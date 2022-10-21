Cepheye inen Putin, Sovyetler Birliği yapımı keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı

Şubat ayından beri Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de 300 bin kişinin askere alınmasını öngören kısmi seferberlik ilan etmişti. Kararın ardından onlarca Rus savaşmamak için ülkeden kaçmaya çalıştı, bölgeden gelen kimi görüntülerde askere gitmemek için bazı gençlerin el ve kollarını kırdırdığı görüldü.

ASKERLERİ DENETLEDİ

Ülkede durum böyleyken Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Batı Askeri Bölgesi'nin Ryazan askeri eğitim sahasını ziyaret etti. Putin, askerlere verilen eğitimleri yerinde inceleyerek, komutanlardan bilgi aldı. Putin ayrıca, askerlere verilen kamuflaj, koruma ve botların kalitesini inceledi.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ İLE ATIŞ YAPTI

Komutanlarla birlikte keskin nişancıların eğitildiği noktaya ilerleyen Putin, Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği Kanas (Dragunov) ile atış yaptı. Öte yandan Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 bin yedek askerin orduya alındığını ve sürecin 2 hafta içinde tamamlanacağını ifade etmişti. Başkent Moskova'da ise, 17 Ekim'de seferberlik sürecinin sona erdiğini duyurulmuştu.