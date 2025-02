Rize'de Trump'a Kırmızı Kart

Yerel

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de vatandaşlar ve siyasi parti il başkanları ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki göstermek için bir araya geldi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Trump, 'Filistinlileri Gazze'den süreceğiz onları çok güzel yöneteceğiz' dedi. Bu kabul edilemez. Bugün Filistin halkının karşılaştığı bu duruma sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır" dedi. Saadet Parti Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar ise, "Vatan toprakları emlak arazilerine benzemez bunu emlakçılıkla karıştırma diyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına karşı Rize'den kırmızı kartlı protesto eylemi gerçekleşti. Cumhuriyet Caddesi Atatürk Meydanında düzenlenen eyleme CHP, SP, Sol Parti, Zafer Partisi Rize il örgütleri ile bazı STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

"Filistin halkının karşılaştığı bu duruma sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır"

Eylemde konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Filistinliler emperyalizmin ve siyonizmin ortak çıkarları için sürgüne gönderilen, ölüme, kamplarda yaşamaya, cezaevlerinde yaşamaya mahküm edilen halk. Filistinlilerin yaşamış olduğu baskılar katliamlar soykırımlar her yıl giderek artmaktadır. Buna karşı sessiz kalmak yaşatılan zulme ortak olmak demektir. İsrail'in son dönem yapmış olduğu saldırılarda on binlerce Filistinli katledildi. Emperyalizmin Büyük Orta Doğu projeleri kapsamında Arap baharı, Irak, Libya ve Lübnan işgalleri, Mısır ve Tunus'ta yaşananlar ve en son olarak Suriye rejiminin yıkılması... Emperyalizm ve siyonizm bölgede yaşayan halklara sadece acı ve gözyaşı getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Emperyalizm ve İsrail kendi egemenlik alanlarını genişlettiler. AKP iktidarı Emevi Camisi ile ilgili rüyalar kurarken onlar tüm bölgeyi ele geçirdiler. Amerika'nın yeni başkanı Trump seçilir seçilmez 'sorunları çözeceğiz' dedi. Savaş suçlusu Netanyahu ABD'ye gittikten sonra Trump, 'Filistinlileri Gazze'den süreceğiz onları çok güzel yöneteceğiz' dedi. Bu kabul edilemez. Bugün Filistin halkının karşılaştığı bu duruma sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Çünkü Gazze'de insanlık katledilmektedir. Tarih, bu zulüm karşısında sessiz kalanları yargılayacaktır. Gazze konusu kimsenin politik rüyalarının malzemesi olamaz. Gazze'yi savunmak aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur. Filistin halkını göçe zorlayıp Gazze'ye çökmeye çalışan Trump'a Rize Meydanından kırmızı kart gösteriyoruz."

"Vatan toprakları emlak arazilerine benzemez"

Saadet Parti Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar şunları söyledi:

"50 bine yakın masum insan katledildi, 100 bin insan sakat kaldı, bunların bir kısmı hala enkaz altından kaldırılmayı bekliyorlar. Adeta dolar hesabı yapılarak bölgeye sevk edilen petrolün sevkiyatının durdurulmadığını Meclis'teki milletvekillerimizden duyduk. Artık ateşkes imzalandı boykotu sonlandırabiliriz gibi anlamsız çıkışların olduğuna şahit oluyoruz. Burada İsrail ürünü satan bir iş yerinin açılışının sonrasında açılışa katılan bazı arkadaşlar olmuştu. Şunu biliyoruz ki İsrail bölgedeki planlarından vazgeçmiş değil. Buradan Rize meydanından Trump'a seslenmek istiyorum; Trump her zamanki hayalperestliğinle beraber Gazze'yi boşaltmak burayı imara açmak istiyorsunuz ancak şunu hatırlatmak istiyoruz ki vatan toprakları emlak arazilerine benzemez bunu emlakçılıkla karıştırma diyoruz. Burada yanıldığını ifade etmek istiyorum eli kanlı Netanyahu'nun kanlı planlarına alet olma ey Trump aptallık yapma."

"25 yıl önce Arap Baharını alkışlamıştık"

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben burada bir öz eleştiri yapmak istiyorum, biliyoruz Arap Baharı denilen bir açılım olmuştu. Belirli bir kesimi bunu alkışlamıştı hiçbirimiz 25 yıl sonra Türk baharına dönüşeceğini hesap etmemişti. Gelinen noktada bu sonuçlar vatanımızın üniter yapısını tehlike altına atmaktadır. O yüzden sadece Trump'a Amerika'ya veya diğer emperyalist ülkelere kabahat bulmuyorum kabahati toplum olarak vatandaşlar olarak bizlerde de aramamız gerektiğini aynaya bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz sesimizi çıkarmadığımız müddetçe masaya yumruğumuzu vurmadığımız müddetçe bunlar bizi sömürmeye devam edecekler. Biz bu gidişata dur demeliyiz buradan iktidara sesleniyorum bu gidişata dur desin Türk toplumu da arkasında olacaktır."