Rektör Şehmus Demir basın ile bir araya geldi

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilerle bir araya gelerek üniversite hakkında bilgiler verdi. Rektör Demir, üniversite olarak amaçlarının nicelik olarak değil, nitelik olarak büyümek olduğunu ifade etti.

Demir kalitenin öncelikleri olduğunu belirterek, "Biz büyümeyi öğrenci sayısıyla kıyaslamıyoruz. Büyümeyi kalite ile kıyaslıyoruz. Tam bir özel üniversite gibi çalışıyoruz. Bizde asla iç çekişme, çatışma yok. Birlik içerisinde hummalı bir çalışma var. Bu şekilde kalitemizi ne kadar artırırsak o kadar büyümüş sayarız. 10 aydır yapmaya çalıştığımız, kurumsallaşmanın tüm yönleriyle sağlanması" ifadelerini kullandı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yardımcıları ve danışmanlarıyla beraber basın toplantısı düzenleyerek, üniversitenin vizyonu, misyonu ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. 10 ay önce göreve başladıklarını hatırlatan Rektör Demir, GİBTÜ'nün uluslararası bir üniversite olması için ekip arkadaşlarıyla beraber gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda bir yönetim anlayışını benimsediklerini kaydederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, " Kurumumuz tüm paydaşlarla, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. Akademik ve bilimsel başarılarımızı daha da ileriye taşımayı, topluma faydalı hizmetler sunmayı, yenilikçi projeler geliştirmeyi, öğrencilerimize yüksek standarda öğretim sağlamayı ve toplumda etkili bir şekilde yer alma hedefindeyiz. Paydaşlarımızla her alanda güçlü bir iş birliği oluşturarak, sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu anlamda üniversitemizin görünürlüğünün artırılması, üretmiş olduğumuz bilgi, hizmet ve faaliyetlerin topluma sağlıklı, şeffaf ve tarafsız duyurulması bizim için önem arz etmektedir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, her alanda; sağlık, teknoloji, sosyal, kültürel, eğitim hizmetlerini, başta bölgemiz olmak üzere ulusal ve uluslararası boyuta taşımayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

"Yüzde yüz doluluk oranı"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 100 öğretim üyesi, 75 öğretim elemanı ve 195 idari personelle 4 bin 703 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. 24 farklı ülkeden 368 öğrencilerinin bulunduğunu belirten Demir, öğrenci sayılarında geçen yıla göre yüzde 50 artış olduğunu açıkladı. Demir, "Üniversitemizde 8 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 5 uygulama ve araştırma merkezi, 8 koordinatörlük ve lisansüstü eğitim enstitüsü yer almaktadır. 200'ü aşkın lisansüstü olmak üzere 4 bin 703 öğrencimizle eğitim-öğretim faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Ayrıca, 24 farklı ülkeden 368 uluslararası öğrencimiz eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. 2023 YKS sonuçlarında göre yüzde yüze yakın oranda programlarımız doluluk oranına sahiptir. Her geçen gün basılı ve elektronik kaynaklar bakımından zenginleşen kütüphanemizde 30 bin 571'i basılı kaynak ve 13 bin 771'i elektronik olmak üzere 44 bin 342 kaynak yer alıyor. Akademik çalışmalar konusunda 2022'de 44 olan bilimsel yayın sayımız yüzde yüzün üzerinde artarak 2023'ten şu ana kadar 94'e ulaştı. Bilimsel yayınları basmak ve yayımlamak amacıyla ilk kez GİBTÜ yayınevi kuruldu" ifadelerine yer verdi.

"200 bin Euro değerinde projeler"

Üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde yer almayı önemli bir stratejik hedef olarak belirlendiğinin altını çizen Rektör Demir, "Bu amaçla, başlatılan "Bilimsel Projeler Seferberliği" olumlu meyvelerini vermeye başladı. Ulusal Ajans, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve AB'den yaklaşık 200 bin Euro değerinde projeler alındı" dedi.

"Gelecekten aldığımız güçle, ortak geleceğimizi tasarlıyoruz"

Merkezinde insanın bulunduğu, farklı kültür ve geleneklere sahip öğrencilerin evrensel değerler etrafında bir araya geldiği bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Rektör Şehmus Demir, "İslami ve insani ahlaki değerler ile mücehhez, kültür-sanat, araştırma-geliştirme, bilim ve sanat alanında yenilikçi fikirleri benimsemiş, mesleki ve sosyal sorumluluğa, kurum kültürüne sahip bireyler yetiştirmek ve geleceğin dünyası için özgün araştırmalar yapan lider bir üniversite olmak istiyoruz. Bu amaçla farklı disiplinlerde mühendislik, tıp ve İslami ilimler okumakta olan öğrencilerimizin ders müfredatlarına "Toplumu ve Kültürü Anlamak" ismiyle ortak bir ders konularak farklı ve özgün bakış açısına sahip olmaları amaçlandı. Ülkemizin birikimini uluslararası düzeye taşıma amacında olan üniversitemiz, İslami Araştırmalar, İslam Bilim Tarihi, İslam iktisadı ve Finansı ve Ortadoğu Toplumları ve Medeniyetleri Araştırma gibi akademik ve stratejik merkezler kurmayı hedefliyor. Bu amaçla, başta İslam dünyası olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan farklı akademik gelenekleri olan akademisyenleri üniversitemizde istihdam etmeyi ve ortak projelerde birlikte olmayı planlıyor. Gelecekten aldığımız güçle, ortak geleceğimizi tasarlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka önceliğimiz"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yapay zekayı çok önemsediklerinin altını çizen Rektör Demir, "Biz yapay zeka ile anılan bir üniversite olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu konuya odaklıyoruz. Öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerini sağlarken günümüz gelişmeleri ile de uyumlu olarak sektör dinamiklerine aşina bir biçimde mezun olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple güncel gelişmeler ile uyumlu dersleri de öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz. Yapay zekayı kullanabilen, onu süreçlerine dahil edebilen daha önemlisi yapay zeka geliştirebilen öğrencilerimizin olması adına çalışıyoruz. Şehrimizdeki iş dünyası temsilcileri ile yakın temas halindeyiz. Yapay zeka konusunda planlamalar yapıyor, projeler üretiyor gerekli görüşmeleri OSB'deki firmalarla görüşüyoruz" diye konuştu.