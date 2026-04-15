Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı'nın İlk Adımları Atılıyor... Karabağlar Belediye Başkanı Kınay: "Biz Değişim Yaratacağız"

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı - SECAP'ın tanıtım toplantısında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, birlikte dönüşüm çağrısı yaparak, "Biz değişim yaratacağız. Değişmek ve dönüşmek, güç birliği yapmak zorundayız. Hep birlikte yürürsek kaderimizi de birlikte değiştireceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi, iklim dönüşümünü hedefleyen Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı - SECAP'ın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, meclis üyeleri, akademisyenler ve vatandaş katıldı.

Proje sorumlusu, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Rahile Yeni, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi bir gün yaşadıklarını, yaklaşık 15 ay süren çalışmayı tamamladıklarını aktardı. Yeni, "SECAP, bir proje değil, kentimizin geleceği için attımız somut bir adım. Bu sadece verilerle oluşmuş bir rapor değil, eylem planıdır. İklim krizi beklemiyor, biz de bekleyenlerden olmadık. Aksiyon alanlardan olduk. Çok güzel bir çalışma yürüttük. Karabağlar'daki bir gencin hayatına bir şey katmanın sevincindeyiz. Havası ve suyu daha temiz olacak. Burada en önemli şey, kağıt üzerinde hiçbir şey kalmayacak. Hepsini uygulayacağız. Günün birinde bu şehirde yürüyen bir çocuk temiz bir nefes aldığında biz onun anına dokunmuş olacağız. Mesele buydu ve biz de bu mesele için elimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.

Projenin mali yapısına ilişkin de bilgi veren Yeni, "Biz bu projeye 15 aylık çalışamamız boyunca 0 lira harcadık. Hiçbir kamu kaynağı olmadan tamamen öz kaynaklarımızla oluşturduk. Akademisyenlerimiz gönüllü katıldı. Buraya kadar olan planda maliyet olmadı. SECAP'ın en önemli noktası harcamak değil, harcamadan tasarruf etmek" diye konuştu.

Kınay: "Doğaya rağmen değil doğa ile bu işleri yürütmek zorundayız"

Karabalar Belediye Başkanı Kınay da dönüşümün doğayla uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "İklimi ve afetleri konuşurken plansız kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme gibi başlıklar bize sorun olarak dönüyor. Biz doğanın parçası olduğumuzu unutup güç savaşına girdiğimiz için bugün dünyanın her yerinde kentlerimizde de kentleşememenin getirdiği ağır yükleri afet olarak yaşıyoruz. Sonra da kendi içimizde kadersellik yaratıyoruz. Ama planladığınız her çalışmanın içinde doğaya rağmen değil, doğa ile bu işleri yürütmek zorundayız" dedi.

Sağlıklı, güvenli, alt ve üst yapısıyla bütünlük içinde; barınma hakkını önceleyen bir kentten yana olduklarını anlatan Kınay, "Biz iklim krizine karşı ayakta durmak zorundayız. Kendi evimizde kendi ailemizi ayakta tutmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Sorunların belirlenmesinde rakamsal verilerle hareket ettiklerinin altını çizen Kınay, şöyle konuştu:

"Elimizdeki verileri, yoklukları, ihtiyaçları bilerek, sorunlara yönelik hangi çözüm anlayışını getireceğimiz bilen bir anlayışla yürüyoruz. Tek bir hedefimiz var. Yaşayan ve yaşatan Karabağlar için, hayatın dönüşümünü kendinden başlatan, daha adaletli bir yaşam. Dışarıya bağımlı kalmadan ama ihtiyaç duyduğumuz destekleri gönüllülerimizden sağladığımız bir SECAP süreci yürüttük. Afetler, yoksulluklar, kırılganlıklar, hepsi yaşam ekonomisidir. Bu süreçleri yönetirken mali bütçedeki kısıtlılıkları da düşündüğümüzde özellikle bu çalışmada 0 maliyetle ortaya koyduk. Kimileri sıra buna mı geldi diyecek belki. Ama rakamları ortaya koymadan hiçbir şey yapamıyoruz. Kaçak yapıların çok olduğu yani kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan, İzmir'in ana artellerinin olduğu yani herkesin Karabağlar'dan geçtiği bir yer. Herkesin yükünü taşıyan bir ilçe Karabağlar. İzmir'in en köklü ve büyük hastanelerini barındıran Karabağlar, bütün kentin yükünü çekiyor. Biz zaten artık Karabağlar'da kendi içimize bakmıyoruz. Ulusal ve uluslararası süreçlerde de kendimizi var etmeye çalışıyoruz."

