Sistemde 'ölü' gözüken depremzede yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yaşanan isim karışıklığı sonrası sisteme ölü olarak girilen Ahmet Artan; asrın felaketinin üzerinden geçen bin 235 güne, yapılan haberlere ve başvurularına rağmen sağlık sisteminde hala ölü gözüküyor. Sistemsel hata sonrası öldüğünü yaşadığı kaza sonrasını öğrendiğini ifade eden Artan, "Aracıma ambulans ekibi çarpmıştı, o zaman ben öldüğümü öğrendim, daha doğrusu sistemde öldüğümü öğrendim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketine Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3. kattaki evinde yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, yarım saatlik mücadelenin ardından mahsur kaldığı evinden kurtarıldı. Depremzede vatandaş; kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan ve depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak girildi. İsim karmaşası sonrası birçok kurumda hala 'ölü' olarak gözüken Artan, banka işlemlerinde sistemdeki hatayı düzeltebilse de sağlık kurumları sisteminde 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporuna ihtiyacı olduğunu belirten Artan, rapor alamadığı için ehliyetini yenileyemiyor. Her gün sisteme yaşadığını kanıtlamaya çalışan Artan, sağlık sistemine kendini kanıtlamak için 182 MHRS randevu sistemini aramasına rağmen 'Uygun randevu bulunamamaktır' cevabıyla karşı karşıya kaldı. Çevresi tarafından 'Yaşayan ölü' olarak bilinmeye başlanan Artan, asrın felaketinin üzerinden geçen bin 235 güne, yapılan haberlere ve başvurularına rağmen sağlık hala ölü gözüküyor. Yaşadığını Türkiye'ye kanıtladığını söyleyen Artan, yaşadığını herkesin bilmesine rağmen sistemin bir türlü kabullenemediğini söylüyor.

"Aracıma ambulans ekibi çarpmıştı, o zaman öldüğümü öğrendim"

Depremden sonra aracına ambulansın çarpmasıyla 'ölü' olduğunu öğrenen Ahmet Artan, "Depremden sonra ben o zamanlar arama kurtarma ekibine çalışıyordum. Aracıma sahra hastanesinin önünde bir ambulans ekibi çarpmıştı. Olay yerine geldik ve polis arkadaşımız geldi. Bana 'bu aracın mirasçıları gelebilir mi' dedi. 'Bu aracın bir mirasçısı yok' dedim. 'Bu aracın sahibi benim, Ahmet Artan' dedim. Bana 'Ahmet Artan ölü olarak gözüküyor' ve araca mirasçı düşmüş dedi. O zaman ben öldüğümü öğrendim, daha doğrusu sistemde öldüğümü öğrendim. O zaman e-devlete girmek istedim ama e-devlet beni kabul etmiyordu. PTT'ye gittiğimde memur arkadaşıma kimliğimi uzattım ama memur 'burada ölü olarak gözüküyorsun ve kişi işte ölüdür işlem yapılamaz diye bir şey çıkıyor' dedi. Nüfus dairesi ve birçok yere gittim, hiçbiri düzeltemedi. Savcı beyin yazdırdığı dilekçede, 'ben depremde ölmedim ama ölü olarak gösterildim, bir hata oluştu ve bunu düzeltmemiz lazım' diye dilekçe yazdık. Aradan 60 gün gibi bir süreç geçti ve o süreçten sonra birçok kurumda düzeldi. Geçen seneye kadar birçok bankada hala ölü olarak gözüküyordum, ne kredi kartı ne de banka hesabı hiçbir şekilde kullanamıyordum. Çok şükür şimdi onu da düzelttik ama şimdi tek sıkıntımız Sağlık Bakanlığı kaldı. Bakanlıkta şu an sistemde ölü olarak gözüküyorum" ifadelerini kullandı.

"Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor ama yalnız sistem bir türlü bunu kabullenemiyor ve kişi ölüdür, işlem yapılamaz diyor"

Bütün Türkiye'ye yaşadığını kanıtladığını fakat ama sisteme kendini inandıramadığını ifade eden Ahmet Artan, "Benim şu an sürücü belgemin süresi bitti ve uzatmak istiyorum. Ehliyetimi uzatamıyorum ve hiçbir aile hekimi beni kabul edemiyor. Çünkü sistemde 'kişi ölüdür, işlem yapılamaz' diye bir sıkıntı çıkıyor. Muhabir arkadaşımızla birlikte gidip kimliği verdik. Sağ olsun doktor bey, o da bizi televizyondan izleyip gülerek karşıladı. 'Sistemde hala kişi ölüdür, işlem yapılamaz uyarısı' çıkıyor. Biz de orada tabii tebessüm ettik ama çok ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Tüm dünya benim yaşadığımı öğrendi. Bu olay duyulduktan sonra benim bütün arkadaşlarım çocuklarım da dahil bana 'yaşayan ölü' diyorlar. Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor ama yalnız sistem bir türlü bunu kabullenemiyor. 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' diyor. Benim yerime o ölen kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Birçok kişiye sorduğumda bu kişi, kütüğü Urfa'ya bağlı olan adam Hatayımızda vefat etmiş. Artık onu ölü olarak göstereceklerine o zaman karışıklık nedeniyle beni ölü olarak göstermiş. Babamızın da isimleri aynı Mehmet ve ismimiz de Ahmet Artan olduğundan yüzyılda bir olacak bir şey bizi buldu" diye konuştu.

Tek isteğinin sistemdeki hatanın düzeltilmesi olduğunu söyleyen Artan, herkes gibi hastane, sağlık ocağı ve diğer kurumlardan hizmet alabilmek istediğini söyledi. - HATAY