Sanatla İyileşme: Depremzede Çocuklar Hatay'da Eğitim Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sanatla İyileşme: Depremzede Çocuklar Hatay'da Eğitim Alıyor

Geniş Video İzle

Hatay'da depremzede çocuklar, sanat okulunda bale, resim ve piyano ile iyileşiyorlar.

19.09.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yaraları; bale, resim ve piyano ile sarılıyor

Fatma Satar: "Burada çocuklar eğleniyorlar, iyileşiyorlar ve gelecekleri için eğitim alıyorlar"

Öğrenci Destina Çelebi: "Bu yaz tatilinde zamanımı sanat okulunda geçirdim"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da depremzede çocuklar; sanatla buluşarak hem asrın felaketinin izlerini siliyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sanat ile sarılıyor. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde Sanatoryum Fatma Satar Müzik Resim ve Bale Akademisi; resim, müzik ve bale eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık 27 yıldır faaliyetlerine devam eden sanat okulu, afetzede çocukların deprem psikolojisinden kurtulmalarına yardımcı olurken öte yandan yaz tatillerini değerlendirme fırsatı yakaladı. Sanat okulunda; yaz tatilinden önce 200 öğrenci olurken yaz tatili süresince öğrenci sayısı 2 kat artarak 400 sayısına ulaştı. Yaz tatilini sanat okulunda eğitimler alarak geçiren öğrenciler, eğitimin yanı sıra depremin kalıcı izlerinden ve etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Depremin vurduğu Hatay'ın sokaklarında çocuklara eğitim veren Fatma Satar, resim, müzik ve bale bölümleriyle çocukları sanatla buluşturarak depremin etkilerini ve izlerini silmeye çalıştıklarını belirtti.

"Burada çocuklar eğleniyorlar, iyileşiyorlar ve gelecekleri için eğitim alıyorlar"

28 yıldır Hatay'ın çocuklarını sanatla buluşturan ve eğitim veren Fatma Satar, "Okulumuz 28 yıllık bir eğitim kurumudur. Yıllardır çocuklarımızı devlet konservatuarlarına ve güzel sanatlarına hazırlıyoruz. Eğitim vererek çocukların gelişimlerine katkı veriyoruz. Yaz aylarında insanlar Hatay'a geri göç etmeye başladılar. Okulumuzda yaklaşık 400 öğrencimiz var. Bu durumdan çok keyifliyiz ve daha da gelmeye devam ediyorlar. Hatay'a insanların yerleşmeleri olması daha güzel hale geliyor. Yaz tatili öncesinde 200 öğrenci varken yaz tatili süresince 400 öğrenci var. Burada çocuklar eğleniyorlar, iyileşiyorlar ve gelecekleri için eğitim alıyorlar. Ben ve hocalarımızla birlikte çocukları en üst seviyede yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada müzik, resim ve bale bölümlerimiz var. En üst seviyede eğitim vererek sertifikalarımızı veriyoruz. Güzel sanatlarına doğru adım adım gidiyoruz. Sanatın en büyük özelliği iyileştirici olmasıdır. Bunlarla da çocuklarımız toparlandı. Depremin izleri tamamen silindi diyebiliriz" dedi.

"Ben burada piyano eğitimi alıyorum ve bale yapıyorum"

Sanat okulunda yaz tatilini geçiren Destina Çelebi, "Ben burada piyano eğitimi alıyorum ve bale yapıyorum. Burada çok mutluyum. Yaşadığımız büyük felaketten sonra burası çok iyi geldi. Bu yaz tatilinde zamanımı burada geçirdim. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir yer. Burada bir şeyler öğreniyorum ve kendime katkı sağlıyorum" şeklinde konuştu.

"Kelimelerle ifade edemediklerimizi kağıda çiziyoruz"

Yaz tatilinde sanat okuluna gitmekten mutlu olduğunu ifade eden Dilan Ceylan, "Resim çiziyorum ve güzel sanatlara hazırlanıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Kelimelerle ifade edemediklerimizi kağıda çiziyoruz. Kafamı dağıtabiliyorum. Depremden sonra burası iyi geldi. Güzel sanatlara gidebilmek için çalışıyorum ve emek veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatla İyileşme: Depremzede Çocuklar Hatay\'da Eğitim Alıyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Eğitim, Yerel, Yaşam, Müzik, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sanatla İyileşme: Depremzede Çocuklar Hatay'da Eğitim Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Sanatla İyileşme: Depremzede Çocuklar Hatay'da Eğitim Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement