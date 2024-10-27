Soma\'da Zeytin Festivali: Fiyatlar İyiye Gidiyor

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Haber: Osman Bekkar

(MANİSA) - Soma'da düzenlenen zeytin festivaline katılan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "Zeytin geçen yıl pahalıydı çünkü Akdeniz havzasındaki ülkelerde kuraklıktan kaynaklı zeytin üretimi olmamıştı. Bizim iç piyasamızda zeytin bolluğu ile fiyatlar yükseldi. Bugün dünyanın her yerinde zeytin rekoltesi iyi. Öyle duyuyoruz. Fiyatların geri gelmesi, tüketiciye yarayacak bir şey" dedi.

Soma'da düzenlenen zeytin festivaline Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale katılan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmayla birlikte kötü bir yaz geçirdik ama yeni imkanlarla yeni sulama projeleri ile büyükşehir belediyesini katkıları ve damlama sistemleri ile var olan kısıtlı su kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, bu ölmez ağaçlarımızı daha sağlıklı daha verimli daha karlı tanınan bilinen marka haline gelmiş bir ürün haline getirmeyi arzuluyoruz. Buradaki bulunan zeytinliklerin altında bulunan kömürde leonardit maddesinin olduğu ve bu maddenin içinde bulunan hümik asit faydası olduğu söylenen bir maddedir deniliyor bilim adamları tarafından. Bu işin uzmanları söylerler ki 'Soma'da yer altındaki madenini çıkartıyoruz ama yer üstünden de milyonlarca yıldır devam eden insanlık tarihinden yaşlı olan zeytin ağacına da ayriyeten aroma kattığı söylenen leonardit maddesinin ayrı bir değer, mikrotat verdiği bir maden olduğu söyleniyor. Belki de kalitemiz bundan geliyordur. Toprağın altı ve üstüyle de bereketli bir Somamız var diyoruz. Daha önce söylediğim gibi Soma'da 2,5 milyon zeytin ağacı var. Bizim sınırlar bölgemizde. Yaklaşık 50 bin ton da zeytinyağı üretimimiz var. Markalarımız var coğrafi işaret almış markalarımız var. Bunlar Antikas markası Avdan zeytinyağı dünyanın her yerinde ulusal uluslararası Avrupa ya da Güney Amerika'da yapılan yarışmalarda çok güzel dereceler elde ediyoruz. Sadece 50 bin tonun varlığı değil, kaliteli nitelik olarak ön plana çıkan bir zeytinyağımız var.

Şu anda zeytinyağı piyasası dünya piyasalarındaki 5 euro karşılığı olarak devam ediyor. Bu bir arz talep meselesi. Geçen yıl pahalıydı çünkü Akdeniz havzasındaki ülkelerde kuraklıktan kaynaklı zeytin üretimi olmamıştı. Bizim iç piyasamızda zeytin bolluğu ile fiyatlar yükseldi. Bugün dünyanın her yerinde zeytin rekoltesi iyi. Öyle duyuyoruz. Fiyatların geri gelmesi tüketiciye yarayacak bir şey. Zeytin de İspanya İtalya bilinir. Türkiye'de Ayvalık bilinirdi. Edremit bilinirdi. Belki biraz Aydın bilinirdi. Biz diyoruz ki Manisa'da var. Manisa'da Soma'da var bu işin içinde diyoruz. Biz dünyada zeytinde de zeytinyağında da bir numara olan ülkeler arasında fındık gibi incir gibi belki adımızı daha da çok duyurmak istiyoruz. Belki de duyuracağız yakın bir zamanda."

"Su olmazsa ileriki yıllarda zeytinlerin kuruma ihtimali var"

Tarlasında zeytin festivali yapan Ertuğrul Özcan, zeytin ve zeytinyağı hakkında şunları söyledi:

"Şu anda bin 650 yıllık ağacımızın yanındayız. Bu ağacımız Balıkesir Üniversitesi tarafından tescillendi. Ben dördüncü kuşaktan bir kişi olarak zeytincilik yapıyorum. Bu sene kuraklık çok fazla. Bununla alakalı, su olmazsa ileriki yıllarda zeytinlerin kuruma ihtimali var. Bunun için mutlaka Tarım Bakanlığı'nın, büyükşehir belediyelerinin bu konuyu projelendirilip, zeytinleri sulamamız gerekiyor. Sulanmadığında, verim kaybı, ürün kaybı böyle olunca üretim düşüyor. ve masraflar yükseliyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında zeytin rekorunu 2022'de görüyorum. 2023 senesinde tüm dünyada zeytin sıkıntısı vardı. 2024 ve 2025 sezonunda, Türkiye'de ve Avrupa'da olmak üzere İspanya, İtalya Tunus gibi ülkelerde olmak üzere rekora yakın bir ürün çıkacak diye düşünüyorum. Bu seneki zeytindeki yağ verimini konuşursak çok değişkenlik gösteriyor. 5 kilodan 8 kiloya, 15 kiloya kadar çıkabiliyor. ve ne kadar zeytinyağ alabileceğinizin bir garantisi yok. Üretim maliyetleri geçtiğimiz yıla göre iki kat yükseldi. Zeytinler kuraklıktan dolayı birikmiyor. Birikmeyince de maliyet yükseliyor. Geçtiğimiz sene 500 lira civarında olan işçilik, şu anda bin 300- bin 500 lira civarında. Gübre ise geçtiğimiz yıla göre fazla bir fark yok önümüzdeki aylarda fark olabilir diye düşünüyorum."