Şavşat Belediyesi İşçilerinin İş Sözleşmeleri Yenilenmedi

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde AKP'li belediye, CHP döneminde alınan 31 işçinin iş sözleşmesini yenilememesine yönelik tepkiler devam ediyor. Genel İş Sendikası Karadeniz Temsilcisi Selim Bilgin, "Belediye çalışanları kimsenin kölesi değildir zaten üç beş kuruşla asgari ücret düzeyinde bir ücretle bir lokma ekmek için çalışan arkadaşlarımızın işlerinin sonlandırılmaması Sayın Başkan sizden talebimizdir" dedi.

Şavşat Belediyesinde CHP döneminde işe alınan 31 personelin sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine DİSK/Genel İş Sendikası üyeleri belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. DİSK/Genel İş Sendikası Karadeniz Temsilcisi Selim Bilgin şunları söyledi:

"Değerli dostlar acımız büyük. Sözlerime daha 2 gün önce köyünü, doğasını talan ettirmemek için rantçılara karşı geldiği için, elinde parmaklarından başka bir şey olmadığı halde ateş açılarak öldürülen Reşit kardeşimizi anarak başlıyorum. Kendim şahsen yakinen tanıdığım arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ülkemizde olduğu gibi Artvin il genelinde de rantçılar ormanlarımıza derelerimize yaylalarımıza göz dikmiş durumdalar. Dün olduğu gibi bugün de Artvinliler, Şavşatlılar deresine köyüne yaylasına sahip çıkmaya devam edecekler. Bu vesileyle Reşitler ölmez ve bir ömür boyu kalbimizde yaşatacağız diyorum.

"Eylül ayında sürekli eylem kararı almış bulunmaktayız"

Biz DİSK konfederasyonu olarak diğer konfederasyonlarla da görüşerek eylül ayında sürekli eylem kararı almış bulunmaktayız. Nedir bu kararımız; diyoruz ki çalışanlar ağır vergi yükü altında ezilmektedir ve üç beş kuruş yapılan zamlar alınan paralar buharlaşıp uçmaktadır. Bir işçi 365 günün üçte birini vergi ödemek için geçiriyor ve bu işçi peşini ödeyen askere giden alın teriyle bir lokma ekmeği evine götürmeye çalışan insanlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına bağlı insanlar ve bu vergi yükü altında ezilmektedirler. Her sene iki maaşını vergi olarak ödüyor işçiler. Büyük holdinglerin SGK, maliye borçlarını silmesini biliyorsunuz da niye bu işçilerin vergi oranlarını aşağı çekmiyorsunuz diyoruz ve bu mücadelemiz kesintisiziz devam edecektir. Bizim kimseyle herhangi biriyle ve Belediye Başkanımızla kişisel hiçbir sorunumuz yoktur. Biz Belediye Başkanımızdan bir konuda talepte bulunuyoruz; belediyelere 5 senede bir seçim yapılır seçimle gelen herkes bizim için makbuldür ve başımızın üstünde yeri vardır. Seçimle gelen her belediyede bazı arkadaşlar işe başlar ve bazı arkadaşlar emekli olur çalışıp giderler. Belediye çalışanları kimsenin kölesi değildir. Üç beş kuruşla asgari ücret düzeyinde bir ücretle bir lokma ekmek için çalışan arkadaşlarımızın işlerinin sonlandırılmaması sayın Başkan sizden talebimizdir ve işlerine devam etsinler diye burada toplanmış bulunmaktayız.

"Bu karardan dönülmesini ümit ediyoruz"

Önümüzde okullar açılıyor, çocukları olanlar var ve bugün Artvin ilinde bir servis ücreti 3 bin TL ve 2 çocuğu olan arkadaşımız çocuğunu servisle okula nasıl götürecek? Bir çay ocağında çay 10 lira, kiraları biliyorsunuz. Asgari ücret 17 bin lira ve buna rağmen bir lokma ekmek için evine ekmek götürmek isteyen belediye işçileri partisi, ailesi kimse kim ve bizim için hepsi Şavşat'ın öz çocuklarıdır. Bu ayrımı yapmayın değişik partilerden olan ilçe belediyeleri var burada bu iş başlarsa başka yerlere gider. O parti benim partim ve herkes belediye çalışanıdır ve belediye emekçisidir. Ayrım olmasın diyoruz ve sayın belediye başkanımızdan da bu konuda çalışanlar adına ricada bulunuyorum. Sayın Belediye Başkanım okullar açılıyor kimsenin gözünün yaşını akıtmayın, anneleri üzmeyin, çalışanların psikolojisi zaten bozuk ve zaten geçinemiyorlar ve bizzat işlerine devam etsinler ve burada diğer sendika başkanı da burada avukatı da burada yasal bir sorun yok arkadaşlar ve sadece başkanın inisiyatifindedir. Bu karardan dönüleceği ümidiyle son kez çağrımızı yineliyoruz ve lütfen çalışanların işçilerin işlerine devam ettirin."