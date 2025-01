TUSAG Hakkari Şubesi dualar eşliğinde açıldı

Yerel

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TUSAG) Hakkari Şubesi dualarla hizmete açıldı.

Valilik binasında yapılan açılış töreninin ardından Hakkari Öğretmenevi'nde ise Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı'nın açılışına özel bir resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Vali Ali Çelik, "Bugün, hepimiz için değerli olan vatanın bekası uğruna kıymetli canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmek ve kahraman gazilerimizin fedakarlığını bir kez daha minnetle anmak için bir araya geldik. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesinin açılışı, milletimizin şehit ve gazilerimizin bu fedakarlıklarını unutmadığını ve unutmayacağının, daima sahip çıkacağının bir nişanesi gibidir. Bizler hep beraber bu topraklarda yaşıyorsak ve yaşayacaksak; bunu şehitlerimize, gazilerimize, hiç tereddüt etmeden fedai can eden kahramanlara borçluyuz. En güçlünün ayakta kaldığı bir dünya arayışından ziyade, hep birlikte güçlü olabileceğimiz, sizlerin halaylarınızda yaptığınız gibi el ele omuz omuza verirseniz Hakkari'nin de, bölgemizin de, ülkemizin de çok güçlü olacağının, birlikte güçlü olacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu anlamda yapılan her bir çalışma, her bireyin, her şehit ailemizin derdine derman olacak çalışma kutsaldır. İnşallah hep beraber hem derneğimizle, hem vakfımızla, hem kamu sektörüyle bu çalışmalara aksatmadan devam edeceğiz" dedi.

Programa Vali Ali Çelik ile birlikte; Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Aydoğdu Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Derneği Hakkari İl Başkanı Vahit Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazilerin aileleri katıldı. - HAKKARİ