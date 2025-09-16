Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kâr etti - Son Dakika
Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kâr etti

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kâr etti
16.09.2025 12:50  Güncelleme: 13:53
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinin orman sınırında kaldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen Hasan Karateke, 3 gün süren çalışmayla 30 tonluk evini ray sistemiyle 150 metre taşıdı. Yeniden yapması halinde 1,5 milyon TL harcayacağını söyleyen Karateke, 250 bin TL'ye taşıdığı eviyle 1 milyon 250 bin TL kâr ettiğini belirtti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sınırına yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ev, ray sistemi kurularak 150 metre taşındı. Evin sahibi Hasan Karateke, "Yıkılsaydı 1,5 milyon maliyetim olacaktı, 250 bin TL'ye taşıdık. 1 milyon 250 bin kârdayım" dedi.

"ŞİMDİ EVİMİZ YENİ YERİNDE, SAPASAĞLAM"

Karateke, taşıma işleminin üç gün sürdüğünü belirterek, "Altına demir raylar koyduk, elektrik direkleriyle destekledik. Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti

"YIKMAK YERİNE ÜRETTİK"

Evi yeniden yapmanın maliyetinin 1,5 milyon TL olduğunu vurgulayan Karateke, "Biz bu evi 250 bin TL'ye taşıdık. Hem zarardan kurtulduk hem de çevreye zarar vermedik. Tapulu arazimize taşıdık. Kimsenin hakkına girmedik. Bence biz kardayız" ifadelerini kullandı.

"EŞEK ARILARI VE SICAK HAVA ZORLADI"

Karateke, taşıma sürecinde en büyük zorluğun sıcak hava ve eşek arıları olduğunu belirterek, "Bir arı kulağımı, biri de parmağımı soktu. Kepçenin içine yuva yapmışlardı" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti

"BU İŞ 1 YILLIK HAZIRLIĞIN SONUCU"

Projeyi bir yıldır planladığını söyleyen Karateke, kaynak ustası Musa İnci ve kuzeni Caner'e teşekkür ederek, "Bu iş bir ekip işiydi. Onların emeği büyük" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti

"BAŞKA AİLELER DE VAR"

Bölgede yüzlerce ailenin benzer mağduriyet yaşadığını söyleyen Karateke, "Babam 1960'tan beri bu arazileri ekiyor. Yıllarca tarım yapılan topraklar bugün 'orman' ilan edildi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

"ZOR KISMI ATLATTIK, ŞİMDİ BAHÇEYİ DÜZENLİYORUZ"

Karateke, taşıma sürecinin ardından bahçe düzenlemesine başladıklarını ifade ederek, "En zor kısmı atlattık, birkaç haftaya kadar her şey yerli yerinde olacak" dedi.

Kaynak: İHA

