Savunma İşçileri Yüzde 107 Zam Talep Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Savunma İşçileri Yüzde 107 Zam Talep Ediyor

Hasan Atak, Enflasyon rakamlarına tepki gösterirken, savunma işçileri için yüksek zam talep etti.

03.01.2025 18:59
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(ESKİŞEHİR) - Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterirken, çok çeşitli eylemler yaptıklarını hatta Ankara'ya yürüdüklerini ama dizi kadar gündeme gelemediklerini vurguladı. Atak, savunma sanayide çalışan işçilere yüzde 67 oranında iyileştirmenin üzerine yüzde 107 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi ve tüm sendikalara üretimden gelen gücünü kullanması çağrısında bulundu.

Türk Harb İş Eskişehir Şubesi tarafından sendika önünde basın açıklaması yapıldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştiren Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, emekçilerin artık dayanacak gücünün kalmadığını, alım gücünün he yıl düştüğünü ifade etti.

"Uzun zamandır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz"

Hasan Atak açıklamasında şöyle dedi:

"Biz Türk Harb İş Sendikası olarak savunma sanayi iş kolunda örgütlü olan bir sendikayız. Üyelerimizle birlikte çok uzun zamandır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hem Eskişehir kamuoyuna hem de Türkiye kamuoyuna sesimizi duyururken son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizin maalesef bizlere yaşatmış olduğu büyük sorunları, büyük geriye düşüşü anlattığımız kadar aynı zamanda milli savunmada ülkemizin geleceği için, ülkemizin bekası için milli savunmanın güçlendirilmesi gerektiğini, milli savunmanın üst düzeyde dikkate alınması gerektiğini ancak özellikle Eskişehir'de Türkiye'nin hava kuvvetlerinin her türlü savaşla ilgili olan uçaklarının bakım onarımını yapan personelin uzun zamandır maalesef ihmal edildiğini gerek özlük haklarıyla gerek iş yerlerimizde yaşanan sorunlarla geri plana bırakıldığını anlatmaya çalıştık.

"TÜİK'in rakamlarına inanmıyoruz"

Biz üyelerimizle birlikte bundan önce uzun zamandır yapılmayan eylemleri hayata geçirmeye çalıştık. Ankara'ya yürüdük, yemekhanelerimizde sesimizi çıkarmaya çalıştık. Eskişehir'de defalarca üyelerimizle birlikte alana indik. Ancak bugünlerde gündem olan bir Gassal dizisi kadar gündem olamadık. Bizler için üzücü, dramatiktir bu. Bugün de açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte adeta bizlerle bir kez daha alay edildiğini gördük. Artık TÜİK'in rakamlarına inanmadığımız gibi TÜİK rakamlarının bizim alım gücümüze darbe üzerine darbe indirdiğini bir kez daha buradan söylemek için sizlerle buluştuk.

"Son 30 yılın dibe vurmuş günlerini yaşıyoruz"

Asgari ücretle bugün insanlar 22 bin liraya geçinmeye çalışıyorlar. Milli savunma sanayi işçileri de bunun bir tık üzerinde ücretlere mahkum edilmiş vaziyette. Açlık sınırının 21, yoksulluk sınırının 69 bin lira olduğu bir ülkede bu rakamlarla geçinmek mümkün değildir. TÜİK rakamlarıyla memura da emekçiye de işçiye de milli savunma işçisine de bu rakamların reva görülmesi asla kabul edilir bir durum değildir. Bu durumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde toplu iş görüşmelerimiz başlayacak. Biz TÜİK verilerini bir yerden anlatırken toplu iş görüşmelerinde de son 30 yılın dibe vurmuş günlerini yaşıyoruz. Defalarca Harb İş'e, Türk İş'e taleplerimizi iletmiş olmamıza rağmen bu taleplerimiz son 2 yıldır hayata geçmediği gibi bir adım dahi ilerlemedi. 30 yıldır dibe vuruyorsunuz. Biz artık sesimizi duyuramıyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada yetkililerin bu ülkenin geleceği için bir çözüm bulmasını talep ediyoruz.

"Yüzde 107 zam istiyoruz"

Bizler toplu iş görüşmesinde öyle 15'lerle, 20'lerle bu ülkenin geçim standartlarının çıkartılamayacağını görüyoruz. Bizim geçmiş dönemlerde kümülatif olarak kaybımız olan yüzde 67'nin milli savunmada çalışan işçilere verilmesi gerekmektedir. 2025 yılı için bu iyileştirmenin üzerinde yüzde 107'nin altında yapılmaması gerekmektedir. Biz çünkü kendi rakiplerimizle ancak bu şekilde rekabet edebiliriz. Biz gelir vergisinde yüzde 10 sabitlenmenin gerçekleşmesin talep ediyoruz. Aynı zamanda kira yardımı, çocuk yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı bütün sosyal haklarımıza yüzde 107'nin altıda zam ve yüzde 67 kümülatif iyileştirmenin altında bir iyileştirmenin yapılmaması gerektiğini buradan bir kez daha söylüyoruz.

Türkiye sendikacılık hareketine de seslenmek istiyoruz; mutlaka herkes özeleştirisini yaparak bu dibe vurmuşun bir çıkışını yakalamalıdır. Türkiye'deki sendikalar sadece yapmış olmak için alanda olmamalıdır ya da masada konuşmamalıdır. Bir an önce talepleri dile getirmeli. Şayet yerine getirilmiyorsa üretimden gelen gücümüz kullanılmalıdır. Artık kimsenin dayanacak gücü kalmamıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Savunma İşçileri Yüzde 107 Zam Talep Ediyor - Son Dakika

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