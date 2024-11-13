TOBB, CACCI Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
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TOBB, CACCI Konferansı'na Katıldı

TOBB, CACCI Konferansı\'na Katıldı

Mehmet Büyüksimitci, Singapur'da TOBB'u temsil etti, Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi.

13.11.2024 14:39
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB'u temsilen 11-12 Kasım 2024 tarihlerinde Singapur'da düzenlenen 38. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansına katıldı.

Konferans kapsamında, CACCI Başkanı Peter McMullin'in yönettiği 98. CACCI Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nun (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2025-2026 yılları için yeniden seçildi.

Başkan Büyüksimitci, Singapur Başbakanlık Ofisi Kıdemli Devlet Bakanı Desmond Tan ile bir araya gelerek, Türk özel sektörü ve Türkiye'nin yatırım ortamı ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ile de bir görüşme gerçekleştiren Büyüksimitci, Türkiye-Singapur ticari ve ekonomik ilişkileri üzerine istişarelerde bulundu.

CACCI tarafından düzenlenen 'Kadın Girişimci Ödülleri' kapsamında, BEE'O Propolis Kurucu Ortak/ CEO'su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı 'En İyi Kadın Girişimci' ödülünü kazandı.

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası tarafından Tayvan'da kuruldu. Avustralya Kıtası'ndan Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Doğu Asya'dan Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, Tayvan, Rusya Federasyonu; Güneydoğu Asya'dan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Vietnam, Güney Asya'dan Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka, Orta Asya'dan Azerbaycan, Gürcistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'den oluşan 28 ülkenin Odalar Birlikleri CACCI'ye üye durumda. Amacı ise üye ülke iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesi ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlamak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB, CACCI Konferansı'na Katıldı - Son Dakika

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