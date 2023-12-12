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Türkiye genelinde yağışlı hava bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye genelinde yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağışlar görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar da bekleniyor. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak ve rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerinden esecek. İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklık 11 derece olacak.

Türkiye genelinde yağışlı hava bekleniyor
12.12.2023 - 09:02,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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