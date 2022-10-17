Türk dizileri ihracatı artıracak

Türk dizileri ihracatın artırılmasında önemli rol oynayacak.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, sektörün 2021'den 2022'ye geçerken yüzde 32'lik büyüme gösterdiğini, bu yılın ilk dokuz ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Türkiye'den son 15-16 yıldır düzenli olarak fuara katılım sağladıklarını söyleyen Taycı, pandemiden sonra düzenlenen ilk fuar olan Sial Paris'e Türkiye'den, 350 firma ile şimdiye kadar en büyük katılımın gerçekleştiğini belirterek, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Bu yıl 13 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla tutturacaklarını vurgulayan Taycı,, "2021'den 2022'ye geçerken sektörümüz yüzde 32'lik büyüme gösterdi. 2022 yılının, dokuzuncu ayı itibari ile değerlendirdiğimizde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik büyüme gösteriyoruz. Son 2 yılın ortalamasını aldığımız zaman, her yıl yüzde 30 büyüyen bir sektörüz. İthalatımızın, ihracata oran bazında değerlendirdiğimizde Türkiye'nin en fazla katma değer oluşturan ürün grubuna sahip birliğiz diyebilirim. En temel ürün tarım olduğu için ülkenin tarımından faydalanıyoruz" dedi.

Taycı, doğal gaz ve enerjide dışa bağımlı olunduğu için hükümetin Güneş Enerji Santraliyle ilgili en son düzenlediği tebliğin oldukça faydalı ve yararlı olduğunu söyledi. Tebliğde, ihtiyaç duyulan enerjiyi üretebilmek için ülkenin farklı yerlerinde yer alarak bu enerjinin sağlanabileceği belirtilmişti.

Kobi sınıfındaki firmaları yurt dışına götürebilmek için Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılar birliğine biraz daha inisiyatif vermesini istediklerini söyleyen Taycı, 50 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firmalara yurt dışında ürünlerini satmak ve pazarlamak adına çok büyük katkılar sağlayamayacaklarını belirtti. Bu firmaların toplam üye sayısının sadece yüzde 5'ini oluşturduğunu belirten Taycı, "Biz bunu 5 milyon dolara kadar indirdiğimiz zaman toplam üye sayımızın yüzde 20'lik bölümünü oluşturuyor. Yüzde 80'lik bölümü 5 milyon dolar ve altı ihracat yapan firmalar. Burada çok inovatif ürünleri olan firmalar var. Biz diyoruz ki bu firmaları toparlayalım. Yurt dışında katıldığımız fuarlarda büyük metrekareli yerler kiralayıp üye firmalarımızı buralara götürelim istiyoruz" dedi.

Yurt dışında Türk dizilerinin çok fazla izlendiğini belirten Taycı, şu anda yapımcılarla senaristlerle ciddi bir görüşme trafiği içinde olduklarını söyledi. Taycı, "Birinci önceliğimiz Güney Amerika, ikinci önceliğimiz Uzak Doğu bölgesi. Bakanlığın açıkladığı Uzak Pazarlar Stratejisini de bu çalışmayla gerçekleştirmiş olacağız. Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerini kendimize hedef belirledik ve burada çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Güney Amerika'da birinci sırada Brezilya dizileri, ikinci sırada Türk dizileri izleniyor. Bu ülkelerde, Anadolu'ya has tat ve lezzetleri ürün yerleştirme değil, senaryonun içerisine girerek sürekli ve subliminal olarak mesaj vermek istiyoruz. Bu, yapımcı ve senaristlerin de çok hoşuna gitti. Destek vereceğini söylediler. Türk kahvesi, baklavamızı, lokumumuzu, bulgur pilavımızı vs. düzenli olarak vurgulayacaklar. Biz bu ülkelerde bu ürünlerle ilgili merak uyandırmak istiyoruz" dedi.

Taycı, Mersin şuanda tüm Afrika ve Orta Doğu ve Orta Asya'yı hububatta bakliyatta tahılda domine ediyor. İstanbul bugün Ukrayna'daki tahıl ve hububatın yönetim üssü halinde. Biz hububatın borsasının merkez üssü İstanbul olmalı diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA