Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz'ın (29) hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman'a gitti. Yaklaşık bir ay Batman'da kalan Melek Şaşmaz, 31 Ağustos Pazar günü sabaha karşı geri Adana'ya geldi. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ile süsleyip, üzerine de 'seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazısı yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran kadın, eşine sarılıp teşekkür etti.

EŞİNİ KARŞILŞAMA ŞEKLİ TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Bu anları sosyal medyaya koyan Şaşmaz'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ISS Türkiye firmasına bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz, 1 Eylül Pazartesi günü ise rahatsızlığı nedeniyle 2 günlük rapor alıp şefine gönderdi. Sürpriz organizasyondan 2 gün sonra Şaşmaz'ın eşine jesti "Adana'dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı" şeklinde haberleştirildi. Haberi gören birçok kişi çifti tebrik etti.

İŞTEN ÇIKARILDI

Haberi gören firma ise Sadık Şaşmaz'ın bu organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığını ileri sürüp 'ISS temel değerlerimizden dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır' diyerek tutanak hazırladı. Tutanağa savunma yapan Şaşmaz, bu organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı yaptığını kanıtladı. Bunun üzerine firma, bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip 'performans düşüklüğü' diyerek Şaşmaz'ın sözleşmesini feshetti.

"HANIMCILIK KAZANDI, BEN İŞSİZ KALDIM"

Yaşadığı talihsizliği İHA'ya anlatan Şaşmaz, "Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Sizlerin aracılığıyla milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Ben onlara raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonrasında beni performans düşüklüğü diyerek işten çıkarttılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

"EŞİM HAMİLE, İŞSİZ KALDIM"

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğüne değinen Şaşmaz, "Benim eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum" dedi.

Öte yandan, ISS Türkiye firması açıklama yapmadı.