Trabzon Ortahisar Belediyesi\'ne tahsis edilen tesisler alındı

(TRABZON) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilen Mehmet Akif Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve Açık Tenis Kortlarının tahsis süresinin uzatılmadığını ve tesislerin Ortahisar Belediyesi'nden alındığını söyledi. Zorlu, "'Engelleme yok' diyorlar. Bunun açıklaması nedir, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapar, kendinize ne yakışıyorsa onu yapın" dedi.

TrabzonOrtahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin engellemelerine tepki gösterdi. Zorlu, yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada önümüze her türlü engeli çıkarıyorlar, akıllara gelmeyecek çalışmalar yapıyorlar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bize destek olmamak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.

"GES 200 milyon değil, 5 milyon gelir sağlıyor"

Cüneyit Zorlu, "Önceki belediye yönetimi tarafından kurulan güneş enerjisi santrali için teşekkür ediyoruz, hizmet yaptılar ama borcunu biz ödüyoruz. 70 milyon lira gibi bir maliyetle kurulan güneş enerjisi santralinin İller Bankası'na olan borcunu halen bizler ödemekteyiz. Bizlere yılda 200 milyon gibi bir gelir elde ettiğimizi söylediler. Şubat ile temmuz ayı arasında toplam 1 milyon 544 bin 447 (kwh) saat üretim yapmışız. Buradan KDV dahil 5 milyon 373 bin 181 lira gelirimiz olmuş. Bu rakam nasıl 200 milyona çıktı? Kendilerine sormak isterim. Halkı aldatmak, halkı yanıltmak, halka eksik ve yanlış bilgi vermek tam da bu olsa gerek" dedi.

"Aradaki farkı ödemesini talep edeceğiz"

Ortahisar Belediyesi'nin borcunun net olarak ortaya konulması için denetçi görevlendirdiklerini belirten Cüneyit Zorlu, şunları söyledi:

"Ortahisar Belediyesi'nin ve tüm iştiraklerinin toplam borcunun 596 milyon olduğunu söyledi ve birtakım evraklar gösterdi. Açıkladığı evraklar eksik. ORBEL A.Ş.'nin, ORKENT A.Ş.'nin ve Ortahisar Belediyesi'nin cari hesaplarını göstermiyor. Bir kere içlerinde faiz hesabı yok, mizanı koymuş ama gecikme faizlerini belirtmemiş. Bunları toplayarak hangi rakama ulaşacağını biz sizlere açıklamıştık. 860 milyona yakın bir borçtan bahsetmiştik. Bunun doğru olduğunu ispatlamak için bizler bağımsız denetim kuruluşlarına başvurduk, çalışmaya başladık. Sayın AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi istiyorsa bir bağımsız denetçi atayarak arkadaşlarımızın yanında görev almalarını sağlayın ve doğruları ortaya çıkaralım. Ama buradan bir kez daha belirtiyorum; Sayın Ahmet Metin Genç, ortaya çıkan rakam sizin açıkladığınız rakamın üzerinde çıkarsa aradaki farkı belediyemize yatırmanızı, verdiğiniz sözün arkasında durmanızı sizden talep ediyoruz."

"Ortahisar Belediyesinden alıp büyükşehir belediyesi'ne verecekler"

Ortahisar Belediyesi'nin birçok konuda engelleme ile karşı karşıya kaldığını şimdi de Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilen tesislerin elinden alındığını ifade eden Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve Spor Trabzon İl Müdürlüğü tarafından bizden önceki belediye yönetimindeki Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilmiş Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve Açık Tenis Kortları var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokolde 'her yıl sözleşmenin yenilenmesi' şartı var. 2020 yılından itibaren 2021'de sözleşmeyi yenilememişler, 2022'de yenilemişler, 2023 yılında sözleşmeyi yenilememişler. Bu yıl biz sözleşmeyi yenilemek için talepte bulunduk. Gelen cevap şu şekilde; 'mülkiyeti ve tasarrufu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olup kullanımı İl Müdürlüğümüze bırakılan Üniversite Mahallesi 1009 parselde yer alan Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Açık Tenis Kortları ve parsel içerisinde belirlenen açık alanların yazıyla tahsis süresinin uzatılması yönündeki talebiniz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş olup Genel Müdürlüğün ilgi (b) yazısıyla tahsis talebi uygun görülmemiştir. Genel Müdürlüğümüzün talimatı gereğince söz konusu tesislerin protokolde belirtilen şartlar doğrultusunda İl Müdürlüğümüze devredilmesi gereği arz edilmiştir'. Bu belge, havuzu, tenis kortlarını ve spor salonunu elimizden aldığının belgesidir. 'Engelleme yok' diyorlar. Bunun açıklaması nedir, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapar, kendinize ne yakışıyorsa onu yapın."

"Bu ne şikayettir ne de ağlamaktır, gerçekleri apaçık anlatmaktır"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim sürecinde ve göreve geldiği andan itibaren Trabzon halkına verdiği 'şeffaf belediyecilik' sözünü hatırlatan Zorlu, şu ifadelere yer verdi:

"Gelinen noktada önümüze her türlü engeli çıkarıyorlar, akıllara gelmeyecek çalışmalar yapıyorlar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bize destek olmamak için her şeyi yapıyor. Sayın Çebi, şunu da biliyoruz ki basın üzerinden algı yaratmak için siz de devredesiniz. Biz bu olan biteni halkımızla paylaşmak zorundayız. Halkımıza doğruları söylemek zorundayız. Biz göreve gelirken şeffaf belediyecilik anlayışı ile belediyemizi yöneteceğimizin sözünü verdik. Her yaptığımızın bilgisini halkımızla paylaşıyoruz. Bu ne ağlamak ne de şikayet etmektir, gerçeği apaçık şekilde anlatmaktır. O nedenle bundan rahatsız olmayın. Sizden de devlet kurumları ile bizleri karşı karşıya getirmemenizi istiyoruz ve bu konuda az önce bahsettiğim gibi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ortahisar Belediyesi'ne verilen tesisleri elimizden almak için yaptıklarınızı ve yazı gelir gelmez tesislere Büyükşehir Belediyesi elemanlarını gönderdiğinizi halkımızın bilmesini istiyoruz. Daha yazının mürekkebi kurumadan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları 'biz burayı teslim alacağız' diyerek çalışmaya başladılar. Ne yaparsanız yapın, halkımıza şeffaf bir şekilde bütün bilgileri vereceğiz ve gerekeni yapacağız."