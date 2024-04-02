Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Başlıyor

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"Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu", bu yıl 4-7 Nisan günleri arasında düzenlenecek. Türkiye'deki en önemli dört bisiklet yarışından biri olan Tour Of Mersin'de sporcular, 13 ilçeyi de gezerek 518,4 kilometre pedal çevirecek. 30 ülkeden 171 sporcunun katılacağı organizasyonda toplam ödül 19 bin 30 Euro olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yarışma takviminde yer alan "Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu", bu yıl 6. kez gerçekleşecek. Tour of Mersin, 4 Nisan 2024 tarihinde Anamur'dan start alacak. 7 Nisan'a kadar devam edecek organizasyon kapsamında sporcular, toplam 518,4 kilometre pedal çevirecek.

5 kıtadan katılımın olacağı yarışmaya, aralarında bisiklet dünyasının çok önemli isimlerinin de yer aldığı 30 farklı ülkeden toplam 171 sporcu katılacak. 146 yabancı, 25 Türk sporcunun iştirak edeceği Tour Of Mersin; Anamur- Gülnar, Gülnar-Mersin, Tarsus-Mersin ve Mersin merkez olmak üzere 4 etaptan oluşuyor.

TOPLAM ÖDÜL 19 BİN 30 EURO

Avrupa Kıtası'ndan 102, Asya Kıtası'ndan 56, Amerika Kıtası'ndan 5, Afrika ve Avustralya Kıtası'ndan da 4'er sporcunun katılım sağlayacağı organizasyonda, dereceye giren sporculara toplamda 19 bin 30 Euro ödül verilecek.

4 Nisan'da saat 11.00'de Anamur Anemurium Antik Kenti'nden start alacak yarış, etaplar halinde 4 gün sürecek ve 7 Nisan'da Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamlanacak. Organizasyonda Türkiye, Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, Büyük Britanya, İsviçre, İspanya'nın da yer aldığı 30 ülkeden 25 takım ve 171 sporcu yer alacak.

Organizasyon hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, şunları kaydetti:

"DEĞİŞİK ÜLKELERDEN 171 BİSİKLETÇİ, 518 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK"

"Bu yıl içerisinde 8 adet uluslararası organizasyon yapıyoruz. Bunlardan ilki 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu. İlimizin 13 ilçesini kapsayan bu bisiklet turunda bisikletçiler 4 gün boyunca, toplam 518 kilometre pedal çevirecek. 30 farklı ülkeden, 5 kıtadan sporcuların yer alacağı organizasyona, toplam 171 profesyonel bisikletçi katılıyor. Organizasyonumuz 4 Nisan'da Anemurium Antik Kenti'nden başlayacak. 1. gün Anamur- Gülnar etabı, 2. gün Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli ve Mersin'de bitecek olan etap gerçekleşecek. 3. gün Tarsus- Çamlıyayla etabı ve son gün ise Mersin şehir merkezinde Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerini kapsayan son etabımız var. Güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Bütün Mersinlileri bu büyük organizasyonu izlemeye davet ediyorum."