Şifalı olduğuna inanılan su köye ziyaretçi akınına neden oluyor - Son Dakika
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Yerel

Şifalı olduğuna inanılan su köye ziyaretçi akınına neden oluyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan doğal maden suyu çeşmesi, başta böbrek taşları rahatsızlığı bulunan şifalı olduğuna inanan vatandaşların ilgisini görüyor. Köylüler çeşmeden akan suyun birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öne sürerek, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin köyde konaklayıp sudan içerek şifa bulmaya çalıştığını belirtiyor.

02.07.2024 22:17
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Doktor yerine şifalı olduğuna inandıkları suda çareyi arıyorlar

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan doğal maden suyu çeşmesi, başta böbrek taşları rahatsızlığı bulunan şifalı olduğuna inanan vatandaşların ilgisini görüyor.

Sason ilçesi Yolüstü köyünde bulunan çeşmeye yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Köylüler çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu ve birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini öne sürüyor. Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçiler, köye gelerek günlerce köyde konaklayıp sudan içerek şifa bulmaya çalışıyor.

Çeşme suyunun böbreklerde bulunan taşları dışarıya attığını belirten vatandaşlardan Cemal Avunç, "Böbrekte bulunan taş için, kurt için, iltihap için, prostat için birbir iyi geliyor. Vücutta bulunan küçük kurtlar, büyük kurtların atılması için çok faydalıdır. Vatandaş diyor ki ben sürekli doktorlara gidiyordum fayda bulamadım. Bu sudan içtiğim gibi bana birebir fayda verdi. İçtiğimiz sigarayı çok iyi temizliyor. Bu su her şeye çok iyi geliyor" dedi.

"Bu sudan fayda görmek için her yerden buraya geliyorlar"

Ülkenin bir çok ilinden sudan içmek için akın akın insanların çeşmeye geldiğini belirten vatandaşlardan Veysel Can, suyun bir çok hastalığa iyi geldiğini belirterek sudan her içenin faydasını gördüğünü söyledi. Can, "Bu su bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Böbrek rahatsızlığı, taş düşürmeye, mide rahatsızlığına zayıflamaya çok iyi geldiğini biliyoruz. Başta Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin olmak üzere ülkenin her yerinden insanlar şifa bulmak için buraya adeta akın ediyor. Yaz ayları burası adeta ana baba günü gibi kalabalık oluyor. Bu su şifalı olmasaydı kimse gelmezdi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şifalı olduğuna inanılan su köye ziyaretçi akınına neden oluyor - Son Dakika

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