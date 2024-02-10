Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın ailesiyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirilmişti. Burada dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle sarılarak hasret giderdi.

10.02.2024 09:29
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirilmişti.

Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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