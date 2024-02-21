Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu bu sabah Ankara'da gerçekleştirirken piste dönüşü sonrasında uçağın yapımı ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

21.02.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçağı Kaan, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Gerçekleştirilen testlerin ardından ilk kez havalanan Milli Muharip Uçağı Kaan, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü.

Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı

PİLOT KOLTUĞUNDA BARBAROS DEMİRTAŞ OTURDU

Kaan'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönemsinin ardından, Kaan uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı

İŞTE YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın özellikleri arasında bulunuyor. Milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, 5. Nesil uçak üretebilen 5 ülkeden birisi oldu.

Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı

ERDOĞAN UÇAĞIN GÖVDESİNE İMZA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini yazarak imza atmıştı. Daha sonra Kaan'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, gazetecilere de el sallamıştı.

Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Pilot, TUSAŞ, Havacılık, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Basar: Bunlar Ülkenin İçinde Bulunduğu Durumu ve vatandaşın Durumunu Seçimleri Etkilemez Yemiyoruz bu numaraları artık 98 147 Yanıtla
  • sever Yurt: İnşallah çok daha iyilerini yapacak bu ülke borudan yapılmış diyenlere o boru … 122 30 Yanıtla
  • özer bergin: f35 satın almamız kolaylaştı uçak üretmemiz işlerine gelmez. 97 15 Yanıtla
  • Korul Nuri: Az zurnaci degilsin Serkan 52 15
  • İbrahim halil Korkmaz: Durmak yok yola devam,reis 35 16 Yanıtla
  • Hatice Demirci: kağıttan uçurtma yapamayan buradaki bazı yorumcular yahu hep aynı kişiler bir defada takdir edin .. bunu yapan bizim Türk mühendisler birazda olsa hiç mi onur duymadınız 34 3 Yanıtla
  • Görkem Altuntas: Serkan reis in yaptığı icraatlar senin keyfini kaçırıyor bu duruma çok seviniyoruz bu ilkenin bir Ferdi olarak 11 3 Yanıtla
  • İbrahim halil Korkmaz: Sen git heykel yapanlara oy ver 1 0

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunun ardından pistte alkışlarla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement