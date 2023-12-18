Sakin Mekan Agora ile Kadınlar Birlikte Üretiyor

Dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti İzmir'in "Sakin Mahalle" programındaki Konak Pazaryeri'nde açılan Sakin Mekan Agora'da kadınların umutları yeşeriyor. Meslek Fabrikası'ndan aldıkları eğitimler sayesinde gelir elde etmek ve iş hayatına atılmak isteyen kursiyerler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteğinin kendilerini güçlendirdiklerini dile getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilen İzmir'in Sakin Mahalle programındaki Konak Pazaryeri'nde açılan "Sakin Mekan Agora" kadınların, çocukların ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırıyor. Bölgedeki 150 yıllık binayı restore ederek kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Sakin Mekan Agora"da kadın, çocuk ve gençlerin ürettikleriyle birlikte öğrenmesini ve sosyal dayanışma ruhunun geliştirilmesini hedefliyor. Program ile istihdama katılmayı isteyen her kadın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine getirdiği fırsatı değerlendirerek çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için adım atıyor. Ayrıca, Başkan Tunç Soyer'in kamusal alanda kadınların var olmasına yönelik mücadelesinin kendilerini cesaretlendirdiğini belirtiyorlar.

"EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI ALIYORSUNUZ"

Dokuz Eylül Rotary Kulubü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Altın İğne Projesi'nin devamını Sakin Mekan Agora'da hayata geçirdiklerini ifade eden Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü El ve Nakış Eğitmeni Özlem Uçak, "Katılım oldukça yüksek. Kursa başlarken iş garantili başlıyorlar, işledikleri her bir ilmek satılacak bunu biliyorlar. Agora'da ilk kez hizmet veriyorum. Burada her bir kadına dokunduğunuzda verdiğiniz emeğin karşılığının ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Artık kadınlar üretiyor, biz de bununla gururlanıyoruz" diye konuştu.

"TUNÇ BAŞKANIMIZ OLMASAYDI UMUDUM DA OLMAZDI"

Dikiş kursuna katılan 37 yaşındaki Semra Gökdemir, "Tunç Başkanımız açılışı yaptığında böyle bir mekanın bizim kullanımımıza sunulduğunu duydum ve ertesi günü kayıt oldum. Hiç dikiş bilmiyordum. Sanayi tipi makinalarda öğrenerek artık dikiş dikebiliyorum. Daha önce hiç çalışmadım. Burasının imkanları çok fazla, kurstan sonra çalışarak kendi paramı kendim kazanacağım. Tunç Başkanımız olmasaydı, bu binayı açmasaydı, ne dikiş dikebilirdim ne de çalışmaya umudum olurdu" şeklinde konuştu.

5 çocuk annesi kursiyer Kaniya İnan ise "20 seneden beri Agora'da yaşıyorum, böyle bir hizmet görmedim. Çok avantajlı. Çocukları aşağıya oyun odasına bırakıyorum, okul saatine kadar ben de burada dikiş kursuna katılıyorum. Meslek öğreniyorum. Güzel vakit geçiriyorum. Çocuğum oyun oynuyor, ben de rahat rahat burada iş yapmayı öğreniyorum. Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı biz bu işlere kalkışamazdık" dedi.

Agora mahalle sakini Deniz Akçay da, "Çok istiyordum dikiş kursuna katılmayı. Burada farklı arkadaşlar edindim, farklı bir ortama dahil oldum sosyalleştim. 32 yaşındayım ama burada çok şey öğrendim. Ev hanımıydım, istihdama katılacağım. Bundan sonra kendimi geliştireceğim" ifadelerini kullandı.

KADINLAR, ÇOCUKLAR VE GENÇLER SAKİN MEKAN AGORA'DA ÜRETİYOR

Sakin Mekan Agora Sorumlusu sosyolog Pınar Özgüç, "Sakin Mekan Agora, Cittaslow Metropol İzmir Projesi, Sakin Mahalle Programı kapsamında Pazaryeri mahallesinde gerçekleştirdiğimiz bir uygulama. Sahada araştırmalarımızı yaptık ve kadınların talepleri üzerine bu mekanı kurduk. Yani bu mekanın işlevini de mahalle sakini kadınlarla belirledik. Bu binada her şey birlikte düşünüldü. Çocuklarına bakmak zorunda kalıp herhangi bir faaliyete katılamayan, çalışamayan kadınlar hem çocuklarını burada oyun odasına bırakabiliyor, hem de psikolojik, bilişsel ve ekonomik olarak kendilerini geliştirebiliyor. Burada ayrıca büyük bir kütüphane de oluşturduk, gençler burada ders çalışabilsin de istedik. Çok ciddi bir talep var. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD) ekipleri ile de birlikte çalışıyor, mahalle sakinlerinin sorunlarının çözümünü birlikte arıyoruz" dedi.

"SAKİN MEGAN AGORA'DA KADINLAR DA ÇOCUKLAR DA MUTLU"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Sakin Mekan Agora, kentteki sivil toplum örgütleriyle birlikte kadınların, çocukların ve gençlerin kullanımına sunuldu. Yaklaşık 5 aydır faaliyet gösteren mekanda kadınlar hem Meslek Fabrikası'nın eğitim programı kapsamında geliştirilen Altın İğne projesiyle iş sahibi olabiliyor, hem de ister dikiş-nakış isterse kuaförlük kursuna kayıt olup meslek edinebiliyor.

Mekanın içerisinde yer alan bir bölümde ise SGDD ekipleri psikolojik ve hukuki danışma koruma faaliyetlerini yürütüyor. SGDD ekiplerinden her gün bir sosyal hizmet uzmanının bulunduğu mekanda ayrıca çocuklar ve gençlerin yaşam becerilerini destekleyici psikososyal aktiviteler ve farkındalık oturumları da düzenleniyor.

CITTA SLOW METROPOL PROJESİ NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli olan Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Cittaslow Metropol projesiyle İzmir'de yürütülen "Sakin Mahalle" programı kapsamında Karşıyaka'nın Demirköprü Mahallesi ile Konak Agora Ören Yeri'ndeki Pazaryeri Mahallesi'nde çalışmalar sürdürülüyor. Cittaslow nüfusu 50 binin altında olan kentlerin sahip olabileceği bir unvan iken Cittaslow Metropol projesiyle büyük kentlerde Sakin Şehir felsefesinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini amaçlıyor. Cittaslow Metropol modelinin "Toplum", "Kentsel Direnç", "İyi Gıdaya Erişim", "İyi Yönetişim", "Hareketlilik" ve "Cittaslow Mahalleleri, Sakin Mahalle" olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl süresince projeler geliştirilerek uygulanmaya başlandı.

İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu'nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilerek dünyanın diğer şehirlerini bu ağa dahil etmek için öncülük görevini üstlenmişti. Proje kapsamında dünyadaki kent modelleri ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek "yavaş yaşam" felsefesiyle bir araya getirilmişti.