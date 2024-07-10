İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenledi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenledi

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği \'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi\' düzenledi

Sarıyer'de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenlendi. Kongrede, balıkçılık sektörünün önemi ve sorunları konuşuldu. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nin yeni dönemdeki misyonlarından biri, bu bölgelerde yaşanan sorunları çözmek için mücadele etmek oldu. Kongrede ayrıca su ürünleri üretimi ve ihracatındaki artış da ele alındı.

10.07.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Sarıyer'de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenledi. Kongreye katılan Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat, "Yönetime geldikten sonra, bugün İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını başlıklı kongremiz bu açıdan bizim için çok kıymetli. İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği'nin yeni dönemde en büyük misyonlarından biri, bu bölgelerde yaşadığımız sorunları görünür kılmak, bu konuda farkındalıklar oluşturmak, bu sorunları çözmek için paydaşları olan STK'larla birlikte mücadele etmek olacaktır" dedi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenledi. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni dönemin ilk buluşmasına Vali Yardımcı Cengiz Karabulut, Beşiktaş ve Boğaziçi Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Melek İşinibilir Okyar, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre beş oturumda gerçekleşirken, Yerel Yönetimlerin Balıkçılıktaki Rolü, Endüstriyel Balıkçılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri, Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sorunları ve Çözüm Önerileriyle birlikte Balık ve Su Ürünlerinin Pazarlanması konuları konuşuldu.

"Su ürünleri ihracatımızda önemli bir artış görülmekte"

Kongrenin açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar gerçekleştirdi. Okyar, su ürünlerinin dünyanın önemli geçim kaynakları olduğunun altını çizerek, "Bu sektörün insanların beslenmelerinin yanında ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de bu sektör geçmişte daha çok avcılık yoluyla yapılırken, son yıllarda yetiştiricilik yoluyla üretimin payı giderek yükselmektedir. Dünyada su ürünleri üretimi 2022 yılında 185.4 milyon ton olarak gerçekleşmiş, bu üretimin yüzde 49'ı avcılıkla yüzde 51'i ise yetiştiricilikten elde edilmiştir. Türkiye'de ise 2022 yılında 849.808 ton su ürünleri üretilmiş olup bu üretimin yüzde 39'u avcılık yoluyla, yüzde 61'i ise yetiştiricilik yoluyla elde edilmiştir. Sektördeki üretim ve gelişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak su ürünleri ihracatımızda önemli bir artış görülmektedir. Ülkemiz su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı konumundadır" ifadelerini kullandı.

"Sarıyer için balıkçılık sektörü çok önemli"

Ev sahibi olarak kongrede bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Bu kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz çünkü bir balıkçı kentiyiz. İstanbul'un da en önemli ilçelerinden birisi Sarıyer. İstanbul'da bulunan toplam 48 balıkçı kooperatifinin 23'ü İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği sınırları içerisinde ve bunların da 7'si Sarıyer'de bulunmaktadır. İlçemizde kooperatiflere bağlı yaklaşık 900 üye var. Kooperatiflerin bünyesinde bulunan balıkçı barınaklarının da yaklaşık olarak 500 tekne barındırma kapasitesine sahip. Balıkçılık sektöründe İstanbul balıkçılığının yüzde 40'ı ve midyeciliğinin de neredeyse tamamı Sarıyer'de karşılanmaktadır. Bu nedenle de ilçemizin geçim kaynaklarının başında balıkçılık gelmektedir. Sarıyer'de balıkçılık ve midyecilik alanında yaklaşık 10 bin vatandaş geçimini sağlamaktadır. Sarıyer için balıkçılık sektörü çok önemli ve bu kongrenin de Sarıyer'de yapılıyor olması çok anlamlı aynı zamanda" dedi.

"Sorunların önemli bir bölümünün çözüm yetkisi ilgili bakanlık ve mercilerinde bulunmakta"

Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat ise yaptığı konuşmasında İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği'nin yeni dönemde en büyük misyonlarından birinin bu bölgelerde yaşanır sorunları görünür kılmak, bu konuda farkındalıklar oluşturmak ve bu sorunları çözmek için paydaşları olan STK'larla birlikte mücadele vermek olduğuna işaret ederek, "Yönetime geldikten sonra, bugün İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Balıkçılığının Dünü Bugünü ve Yarını Kongremiz bu açıdan bizim için çok kıymetli. Çok kadim bir coğrafyada yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeler İstanbul Boğazına bağlı olan bölgeler. Aynı zamanda hem sur içinde hem sur dışındaki en eski tarihi yerleşim yerlerinin bulunduğu ilçeler. Çevre ilçelerden, illerden, dünyanın birçok bölgesinden İstanbul'a ayak basan herkesin bir vesileyle gelmiş olduğu ilçeler bunlar. Aynı zamanda nüfusun çok yoğun olduğu bölgeler. Bu açıdan baktığımızda bu bölgelerin kendine özgü çok önemli sorunları bulunmakta. İmar planları, Boğaz Kanunu, balıkçılık konusu, müsilaj sorunları bunlardan sadece bir kaçı. İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği'nin yeni dönemde en büyük misyonlarından biri, bu bölgelerde yaşadığımız sorunları görünür kılmak, bu konuda farkındalıklar oluşturmak, bu sorunları çözmek için paydaşları olan STK'larla birlikte mücadele etmek olacaktır. Bu kapsamda da bugünkü toplantımızı gerçekleştirmekteyiz. Bundan sonraki toplantılarımızda da başta imar planları olmak üzere bu bölgedeki sorunları konuşmaya, gerekirse sesimizi daha çok yükseltmeye ve bu sesin Ankara'da duyulmasını sağlamaya çalışacağız. Çünkü Boğaz bölgesinde yaşadığımız sorunların önemli bir bölümünün çözüm yetkisi ilgili Bakanlık ve mercilerinde bulunmakta. Tabii birçok güncel sorun da yaşıyoruz. Mesela dünyanın dört bir yanında olduğu gibi iklim krizinden yaşadığımız problemler var. Küresel ısınmayla birlikte, deniz canlılarının yaşam alanlarının daralması gibi örnekleyebileceğim sorunların çözümü tam bir iş birliğini gerektirmekte. Sarıyer Belediyesi bu konuda öncü bir belediye. Bu sebeple Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kongreden çıkacak olan sonuç bildirgesini Ankara'da Meclis'te milletvekillerimiz aracılığıyla dillendireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi' düzenledi - Son Dakika
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