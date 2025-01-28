Sivas'ta 2.806 Suriyeli Yaşıyor - Son Dakika
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Sivas'ta 2.806 Suriyeli Yaşıyor

Sivas\'ta 2.806 Suriyeli Yaşıyor

İçişleri Bakanlığı, Sivas'taki Suriyeli nüfusunu güncelledi; toplam 2.806 kişi kayıtlı.

28.01.2025 17:07
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Sivas (İHA) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma çerçevede bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Genel Müdürlüğün 23 Ocak 2025 tarihinde güncellediği verilere göre Sivas'ta 2 bin 806 Suriyeli yaşıyor. 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta kayıtlı Suriyeli nüfusun il nüfusuna oranı yüzde 0,43 olarak açıklandı.

Türkiye'de 2 milyon 870 bin 226 Suriyeli yaşıyor

Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de geçici koruma çerçevesindeki Suriyelilerin sayısı ise 2 milyon 870 bin 226 olarak kayıtlara geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 498 bin 885 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 401 bin 860 kişi ile Gaziantep, 243 bin 568 kişi ile Şanlıurfa, 211 bin 784 kişi ile Hatay, 209 bin 678 kişi ile Adana, 182 bin 889 kişi ile de Mersin izledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 2.806 Suriyeli Yaşıyor - Son Dakika

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