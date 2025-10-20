Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Haberin Videosunu İzleyin
20.10.2025 11:24  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Haber Videosu

Trabzonlu vatandaş tamamen kendi imkanlarıyla tasarladığı "Zigana" isimli el yapımı cabrio araç, gördüğü ilginin ardından engele takıldı. Basına yansıyan haberlerin ardından Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılan şahıs hakkında tutanak tutularak, aracın trafikte görülmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı bildirildi.

İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yapan Sabri Yavuz, 2005 yılında mühendislik eğitimi almadan, kendi atölyesinde üstü açılabilir iki kişilik bir otomobil üretti. Polyester gövdeli, Lombardini motorlu aracıyla emekliliğinin ardından memleketi Trabzon'un Yomra ilçesine dönen Yavuz, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak basına yansıyan haberlerin ardından Yavuz, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrıldı.

ARACIN TESCİL KAYDI YOK

Yapılan incelemede aracın herhangi bir tescil kaydının bulunmadığı ve kara yolunda seyretmesinin yasal olmadığı belirlendi. Bu kapsamda tutanak tutulurken, aracın trafikte görülmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı bildirildi. Sabri Yavuz, yaptığı aracın köy yollarında kullanılabilmesi için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile görüşmek istediğini, yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

Trabzonlu Mühendis Kendi Tasarladığı Aracın Yolu Kesildi

"BEN ZATEN BU ARACI KARA YOLUNDA SÜRMÜYORUM UYKULARIM KAÇTI"

Emek vererek yaptığı aracı yakacağını belirten Sabri Yavuz, "Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan aradılar gelmemi istediler. Medyaya düşen bir araban var onun için Valimiz bizi aradı dediler. İfademi aldılar. Vali bey görmüş, kara yoluna çıkmaman gerekiyor yoksa arabanı alırız dediler. Ben zaten bu aracı kara yolunda sürmüyorum. Görsel olarak kara yoluna çıktım. Valimiz herhalde onu gördü ama bir anda yasak olmaz. Beni böyle kısıtlamaya getirmeye gerek yoktu. Ben buna emek verdim. Bu araç ile Türkiye'yi Formula yarışlarında temsil ettim. Ben asfalta çıkmıyorum. Bu aracı köy yollarında sürüyorum. Fındık bahçelerim var oraya gitmek için bunu kullanıyorum. Arkasına bağladığım römork ile bununla iş yapıyorum. Ülkenin her tarafında bunun gibi patpat araçları var. Onlar da yola çıkıyor. Onlar da tarımın bir parçası. Beni kısıtlamalarına anlam veremedim. Tutanak tuttular. Vali bey ile görüşmek istiyorum. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımız böyle şeyleri seven bir insan. Bunun yasak olduğunu biliyorum. Formula yarışlarına giderken jandarmadan izin alarak gidiyordum. Kendi başıma hareket eden bir insan değilim. 20 kilometre hız yapan bir araç. Eğer bana izin vermezlerse bu aracı yakmayı düşünüyorum. Yasağa saygımız var ama görsel için yola çıktım. Köy yollarını bana yasaklamasınlar zaten o yollarda araç olmuyor. Bu benim hevesimdi bu olaydan sonra artık uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu Mühendis Kendi Tasarladığı Aracın Yolu Kesildi
Trabzonlu Mühendis Kendi Tasarladığı Aracın Yolu Kesildi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sabri Yavuz, Teknoloji, Jandarma, Otomobil, trabzon, Tarım, Hukuk, Yerel, Yaşam, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Yerel Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ömer tektaş:
    pek birşey benzemiyor 4 8 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Ağbiyi küstürmüşler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı
Altay, Karşıyaka’ya Derbi Jestinde Bulunuyor Altay, Karşıyaka'ya Derbi Jestinde Bulunuyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu Yeni takımında alacağı maaş belli oldu Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu
Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
10:22
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
10:17
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
08:34
Motorine tarihi zam Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:09:39. #7.12#
SON DAKİKA: Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.