"Bu çalışma da ilklerden birisidir"

İklim krizine ve afetlere karşı enerji planını savunan Kınay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu planı herkes yapmak zorunda. Ama bunu sadece imza atarak değil, eyleme geçirerek yapmak zorundayız. Tamamen kamulaştırma anlayışıyla yaptığımız bir çalışma. Verilerimizi uluslararası standartlara uygun olarak doğrulattırdık. Bu çalışmada kendi gerçekliğimizle, kendi kentimizin yükünü azaltabilmek için en çok sesini çıkarak paydaşlardan birisi olarak çözüm için de en çok el veren paydaş olmak istiyoruz Kendi kurumsal envanterimizde ve yetki alnımızda bu değişiklikleri gösterebiliriz ki örnek olalım. Karabağlar Belediyesi'inin personelleri attığı her adımda bu projeyi yönetecektir. Bu çalışma da ilklerden birisidir."

"58 mahallemizde afet risk planlaması yaptık"

Karabağlar belediyesinin yaklaşık bin 600 personeli 30'a yakın müdürlüğü, attığımız her adımda yaptığımız eylem planlarını birbirinden ayırmadan bir bütün olarak ilerletecek. Bu da bu çalışmalardan bir tanesidir. Bu koşullarda yüzde 40 azaltımın hayal olduğunu biliyoruz. Ancak yüzde 1-3-5 bile yani bu yolda gittiğimiz her süreç bizler için hayati önem taşıyor. İzmir'de şiddetli yağıştan dolayı ya da az yağıştan dolayı afet yaşadık. Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde dendiğinde artık anlamı değişti. Bu kapsamda özellikle sosyal hizmetler nüfusa yönelik çalışmalarda kırılgan gruplarla ilgili çalışmalarımızı buna göre belirledik. Biz 58 mahallemizin tamamında afet risk planlaması yaptık. Her mahallemizde sel, heyelan, kuraklık, deprem ve sosyal kırılganlıklarla ilgi mevcut durumu ve analizleri ortaya koyduk. Mali bütçemizi de bu doğrultuda ilerletiyoruz. Hangi çalışmayı yaparsak yapalım hangi planı ortaya koyarsak koyalım hayatın içine katamazsak, vatandaşlarımıza anlatamazsak yaşamı değiştiremeyiz. Biz 58 mahallemizde her alana bu çalışmayı yaymaya çalışıyoruz.

Bizler hedeflerimiz ortaya koyarken bahsi geçen rakamlar, 15 aylık çok büyük bir emeğin ürünü. Ama yeni emeklerin küçük bir başlangıç adımı. Biz bundan sonra tüm paydaşlarımızla birlikte bu süreci sürekli değişen, doğru, dinamik, afet döneminde hayatta kalabileceğimiz bir döneme ilerletmeyi hedefliyoruz. Biz değişim yaratacağız, Karabağlar'da değişim yaratacağız. İklimin adaletsizliğinden yaşamın adaletsizliğine, afetlerle beraber görünmeyenlerin yaşadığı tüm haksızlıklara karşı duracaksak, iklimde ve yaşamda adaleti savunuyorsak kendi mahallemizden başlayarak bu adımlarımızı düzeltmek zorundayız. Değişmek ve dönüşmek, güç birliği yapmak zorundayız. Hep birlikte yürürsek kaderimizi de birlikte değiştireceğiz."