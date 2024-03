Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile şehit yakınları, gazi ve aileleriyle iftarda buluştu.

Başkan Ataç, EBB Adayı Ünlüce ile şehit yakınları, gazi ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. İftar programına Ataç ve Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"CUMHURİYETİ DE, CUMHURİYET ADINA ŞEHİT OLANLARI DA SAVUNACAĞIZ"

"Bugün 18 Mart Çanakkale destanının yazıldığı tarih. Hep beraber Çanakkale'ye de gittik. Bizim Eskişehir'deki dostlarımız her şeyi unutuyor ama Çanakkale'yi unutmuyor. Çünkü Eskişehirliler, Atatürk'ünü, Cumhuriyeti'ni ülkesini seven hemşehrilerimiz. Ben her gittiğimde çok duygulanıyorum. Kutsal bir yer. Her bastığınız toprakta şehitlerimizin kanı var. Eğer o dönemde o savaşlar olmasaydı bugün ne kurtuluş savaşı olurdu ne de bizler olurduk. Yatıp kalkalım Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize, gazilerimize şükredelim. Hiç kimse de o büyüklerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. İyi ki böyle bir liderimiz, önderimiz var. Hiçbir zaman da hafızalarımızdan ve kalbimizden silinemeyecek. Bizler Cumhuriyeti de savunacağız, Cumhuriyet ve ülkemiz adına şehit olanları da savunacağız. Sizler de bu konuda büyük fedakarlık yaptınız. Ondan dolayı da benim baş tacımsınız. Hepinize minnettarız."

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer de şöyle konuştu:

"ATATÜRK'Ü VE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE ANIYORUM"

"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi bize vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Sizler bu ulusun sonsuza kadar baş tacı olacaksınız."

EBB Adayı Ünlüce ise şunları dile getirdi:

"ŞEHİTLER ANITI YAKININDAKİ ALANA SOSYAL BİR TESİS KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

"Cumhuriyeti, Atatürk devrimi ışığında korumak için, yüceltmek için bu kadar ağır, bu kadar büyük fedakarlıklarda bulunan canlarından olan şehitlerimize, yaralanan gazilerimize minnettarız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve görev uğruna hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenmez. 2024-2029 Vizyon Projelerimiz arasında siz değerli şehit yakınlarımız ile gazilerimizi de unutmadık. Yılmaz Hocamız tarafından Büyük Park içerisinde açılışı gerçekleştirilen Şehitler Anıtı yanındaki alana sizlerin faydalanabileceği sosyal bir tesis kazandırmak istiyoruz."