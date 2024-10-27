Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş Eskişehir'de Konuştu: "Vergi ve Zulüm Düzeni Devam Ediyor" - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş Eskişehir'de Konuştu: "Vergi ve Zulüm Düzeni Devam Ediyor"

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Partisinin Eskişehir’de il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, “Bir araba alacaksınız. Araba 1,5 milyon lira. 1,5 milyon liralık arabanın 900 bin lirası vergi. Nasıl bir vergi, nasıl bir zulüm düzeninin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

27.10.2024 17:09  Güncelleme: 17:16
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(ESKİŞEHİR) - Partisinin Eskişehir İl Divan Toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, "Bir araba alacaksınız. Araba 1,5 milyon lira. 1,5 milyon liralık arabanın 900 bin lirası vergi. Nasıl bir vergi, nasıl bir zulüm düzeninin devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, partisinin Eskişehir İl Divan Toplantısı'nda konuştu. Taşbaşı Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen toplantıya Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda Türkiye'nin İsrail ile ticaret yapmaya devam ettiğini söyleyen Güneş, "Türkiye'nin Filistin'e çelik ihracatı bu savaş döneminde ne hikmetse yüzde 30 artmış. Yani Filistinliler üzerinden İsrail ile ihracat devam ediyor" diye konuştu.

"Filistin üzerinden İsrail ile ticaret devam ediyor"

2025 yılı bütçesinde İsrail ile ilgili kısımların olduğunu söyleyen Güneş, "Türkiye'nin Filistin'e çelik ihracatı bu savaş döneminde ne hikmetse yüzde 30 artmış. Yani Filistinliler üzerinden İsrail ile ihracat devam ediyor. Filistin'e cam ihracatı, bu cam ihracatında kurşun geçirmez camlar da var. Türkiye'den gidiyor bunlar. Elektronik alet, ısıtıcı aletler, halı ihracatı, madencilik ihracatı, klima ihracatı. Filistin üzerinden İsrail'e aktarıldığı söylenmiş" şeklinde konuştu.

"1,5 milyon liralık arabadan 900 bin lira vergi"

Türkiye'de 1,5 milyon liralık arabadan 900 bin lira vergi alındığına dikkat çeken Güneş, "O kadar çok vergi ödüyorsunuz ki, mesela bir araba alacaksınız. Araba 1,5 milyon lira. 1,5 milyon liralık arabanın 900 bin lirası vergi. Avrupa'da asgari ücretle çalışan bir işçi birkaç ay dişini sıkıp bir araba hatta kaliteli, markası yüksek bir araba alırken siz ömrünüzü tüm harcasanız o arabayı alamıyorsunuz. Çünkü devlet üçte ikiye yakın vergi koymuş. Yol yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bir arkadaşımız Ankara'dan Nevşehir'e gidiyor arabasıyla. Yeni yapılan otobandan gidiyor. 210 lira tutmuş. 15 gün içinde ödememiş. Hemen avukata intikal etmiş. 210 lira vatandaşın sırtına 2 bin 825 lira olarak yansımış. Avukat masrafı filan derken 210 lira 2 bin 800 lira olarak nasıl bir vergi, nasıl bir zulüm düzeninin devam ettiğini görüyoruz. Yol yapmışsınız. Ben o yoldan geçemiyorum. 15 gün geçerse böyle bir muameleye tabi tutuluyorsam Allah'tan korkun. Araba alıyorsunuz vergi, akaryakıt alıyorsunuz dünya kadar vergi ödüyorsunuz. Bu vergiler nereye gidiyor? Yolsuzluklara bakınca aklımız başımızdan gidiyor" dedi.

"Biz bekar değiliz. İki kere iktidara geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yönelik 'bekara karı boşamak' sözü üzerinden yaptığı eleştirilere yanıt veren Güneş, "Erbakan Hocamız da bir yıl başbakanlık yaptı. Tayyip Bey arada sırada diyor ya 'bekara karı boşamak kolay.' Biz bekar değiliz. İki kere iktidara geldik. Biri 1974'te biri de 1996 yılında. Yine böyle devletin kasası boşalmıştı. Memurlar, işçiler, emekliler sıkıntıdaydı. Ne oldu bir yıl içinde? Denk bütçe yapıldı. Dış ticaret, dıştan aldığımız borç cumhuriyet tarihinde ilk defa borcumuz düştü. Havuz sistemi kuruluyor. Oradan elde edilen paralarla israf, lüks engelleniyor, yanlış yatırım engelleniyor. Bu çiftçimize, işçimize yansıyor. Devlet bütçesi denk. Dışardan borç alınmamış. Faizler, enflasyon düşmüş. Bak biz bekar değilmişiz. Biz elimizi taşın altına koymuşuz. Bir yıl aslanlar gibi politika yapmışız" diye konuştu.

"Ülkenin güvenli bir yeri kalmadı"

Güneş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Günde yüzlerce çocuk ölüyor. Çocuk ölümleri olmuş hastanede. Hastanede bu işi yapan doktorun AK Partili yetkililerle fotoğrafı var hep. Nerede silah kaçakçısı, nerede uyuşturucu kaçakçısı var sayın bakanla fotoğrafı var. Çok enteresan değil mi? Benim tuhafıma gidiyor. Olaylar olduktan sonra arkasında koşuyor. Milli Görüş'ün temel prensibi, olayların önünden koşacaksınız. Gecekonduyu önlemek için yıkmakla olmaz, gece kondu yapılmaması için arsa üretimi ne ise onu yapacaksınız. Biz belediyelerde neden başarılıyız biliyor musunuz? Yanlış yapanın arkasından koştuğumuz için değil yanlış yapacakların önünden koşup doğruyu yapmalarını sağladığımız için başarılıyız. Bu cinayetler ne oluyor böyle? Ülkenin güvenli bir yeri kalmadı. Üniversiteli kızlar öldürülüyor, kadınlara saldırılar oluyor, gençler öldürülüyor, gençler uyuşturucu batağına saplanıyor. Evinize kadar gelebilir bu. O kadar kolaylaştı. Hepimiz birlik olmamız lazım."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş Eskişehir\'de Konuştu: "Vergi ve Zulüm Düzeni Devam Ediyor"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş Eskişehir'de Konuştu: 'Vergi ve Zulüm Düzeni Devam Ediyor' - Son Dakika

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