Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası Küçükçekmece\'de Yapıldı

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Küçükçekmece'de Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası düzenlendi. İki gün boyunca devam eden turnuvaya; ortaokul ve lise kategorisinde 90 robot takım ile toplamda 700 öğrenci katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlenen Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca devam eden turnuvaya; ortaokul ve lise kategorisinde 90 robot takım ile toplamda 700 öğrenci katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya; İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Samsun, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 10 farklı ilden öğrenciler katılım sağladı.

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası'na ev sahipliği yapmaktan ve bu alanda öncü olmaktan mutluluk duyuyorum. Bilgi Evlerimizde, Çocuk Üniversitemizde ve Gençlik Merkezimizde verdiğimiz eğitimlerle ve her sene düzenlediğimiz VEX Robotics turnuvalarıyla Küçükçekmece'de, yazılım ve tasarım alanında daha da ileriye gitmeyi hedefliyoruz. Kurumlarımızda eğitim gören öğrenciler uluslararası yarışmalara katılma ve yurtdışında eğitim görme gibi imkanlardan yararlanabiliyor" dedi.

90 robot takımdan, 700 öğrenci kıyasıya rekabet etti

Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası'na katılan 700 öğrenci, kıyasıya rekabet etmenin yanı sıra; robot, mühendislik, yazılım ve tasarım becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Yarışmaya, Küçükçekmece ilçesinden, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evi ve Çocuk Üniversitesi ile Halkalı Gençlik Merkezi olmak üzere iki takım da katılım sağladı. Bilgi Evi ve Çocuk Üniversitesi takımı rakiplerini eleyerek Robot Becerileri kategorisinde üçüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. - İSTANBUL