Türkiye Otoyollarında 2024\'te 1 Milyar Araç Geçişi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye nüfusunun 12 katı kadar aracın otoyolları kullandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılına ait otoyol kullanım verilerini açıkladı. Türkiye'de yaklaşık 31 milyon kayıtlı araç olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "2024 yılı otoyollarda geçti. Türkiye nüfusunun 12 katı kadar araç otoyolları kullandı. Bu yıl toplam 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 araç geçişi oldu." dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollardan bir yılda toplam 570 milyon 382 bin 22 aracın geçiş yaptığını söyleyen Uraloğlu, Mahmutbey- Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 111 milyon 406 bin 244 olduğunu aktardı. İstanbul- Ankara Otoyolu'nu ise 170 milyon 993 bin 515 aracın kullandığını kaydeden Uraloğlu, "Son bir yılda Adana Otoyolu'muzdan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolu'muzdan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir- Aydın Otoyolu'muzdan da 50 milyon 664 bin 150 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 85 milyon 927 bin 409 araç kullandı" diye konuştu.

"KÖİ ile hayata geçirilen projelerden 510 milyon 2 bin 792 araç geçişi oldu"

Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 510 milyon 2 bin 792 aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 428 milyon 181 bin 650, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 55 milyon 524 bin 297, Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyon 366 bin 630 Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'ndan 10 milyon 353 bin 134 Aydın- Denizli Otoyolu'ndan ise 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi oldu" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir yılda 21 milyon 201 bin 416 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü 19 milyon 464 bin 305, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ise 2 milyon 684 bin 738 aracın kullandığını söyledi. - ANKARA