemli hizmetin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası'nı yurttaşların kullanımına açtı.

Toplam 735 metrekare alan üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilen Mehmet Akif Hizmet Binası'nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık yer alıyor. Mehmet Akif Hizmet Binası'nın birinci ve ikinci katları ise Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi olarak faaliyet göstererek çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı verecek. Mehmet Akif Hizmet Binası'nın açılış törenine Osmangazi belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel

Erol, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın: "Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" Osmangazi belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 buçuk ay gibi kısa bir sürede 18'inci temel atma ve açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Son zamanlarda her günü bir açılış ve temel atma yaparak geçirdiklerini ifade eden Başkan Aydın, "Aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası, kütüphane ve sosyal gelişim merkezi gibi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası'nı hizmete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim'e kadar açılış ve temel atmalarımız devam edecek. Toplamda 21 açılış ve temel atma gerçekleştireceğiz. Seçimden önce bizlere en büyük projeleriniz ne diye sorduklarında, bizim mega projelerimiz yok en büyük projemiz anlayışı değiştirmek olacak dedik. Gidip milyarlarca parayı heba etmeyeceğiz, onun yerine spor tesisleri, kütüphaneler, kreşler ve sosyal alanlar gibi halka dokunan, insanların kendini mutlu hissedeceği tesisler ve hizmetler yapacağız dedik. Çok şükür halkımıza verdiğimiz bu sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Vakit çok hızlı geçiyor. Bunu bildiğimiz için hızlı davranıp, Osmangazi'de yaşayan yurttaşlarımızın mutlu olması adına çaba sarf ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Mehmet Akif Hizmet Binası'nın mahallemize, Osmangazi'ye ve Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Gönüllere girmek bir siyasetçi için kolay değildir"

Bir siyasetçinin başarısını yükseldiği makamlar değil, girdiği gönüller belirler diyen CHP

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Erkan Başkanımızın çalışmalarını ve siyasetteki farkını görüyorum. Erkan Aydın, bir belediye başkanının bürokrasiyi bildiği zaman, siyasi

deneyime ve tecrübeye sahip olduğu zaman herkese nasıl adil ve eşit davrandığının,

herkese hizmet götürdüğünün en güzel örneğidir. Bu anlayışı için Erkan Başkanımızı

kutluyorum. Muhtarımız konuşmasında Erkan Başkan için gönüllerin başkanı ifadesini kullandı. Bir insan tesadüfen veya çalışarak yüksek makamlara erişebilir; ancak

gönüllere girmek bir siyasetçi için kolay değildir. Gönüllerin siyasetçisi olmak, gönüllerin

başkanı olmak başkadır. Bir siyasetçinin başarısı seçildiği dönem ile değerlendirilmemeli. Birkaç dönem milletvekilliği veya belediye başkanlığı yapabilirsiniz. Önemli olan size oy veren veya vermeyen herkesin gönlünü kazanabilmektir. Eğer gönüllere girebilmişseniz, işte o zaman başarılısınız. Bizim siyasi düşüncelerimiz, tercihlerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ancak devleti yönetenler, kamu adına yönetici olanlar, vatandaşına adil ve eşit davranmak zorundadır. Ben gönüllerin başkanı olan Erkan Başkanımızı hem örnek yöneticiliğinden hem de yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum. Kendisinin, insanlarımızın sorunlarına çare olacağını da çok iyi biliyorum" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise yaptığı konuşmada, "Bir toplumun, bir ülkenin,

bir devletin sonsuza dek yaşayabilmesinin temel şartı, tartışan, sorgulayan, düşünebilen, kendini ve toplumun haklarını savunabilen bir halk oluşturmaktır. Bu da ancak bağımsız, örgün, bilimsel ve laik bir eğitimle olur. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın kütüphane ve kreş gibi eğitim alanındaki yatırım çabasını görüyorum. Bugün de önemli bir hizmeti halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu tesisin yapımında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erkan Başkanımız ve ekibini de çalışmalarından ve halkımız için yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Bu tesis, Mehmet Akif Mahallesi'ne huzur, kalkınma ve aydınlık yarınlar getirsin" diye konuştu.

Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu tesis ile dört önemli hizmeti, vatandaşlarımızla buluşturan Erkan Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erkan Başkanımızın öncülüğünde Mehmet Afif Mahallemize hizmetlerimizi devam ettireceğiz. İlçede görev yapan muhtarlara değer veren, içten, samimi ve duyarlı bir belediye başkanına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Ben kendisine ve ekibine, mahallem ve ilçemiz için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Nüfusu 56 fazla bir nüfusa sahip Osmangazi'de belediye başkanı olmak hiç kolay değil. Erkan Başkan, bu zorlukları bilerek yola çıktı. Biz de her zaman arkasında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Hızla büyüyen Mehmet Akif Mahallemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara yakalanmaması adına mahallemize bir spor tesisi kazandırılmasını Erkan Başkanımızdan talep ediyorum. Gönüllerin başkanı olan Erkan Başkanımızın bu talebimizi geri çevirmeyeceğini biliyorum. Şimdiden mahalle halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Başkan Aydın, muhtarın talebi üzerine, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir spor merkezini Mehmet Akif Mahallesi'ne kazandıracaklarının sözünü verdi.