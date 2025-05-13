Savcı Kiraz'ın babasından sürece destek: Devletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz - Son Dakika
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Yerel

Savcı Kiraz'ın babasından sürece destek: Devletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.

13.05.2025 10:31  Güncelleme: 14:54
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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz PKK terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi.

Süreci desteklediği söyleyen Hakkı Kiraz, "50 yıldır Türkiye'nin başına bir bela zaten terör. Terörün ne dini var ne de imanı var. Ne rengi var ne cinsi var. Bu devletin başına bir bela. Binlerce insanımızı şehit verdik. Şehit ailelerinin de derdini anlamak lazım yürekleri farklı bir şeydir. Ama eğer ülkeye barış geliyorsa bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa bunlar da ıslah olmuşlarsa tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. Bizim milletimiz ulu bir millettir devletimiz yüce bir devlettir" dedi.

"HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sürece katkısına değinen Hakkı Kiraz, "Şahsi davamız ayağımızın altına alıp milletin devletin bekası için her şeyi göze alıyoruz. Onlar da gelirler inşallah bu devlete sığınırlar inşallah daha da güzel olur. Nice nice terör örgütleri var. İnşallah bu son bulur ve bu millet bu terör belasından kurtulur. Devletimiz refaha kavuşur. Bu milletin bir ferdi olmak bence dünyada ayrıcalıktır. Türk olmak ayrıcalıktır. Türkiye cumhuriyetini tebaası olmak ayrıcalıktır. Hele hele bu vatanda bu topraklar üzerinde yaşamak ayrıcalıktır" diye konuştu.

Şehit Savcı Mehmet Kiraz'ın babası: Oğlumuzu seviyoruz ama devletimizi oğlumuzdan da çok seviyoruz

"BEN OĞLUM HER ZAMAN HER ZAMAN ADALETİNLE ANIL DİYE ÖĞÜT VERDİM"

Oğlunun hasretini her gün yüreğinde hissettiğini söyleyen acılı baba, "İnanır mısınız yüreğimize de her gün kor düşüyor. Bir evlat yetiştiriyorsunuz. Yemiyorsunuz yediriyorsunuz. İçmiyorsunuz içiriyorsunuz. Giymiyorsunuz giydiriyorsunuz. Okutuyorsunuz bir yere getiriyorsunuz. Devlete bir nevi hibe ediyorsunuz. Ben evladım savcı olduğu zaman kendisine daima şunu tembihlemişimdir 'oğlum senin gittiğin yerde ismin anılmasın, senin gittiğin yerde adaletin alınsın'. Hiçbir sebebi yokken ne yapıyordu benim oğlum Berkin Elvan'in davasına bakıyordu. Kendileri de biliyordu dava bitirme aşamasına gelmişti. Fakat tam bitireceği zaman geldiler adliyeye girdiler o manzaralar yaşandı. Neticede akıbet şehadet ile sonuçlandı. Biz buna rağmen devletin bekası için o günde bir yanlış kelime kullanmadık bugün de kullanmıyoruz. Çünkü Cenabı Allah affedeni seviyor" şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZİ DE OĞLUMUZDAN DAHA ÇOK SEVİYORUZ"

Bir baba olarak yüreğinin yandığını ancak ülkenin feraha çıkması ve terör belasından kurtulacak olması nedeniyle alınan her kararı destekleyeceğini belirten Kiraz "Bizim için devletimiz önemli. Evet oğlumuzu severiz. Çok da severiz hala de seviyoruz. Ama herkes şunu çok iyi bilsin ki biz milletimizi ve devletimizi de oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Bu milletin bekası için birlik ve beraberliği için bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız yeter ki bu terör belası bitsin. Bu millet feraha kavuşsun bu millet huzura kavuşsun. Bu devlet artık bu düşmanlarla uğraşmasın. Bizim bu devletimiz bu kadar daha nüfusa yeter. Rabbim gerçekten geliyorlarsa gerçekten oluyorsa rabbim hayırlı etsin. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe canı gönülden el atmışlardır. Biz onların vereceği her türlü karara boynumuz kıldan incedir" dedi.

Savcı Kiraz\'ın babasından sürece destek: Devletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Savcı Kiraz'ın babasından sürece destek: Devletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz - Son Dakika

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