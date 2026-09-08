Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: 50 bin insanın mağduriyetini çözmek için mücadele ediyoruz

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, imar hakkı transferi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, göreve geldikten sonra usule aykırı olduğu değerlendirilen idari işlemleri tespit ederek durdurduklarını belirterek, "İmar hakkı transferine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe geçit vermediğim gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere bütün kurumlara konuyu bildiren benim." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eylül ayı meclis toplantısında gündeme gelen imar hakkı transferi tartışmaları ve siyasi parti değişikliğine yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Usule aykırı işlemleri tespit ettiğimiz gün durdurduk"

Göreve geldikten sonra bazı usule aykırı idari işlemleri tespit ettiklerini belirten Bingöl, söz konusu işlemlerin durdurulduğunu ve geçmiş dönemde gerçekleştirilen işlemlerin yeniden denetlendiğini söyledi.

Bingöl, "Göreve geldikten sonra bazı usule aykırı idari işlemler tespit etmişizdir. Derhal, tespit ettiğimiz gün durdurmuşuzdur. Geçmiş tarihli olarak yapılmış bütün işlemleri tekrar denetlemek adına, kendi dönemimizde alınmış, doğru veya yanlış olduğu analizi dahi yapılmadan, hepsini kendi dönemimizde iptal etmişizdir. Geriye almışızdır." diye konuştu.

"Yasal haklarımı kullanacağım"

Bingöl, Tuzla'da hakkında mesnetsiz ve hakarete varan iddialar karşısında bundan sonra yasal haklarını kullanacağını da belirterek, "Bugün itibarıyla ilçemizde, hakkımda mesnetsiz, hakarete varan hangi iddia olursa ben bundan sonra yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.

"İBB'nin denetim ve gözetim sorumluluğu var"

İmar hakkı transferine ilişkin tartışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetim ve gözetim sorumluluğuna dikkat çeken Bingöl, 2019-2024 yılları arasında 48 başvuru yapıldığını ve bu başvurulara ilişkin neden teftiş başlatılmadığını sordu.

Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetim ve gözetim sorumluluğu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 48 tane başvuru gelmiş, 2019'la 2024 yıllarında. 2019'la 2024 yıllarında 48 başvuru. 48 başvuruya ilişkin niye teftiş başlatmadın?" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin göreve geldikten sonra konuyu açığa çıkardığını ve yasal yollara başvurduğunu ifade eden Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş başlatıp başlatmadığı, savcılığa bildirimde bulunup bulunmadığı ve imar hakkı transferine ilişkin denetim yapıp yapmadığı konusunda sorular yöneltti.

Bingöl, "Göreve geldikten sonra açığa çıkaran benim, yasal yollara başvuran benim." ifadelerini kullandı.

"50 bin insan mağdur"

Konuşmasının önemli bölümünü imar hakkı transferi nedeniyle yaşandığını belirttiği mağduriyetlere ayıran Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş raporunda 500 bin metrekarelik emsal transferinde hatalı işlem tespit edildiğinin belirtildiğini söyledi.

Bingöl, "Şu anda 50 bin kişi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çözüm önerisini bana anlatır mısınız?" diye konuştu.

"Çözüm aramak ne zamandan beri suçu örtmek olmuştur"

Mağduriyet yaşayanlar arasında emeklilerin, yaşlıların ve evlerine ilişkin sorunlar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bulunduğunu belirten Bingöl, "50 bin insan, emeklisi, yaşlısı, intihar aşamasına gelmiş insan var" ifadelerini kullandı.

Bingöl, imar hakkı transferine ilişkin konunun ceza hukuku ile idari işlemler açısından birbirinden ayrılması gerektiğini savunarak, "Ceza hukukuyla idari işlemi birbirine karıştırmıştır. 50 bin insanı evsiz bırakmamak için idari işlemle çözüm aramak ne zamandan beri suçu örtmek olmuştur" dedi.

"İBB de sorumludur"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar boyunca denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmediğini öne süren Bingöl, bu nedenle kurumun da çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beş sene boyunca gördüğü hataya sessiz kalmıştır, susmuştur. Sustuğu gibi ne teftiş raporu düzenlemiş ne savcılığa vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sorumludur. Bu kapsamda bir çözüm bulmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Konuyu Bildiren Benim"

Bingöl, Tuzla'daki imar hakkı transferlerine ilişkin sürecin bütün kurumlara bildirildiğini belirterek, "Ben Tuzla Belediye Başkanı olarak buradan çok net söylüyorum: İmar hakkı transferine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe geçit vermediğim gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere bütün kurumlara konuyu bildiren benim." dedi.

"50 bin insanı evsiz bırakmam"

Tuzla'daki vatandaşların mağduriyetinin siyasi tartışmaların önüne geçmesi gerektiğini belirten Bingöl, kendisine oy veren veya vermeyen vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinlediğini söyledi.

