TOKİ İçin Kamulaştırılan Mağaracık Duruşması... "Burada Satın Alınan Arazi Değil, Hayatlar…"

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) Hatay'ın Samandağ ilçesinde birkaç ay önce toplu konut için kamulaştırılan Mağaracık, Kurtderesi, Vakıflı mahallelerinde kamulaştırma iptali için açılan davanın duruşması Antakya 3'üncü İdare Mahkemesi'nde görüldü. Müşteki avukatı Ecevit Alkan, "Burada satın alınan arazi değil, hayatlar. İnsanların ellerine para verip, 'İstanbul'a, Ankara'ya git' diyorsunuz. Kimse gitmeyecek. Şu yıkımda bile bırakıp gitmek istemediler"dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mağaracık, Kurtderesi, Vakıflı mahalleleri birkaç ay önce toplu deprem konutu için kamulaştırıldı. Aylardır eylem yapan arazilerini bırakmak istemeyin mahalleler eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün Mağaracıklıların kamulaştırmaların iptali için açtığı davanın duruşması görüldü. Mahalleden üç kişinin bireysel açtığı duruşmaların üçü de bugün arka arkaya görüldü.

Antakya 3'üncü İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, arazileri kamulaştırılan Mağaracıklıların avukatları, mağdur aileler, TOKİ'nin avukatları, çevre ve ekoloji savunucuları katıldı.

Arazisi kamulaştırılan müşteki Semir Turunç, yıllarca çalışıp bir arazi aldığını bu arazilerin geçim kaynakları olduğunu anlattı. Mağaracıklılara, tapulu arazilerinin yanında binlerce dönüm Hazine arazisi olduğunu, devletin kendi arazilerini kullanmak yerine tapulu arazilerine dokunmalarını anlamadıklarını vurgulayan Turunç, "Hazine arazisi varken bizim arazilerde bloklar yükseliyor. Buradan geçim sağlayan aileler bunda sonra ne yapacak" diye sordu.

TOKİ avukatı: Depremzedenin konuta ihtiyacı var

Açılan davanın reddini isteyen TOKİ avukatı, "Konuşmalarda 'AFAD çadır sattı' diyorlar o meselede adı geçen kurum Kızılay. Zemin etüdünü her parsele yapmıyoruz. Yan yana iki parsel varsa aynı zemin, aynı renge sahip. Samandağ'da binlerce dönüm arazi kamulaştırıldı. Her parsele ayrı zemin etüdü bilime aykırı. Müşteki avukatı 'burada satın alınan arazi değil hayatlar' dedi. Peki konteynerde kalan 40 bin hayatı ne yapalım? Depremzedenin konuta ihtiyacı vardır, yani üstün kamu yararı vardır" diye konuştu.

Zemin etüdünün yapılaşma yapmada engel olmadığını, binanın nasıl yapılması gerektiğini söylediğine dikkat çeken TOKİ avukatı, "TOKİ'nin 1984'ten beri yaptığı hiçbir bina yıkılmadı" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı Cuma Irmak, "TOKİ her yere zemin etüdü yaptığını söylüyor. Biz sahadayız, her yere zemin etüdü yapılmadığını görüyoruz. Sahadaki her yere zemin etüdü yapılmadı, TOKİ denetim görevini yerine getirmedi. Sağlam birkaç noktada zemin etüdü yapılıp, raporlanıyor" dedi.

Müşteki Avukat Alkan: "Satın alınan arazi değil hayatlar"

Müşteki avukatı Ecevit Alkan, TOKİ avukatı 'Bu insanlar kamulaştırmadan memnun çünkü para alıyor' gibi bir şey söyledi. Kimse memnun değil. Ne Dikmece'de ne Mağaracık'ta yapılan kamulaştırmadan kimse memnun değil. İnsanalar bu yoksullukta avukat ücreti verip, toplantılar yapıyorsa istemiyordur. Yıllarca çalışıp, mal edinmişler. Hayvancılık ve tarım yapıyorlar. Bildikleri tek hayat bu. Bu insanlar sanayici değil ki parayı ver gitsin diyesin. Daha iyi, başka arazi verseniz o da kabul ama vatandaş arazisinden çıkmak istemeyince kolluk müdahale ediyor. Burada satın alınan arazi değil, hayatlar. İnsanların ellerine para verip, 'İstanbul'a, Ankara'ya git' diyorsunuz. Kimse gitmeyecek. Şu yıkımda bile bırakıp gitmek istemediler" değerlendirmesinde bulundu.

