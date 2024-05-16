Sahile konuşlanan orkinos çiftlikleri uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Sahile konuşlanan orkinos çiftlikleri uzaklaştırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Karadeniz ve Marmara bölgelerinden gelip sahillere 50-100 metre mesafede demir atan balıkçı tekneleri ve orkinos balık çiftlikleri uzaklaştırıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, balıkçı teknelerinin çoğunun ayrıldığını belirtti.

16.05.2024 11:09  Güncelleme: 11:15
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Sahile konuşlanan orkinos çiftlikleri uzaklaştırıldı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer:

"Balıkçı teknelerinin çoğu ayrıldı"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Karadeniz ve Marmara bölgelerinden gelip sahillere 50-100 metre mesafede demir atan balıkçı tekneleri ve orkinos balık çiftlikleri uzaklaştırıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bizim isteğimiz biraz daha açıkta durmaları. Hem turizm hem de deniz kirliliğine sebebiyet vermemeliler. Buraya gelen teknelerin çoğu ayrıldı. Bir, iki tanesi de yakın zamanda açılacak" dedi.

"Alanya sahillerine geçen teknelerin çoğu ayrıldı"

Konuyla ilgili İHA'ya konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, balıkçı teknelerinin ve balık çiftliklerinin çoğunun ayrıldığını ifade ederek, "Her yıl bu dönemde Türkiye'nin Akdeniz açıklarında orkinos avcıları için Tarım Bakanlığı ihale yapıyor. O ihaleyi kazanan firmalar da Akdeniz açıklarına gelip orkinos avcılığı yapıyorlar. Açıkta orkinos avlarken bunların taivye tekneleri de Alanya'nın iç bölgesine gelip bekleme yapıyorlar. Günlük ihtiyaçlarını Alanya esnafından alıyorlar. Geçtiğimiz yıl da gelmişlerdi. O zamanki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşüp o da aynısını söylemişti. Bizim isteğimiz biraz daha açıkta durmaları. Hem turizm hem de deniz kirliliğine sebebiyet vermemeliler. Buraya gelen teknelerin çoğu ayrıldı. Bir, iki tanesi de yakın zamanda açılacak. Denizlerdeki balık avcılarına da herhangi bir zarar gelmeden Alanya'nın turizminin doğasının korunması için çalışmaları takip ediyoruz. Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri konuyu takip ediyor" dedi.

"Alanya'nın ülkenin turizmine katkıyı her geçen gün artıracağına eminiz"

Turizm sezonunun açılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer, " Ramazan Bayramı'ndan sonra tam anlamıyla bölgedeki turizm sezonu açıldı. Bütün oteller faaliyete geçti. Otellerimizde yerli ve yabancı turistleri var. Alanya'nın caddelerinde bununla ilgili emareleri görebiliyoruz. Bu seneki beklentimiz Alanya bölgesinin turizminin daha da gelişmesi. Gelecek turist sayısının artmasıyla beraber turistin günübirlik harcamasının da gelirinin de artmasını bekliyoruz. Oteller yaz sezonuna hazırlar. Biz de kent olarak gerek Belediye gerek Kaymakamlık birimlerinin çalışmalarıyla özellikle güvenlik alanında turistlerin huzurlu bir tatil geçirmesi için çalışıyoruz. Yeme içme mekanlarındaki hayvansal ürünlerin üretimi, denetimini Zabıta ekiplerimiz yerine getiriyorlar. Alanya'nın buna ilişkin sağlık ve sosyal hizmet altyapısı da buna uygun. Alanya'nın ülkemizin ekonomisine turizmine katkıyı her geçen gün artırarak sağlayacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

Sahile konuşlanan orkinos çiftlikleri uzaklaştırıldı
Kaynak: İHA

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