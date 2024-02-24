Türk kadınının zarafeti podyumda
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı programları çerçevesinde düzenlenen 'Beylikten Cumhuriyete Anadolu Giysileri' defilesi ve '100.Yıl Sergisi'nde, beylik döneminden Selçuklu dönemine, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar Türk kadınının giyim kuşamdaki estetik ve zarafeti gözler önüne serildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı programları çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen 'Beylikten Cumhuriyete Anadolu Giysileri' defilesi ve '100.Yıl Sergisi' Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ve sanatseverler katıldı. Defilede Beylik döneminde Hayme Hatun, Selcan Hatun, Malhun Hatunların giydiği giysi tasarımları, Selçuklu döneminde Anadolu Bacıları (Bacıyan-ı Rum) Terken Hatun, Seferiye Hatun, Siddi Hatunları temsil eden desenlerle tasarımlar gözler önüne serildi. Osmanlı döneminde Devlet Hatun, Mahi Devran Sultan, Valide Sultanların giydiği kaftan tasarımlar, iğne oyalarında gizli Anadolu kadını hikayelerinde elleri hep kınalı fikirleri iğne oyalı kadınlarımızın giydiği tasarımların yer aldığı defile, izleyenleri zaman yolculuğuna çıkardı. Kurtuluş Savaşı'ndaki Anadolu kadınları Kara Fatma, Nene Hatun, Ayşe Bacı, Gördesli Makbule, Halide Edip Adıvar'ın giydiği giysi tasarımları, Cumhuriyet dönemi kadınlarının giydiği orijinal giysi tasarımları, Atatürk üniformalarından oluşan kadın giysi tasarımlarının sergilendiği defile, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
"100.Yıl Sergisi"nde ise dönemin anlam ve önemini belirten çalışmalar yer aldı. Cumhuriyetin kadınlarını temsil eden tuval üzerine kolaj ve akrilik boyama tekniği kullanılarak oluşturulmuş tablo, suluboya, guaj boyama, kalemişi, minyatür sanatı ve noktalama tekniği ile ebru sanatının birleştiği tasarım çalışmalar sergide yer alırken, el yapımı kağıt üzerine şukufe tekniği ve sulu boya tekniğinin bir arada kullanılması ile tasarlanan eserlerde sergilendi. Ayrıca sergide seramik ve vitray çalışmalar, dokuma panolar, TBMM maket çalışması ve Cumhuriyet döneminde giyilen kadın giysi tasarımları da yer aldı.
Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, katılanlara görsel şölen yaşatan programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, 3 kıta ve 7 iklime hükmetmiş bir imparatorluğun başkenti Bursa'da bu tür bir programın düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Anadolu topraklarının binlerce senedir ev sahipliği yaptığı kültürleri katman katman biriktirdiğini anlatan Durmaz, sahip olunan zengin kültürü tekrar gün yüzüne çıkarmak adına önemli çalışmalara da imza atıldığını dile getirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan programın medeniyetimizin ve kültürümüzün zenginliğin bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Programın sonunda protokol üyeleri ve enstitü öğretmenleri sahneye çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak coşkuya ortak oldular.
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