"Mağaracık'ta zemin kaygan"

Mağaracıklıların zeminin kaygan olduğunu defalarca söylediğine vurgu yapan Alkan, devamla şunları söyledi: "Mağaracıklılar zemin kayıyor diyor devlet zemin etüdü yaptım diyor ama zemin uygun değil. Mağaracık'ta bina kayarsa milli servet gidecek yine. Geçmişte imara açılan Odabaşı, Ekinci yıkıldı. 300 dönüm alanda 3 kuyu açarak zemini anlayamazsınız. Samandağ'da 4 bin hak sahibi TOKİ kabul etmedi. Kendi imkanıyla prefabrik yaptı. Devlet yerinde dönüşümü desteklemeli."

Direniş Platformu'ndan Çağla Cemali: 500 askerle saldırdıklarında kamu yararı neredeydi

Mahkeme çıkışı açıklama yapan El Koymalara Karşı Direniş Platformu'ndan Çağla Cemali, "Bugün biz içeride şunları sorduk 500 askerle bize saldırdıklarında kamu yararı neredeydi, ağaçlarımızı söktüklerinde kamu yararı neredeydi ve TOKİ'nin tüm savunması kamu yararı için topraklarımızı gasp ettiklerini söylediler. Konteyner kentlerde yaşayan insanlar için bunu yaptıklarını söylediler. Direnişi başından beri içinde olan, konteynerde yaşayan biri olarak söylüyorum ne bana ne de topraklarından hiçbir kişiye nerede yaşamak istersiniz, nasıl bir yer planlamalıyız diye sormadılar. Bizim adımıza karar vererek yaptınız. Rant yok diyorlar duruşması salonunda ama buna apaçık rant için yaptıklarını bir kez daha içeride itiraf ettiler. Köylülere köy evi yerine lüks tarım evleri yapıyorlarmış bizim ihtiyacımız bu değil. 8000 konut yaptıklarını söylüyorlar Samandağ'da planlanan konut sayısı 20 binin üzerine çıktı hepsi yalan dolan. Hepsi gaspa dayalı hepsi ranta dayalı bir usul ile ahlakla hayatlarımıza karar veriyorlar. Biz bugün birlikteydik, topraklarımızı korumaya direnmeye devam edeceğiz. Burayı kolay kolay vermeye niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

Avukat Cuma Irmak: 6 Şubat benzeri olay olduğunda taşın altına el koymayan herkesin vebali boynuna

Avukat Cuma Irmak ise zemin etüdü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle eklemek İstediğiniz bir husus var. Davalı idarenin de kabul ettiği, bizim de söylediğimiz şey zemin etüdü yapılmadı. Burada bilimsellikten uzak bir çalışma yapıldı, buna cevaben davalı idare şunu söyledi. Biz ada bazlı bakıyoruz dedi, her parselde zemin etüdü yapmamıza gerek yok, bu adaya bakıyoruz burada toprak mavidir, bunun altı da aynı diyorlar. Normal bir arazide, bir arsa da bile ev yaparsan bizden belediye imar kanuna göre ilk başta zemin etüdü ister yani bunun parsel bazlı yapılması gerekiyor. Normal bir vatandaş bir ev yaparken yapması gerekiyor ama TOKİ'nin bunu yapması gerekmiyor. Böyle bir kanun yoktur, 20 dönümlük araziye el koyuyorsan bunun zemini etüdünü yapman gerekiyor. Sen burada bunu yapmıyorsan vatandaşın canını hiçe sayıyorsun demektir. Bunu içeride de söyledim, bu zemin etüdü yapılmadı ve zeminin burada yeterli sağlamlıkta olmadığını söylüyoruz. Yarın 6 Şubat benzeri bir deprem olduğunda burada felaket meydana gelirse taşın altına elini koymayan herkesin burada vebali boynuna olacak. Bunu da buradan dile getirmek istiyorum."ifadesini kullandı.