Bingöl, "Ben, bana oy vermiş olsun olmasın, benim kararımdan gönlü kırılan Tuzla'da hangi komşum varsa özür diler, ona sarılırım." dedi.

Vatandaşlarla sahada bir araya geldiğini belirten Bingöl, "Ben günde onlarca seçmenle oturuyorum, sohbet ediyorum, esnaflayım. Ben kalabalıkların arasındayım. Laf da edene sarılıyorum." ifadelerini kullandı.

İmar hakkı transferi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin çözülmesini öncelik olarak gördüğünü belirten Bingöl, "50 bin insanı evsiz bırakmak mı, parti mi önemli? 50 bin insanı evsiz bırakmam, bırakmayanlarla beraber siyaset yaparım." diye konuştu.

"Teftiş raporundan önce sorunu çözelim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli teftiş raporuna da değinen Bingöl, raporda Tuzla Belediyesi'ne yapı ruhsatlarıyla ilgili işlemler konusunda bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Bingöl, raporun gerekçesine ilişkin, "Teknik heyet tarafından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklere ilişkin olarak imar mevzuatına ilişkin eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi amacıyla Tuzla Belediye Başkanlığına gönderilmesi..." ifadesinin yer aldığını aktardı.

Bingöl, teftiş raporunun ardından yapı ruhsatlarının iptal edilmesi ve yıkım sürecinin gündeme gelmesi halinde binlerce vatandaşın mağdur olabileceğini savundu.

Bingöl, "Teftiş raporundan önce gelin, Tuzla'da 50 bin insanı kurtaralım. Sonra da teftiş raporuyla birlikte siz de benim açığa çıkarttığım konuda ceza hukukunun gereğini siz de yerine getirin." dedi.

"Aboneliklerin iptal riski hala ortadadır"

İSKİ ve İGDAŞ aboneliklerine ilişkin tartışmalara da değinen Bingöl, yapı ruhsatlarının iptal edilmesi ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılması halinde aboneliklerin de risk altına girebileceğini söyledi.

Bingöl, "Tuzla Belediyemizin vermiş olduğu yapı ruhsatlarına ilişkin 50 bin insanın elektriği, suyu, doğal gazının aboneliklerinin iptal riski hala ortadadır." ifadelerini kullandı.

Bingöl, kendilerinin yapı ruhsatlarının iptali yönünde işlem yapmamaları halinde aboneliklerin iptal edilmesine ilişkin sürecin de başlamayacağını savundu.

"Partiler değil, insanlar hizmet üretir"

Siyasi parti değişikliğinin ardından yapılan eleştirilere de değinen Bingöl, yerel yönetimlerin temel görevinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu söyledi.

Bingöl, "Partiler hiçbir şey yapmaz. Yapanlar insanlardır." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının milletvekili veya bakan olmadığını belirten Bingöl, "Biz çok güzel fen işlerini çalıştırmalıyız, çok güzel temizlik işlerini çalıştırmalıyız, çok güzel park ve bahçeleri çalıştırmalıyız. Tüm Tuzla'ya eşit ve adil hizmet vermeliyiz. İnsanlar bizi bu yüzden seçtiler." dedi.

"Tuzla belediyesi bütün Tuzlalılarındır"

Tuzla Belediyesi'nin siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Bingöl, belediyenin bütün Tuzlalılara ait olduğunu söyledi.

Bingöl, "Tuzla Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de hem AK Partililerindir hem Cumhuriyet Halk Partililerindir hem Milliyetçi Hareket Partililerindir hem Demokrat Partililerindir, Tuzla'da var olan bütün seçmenlerindir, tüm Tuzlalı komşularına aittir. Böyle olmaya da devam edecektir. Kapımız herkese açıktır." ifadelerini kullandı.

Tuzla'nın ulaşım ve imar hakkı transferi sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bingöl, sosyal yardımlardan diğer hizmet alanlarına kadar belediye çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

"Siyasi linç korkusuyla yapmam gerekenlerden vazgeçmem"

Konuşmasının sonunda kararının arkasında olduğunu vurgulayan Bingöl, siyasi baskı nedeniyle hizmet anlayışından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Bingöl, "Ben siyasi linç korkusuyla yapmam gerekenlerden vazgeçmem. Siyasi linç korkusuyla adım atan arkadaşlar varsa onların siyasi gelecekleri risk altındadır, haberleri olsun." dedi.

Tuzla'daki 50 bin vatandaşın yapılarının hala risk altında olduğunu belirten Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Bingöl, "İnşallah bu sorunu tarihin çöplüğüne kavuşturacağız." dedi.

Konuşmasının devamında Tuzla'nın ulaşım, trafik, koku ve çevre sorunlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Bingöl, ilçedeki dere ve denizlerin temizlenmesi, kaçak deşarjların önlenmesi ve altyapı sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bingöl, "Ben bundan sonra, bundan önce olduğu gibi sadece ama sadece hizmeti konuşacağım. Hizmetle var olacağız." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.