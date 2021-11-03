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Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı

03.11.2021 11:04
Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı

Şehzadeler Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu başkanlığında yapıldı.

Şehzadeler Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu başkanlığında yapıldı. 22 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Şehzadeler Belediyesinin 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi 160 milyon TL olarak kabul edildi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, önce Şehzadeler Belediyesinin Ekim ayında yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkanvekili Efendioğlu, Başkan Çelik'in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile randevusu nedeniyle Ankara'da olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle meclis toplantımıza katılamadılar. Bu vesileyle şunu da duyurmak istiyorum. Şehzadeler'in 8 mahallesindeki binlerce dönüm araziyi suya kavuşturacak olan Belenyenice ve Sarma Barajları tamamlandı. Gövde imalatları biten barajlar 2021-2022 yılında su tutmaya başlayacak. Bu büyük yatırımların ilçemize kazandırılmasında özel ilgi ve desteği olan, Manisa'nın evladı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve AK Parti Manisa milletvekillerimize hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkanvekili Efendioğlu sözlerine şöyle devam etti; "Geride bıraktığımız ay içerisinde; Cumhuriyetimizin 98'inci, Manisa'mızın Fethi'nin ise 708. yılını büyük bir coşku ile kutladık. Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet'imizin kuruluş hedeflerine bağlı kalarak, Cumhuriyet'in idealini gerçekleştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün gayretiyle çalışmasını sürdürecektir. Bizi bugünlere taşıyan, inanç ve kararlılıkla Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha kutluyorum. Bu vesileyle bize, bu toprakları yurt bırakan, vatan kılan kutlu mirasın sahibi Sultan Alpaslan'dan, Saruhan Bey'e, Saruhan Bey'den Fatih'e, Fatih'ten Atatürk'e kadar cümle atalarımızı ve şühedayı minnet ve şükranla anıyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak, Cumhuriyet'imizin 98. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen altyapılar arası futbol turnuvasına, kısa süre önce hizmete açtığımız Emin Kaçar Antrenman Tesisleri'mizde ev sahipliği yaptık. Yine aynı şekilde diğer milli bayramlarımızda yaptığımız gibi sesli araçlarımız ile mahallelerimizi dolaşarak, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu mahallelerimize taşıdık. Şehzadeler Belediyesi olarak sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerimizi bu ayda da sürdürdük. 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde Kızılay Manisa şubesi işbirliğiyle 'Haydi Şehzadeler Sağlıklı Yarınlara Birlikte Yürüyelim' sloganıyla bir yürüyüş etkinliği düzenledik. Hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen Kızılay Manisa Şubesi Başkan ve yetkilileri ile belediye personelimize teşekkür ediyorum. Yine hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını şehrimizde yaygınlaştırmak amacıyla, düz bisiklet yarışması düzenledik. 6 ayrı kategoride 146 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar sonrasında dereceye giren sporcu kardeşlerimize çeşitli ödüller verdik. Organizasyonda Manisa Bisiklet Sporu Kulübü Derneği Başkanı İlker Uzallı ve ekibi de görev aldı. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihi Bedesten'de Türk halk edebiyatının önemli bir kolu olan aşıklar geleneğini yaşatmak; halkın ortak kültürünün ifade edilmesi, korunması ve yaşatılmasında aşıklık geleneğinin önemine dikkat çekmek için aşıklar Osman Feryadi, Ali Canani, Ozan Nihat, Ali Bulut, Bekir Sami Özsoy ve Kurbani Gemiş'in katılımıyla 'Aşıklar Şöleni Ozanlar Buluşması' etkinliği gerçekleştirdik. Katılan tüm hemşehrilerimize, emeği geçen belediye personelimize ve sahne alan aşıklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Şehzadeler Belediyesinin proje, ihale ve hali hazırda devam eden çalışmaları hakkında bilgi vererek sözlerini sürdüren Başkanvekili Atilla Efendioğlu, "Şehzadeler Belediyesi olarak bu yıl da Veziroğlu, Çerkez Mahmudiye, Karayenice ve Hamzabeyli mahallelerimizdeki belediyemize ait 84 tarlanın icarlama ihalelerini vatandaşlarımızın ayağına giderek, şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Bilindiği gibi yerinde ihale uygulamamızı göreve geldiğimiz ilk yıl gerçekleştirmiştik. Şeffaf belediyecilik adına yapmış olduğumuz bu uygulamamız her yıl aynı şekilde devam edecektir. Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen taç binanın yıkım ihalesi gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Binanın yıkım süreci başladı. Manisa'mıza kazandıracağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemizde de projeler tamamlandı ihale süreci için hazırlıklar devam ediyor. Kasım ayı sonunda ihalesinin yapılması planlanıyor. Manisa Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve belediyemiz işbirliğiyle gerçekleştirilecek fetih mescidi restorasyonu için de hazırlıklar tamamlandı. İhale süreci başladı. Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz çok amaçlı salon, açık düğün salonu, büfe ve çevre düzenlemesi projesinde ise çalışmalar devam ediyor. Belediyemizin altında yer alan Havuzlu Çarşımızın çatı kısmında yıllardır süre gelen sıkıntıların çözümü için çatı yenileme ihalesi yapıldı. Yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Çalışmaların kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı ile belediyemizin ortak yapmayı planladığı aşevi projemizin ihalesi 27 Ekim'de yapıldı, itiraz süreci bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılıp inşaatının da başlaması planlanıyor. Çavuşoğlu mahallemizde hayata geçireceğimiz Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projesinin ihalesi 27 Ekimde yapıldı. İtiraz süreci bekleniyor. Süre bitiminde yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak ve kısa sürede inşaatı başlayacak. Selimşahlar Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirdiğimiz Halı Saha ve Yazlık Düğün Salonu projemizde yüklenici firma sahibinin vefat etmesi nedeniyle karşılaştığımız bürokratik engeller süreci uzattı. Projemizin açılışını bu ay yapmayı planlıyoruz. Manisa'mızın manevi mimarı, Yiğitbaş Veli Hazretlerinin türbesi ve camisinin bulunduğu Adakale Mahallemizde 2201- 2202 ve 2203 sokaklarda gerçekleştirdiğimiz sokak düzenleme ve yol kaplama çalışmalarımız tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa merkezde bir ilki gerçekleştirdik ve imar ruhsat süreç yönetimi programını edindik. Bu program sayesinde inşaat ve yapı kullanma ruhsat süreçlerinin performansını daha iyi yönetecek ve hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Başkanvekili Atilla Efendioğlu'nun yaptığı açılış konuşmasını ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Şehzadeler Belediyesinin 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi 160 milyon TL olarak kabul edildi. Aralık ayı meclis toplantısının 1 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı
Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı
Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı
Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı

Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet, Manisa, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesinin 2022 bütçesi meclisten onay aldı - Son Dakika
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