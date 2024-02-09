Samsunluların En Çok İkamet Ettiği İl İstanbul

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsunluların, memleketleri haricinde en çok ikamet ettiği il İstanbul. İstanbul'da 415 bin 22 Samsunlu yaşıyor.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 yılı istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde bulunan 2 milyon 15 bin 897 Samsunludan 1 milyon 79 bin 50'si Samsun'da yaşamını sürdürürken, 936 bin 847 kişi ise gurbette ikamet ediyor. Samsunluların memleketleri haricinde en çok ikamet ettiği il ise İstanbul. 15 milyon 655 bin kişinin yaşadığı İstanbul'da 415 bin 22 Samsunlu yaşıyor. En az Samsunlunun bulunduğu il de 187 kişi ile Kilis.

Samsunluların en çok ikamet ettiği iller

Samsunlular İstanbul'un ardından en çok Bursa'da ikamet ediyor. Bursa'da 93 bin 470 Samsunlu yaşarken, bu ili sırasıyla Ankara (87 bin 34 Samsunlu), Tekirdağ (52 bin 857 Samsunlu), Kocaeli (47 bin 150 Samsunlu), İzmir (31 bin 43 Samsunlu), Amasya (19 bin 754 Samsunlu), Antalya (15 bin 995 Samsunlu) ve Ordu (14 bin 237 Samsunlu) olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'de en az Samsunlunun bulunduğu il Kilis

81 il arasında en az Samsun kütüğüne sahip vatandaşın yaşadığı il Kilis oldu. 155 bin 179 kişinin ikamet ettiği Kilis'te sadece 187 Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaş hayatını sürdürüyor. Samsunluların Kilis haricinde en az bulunduğu iller sırasıyla Karaman (288 Samsunlu), Ardahan (322 Samsunlu), Osmaniye (335 Samsunlu), Adıyaman (389 Samsunlu), Bingöl (444 Samsunlu), Muş (453 Samsunlu), Kırşehir (467 Samsunlu), Batman (470 Samsunlu), Tunceli (475 Samsunlu) ve Bayburt (578 Samsunlu) olarak belirtildi. - SAMSUN